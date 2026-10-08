La capsule de l'astronaute Sophie Adenot a amerri ce jeudi 8 octobre dans le Pacifique, après 235 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS). La Française achève une mission hors du commun marquée par un record européen.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

Après huit mois passés à bord de la Station spatiale internationale (ISS), Sophie Adenot a retrouvé la Terre ce jeudi 8 octobre. L’astronaute française aura séjourné au total 235 jours à quelque 400 kilomètres au-dessus du globe, établissant le record du plus long séjour orbital continu pour un astronaute européen, homme ou femme confondus. Une première mission exceptionnelle pour cette colonelle de l’Armée de l’Air et de l’Espace, qui a réalisé son rêve d’enfant en devenant la deuxième Française de l’histoire à rejoindre l’espace. Elle s’apprête désormais à retrouver sa famille et les plaisirs de la vie terrestre.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Sophie Adenot a confié avoir hâte de retrouver ses proches et déguster une bonne galette bretonne, mais ressentir une "pointe de nostalgie" à l'idée de quitter le laboratoire orbital. "À mesure que la fin d'une mission approche, on se remet à penser à des odeurs, des goûts et des sensations familières, jusqu'à presque les ressentir. Et en même temps, je regarde autour de moi et je réalise à quel point la microgravité va me manquer... tout comme cette vue incroyable sur notre belle planète bleue", écrit-elle.

La Française et ses trois coéquipiers, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et le Russe Andreï Fediaïev, ont accueilli vendredi à bord de l’ISS les quatre astronautes de l’équipage de Crew-13, venus prendre leur relève. Ces derniers jours, ils les ont consacrés à leur transmettre le relais et à les familiariser avec la station. "Nous avons vécu une expédition absolument incroyable", a déclaré la commandante Jessica Meir au moment de leur départ.

Programme de récupération

Le retour vers la Terre, qui aura duré plus de 27 heures, a débuté mercredi à 14h05, heure de Paris, avec le désamarrage de la capsule Dragon de l’ISS. Après plus d’une journée de voyage, les astronautes ont traversé l’atmosphère à très grande vitesse avant que leur vaisseau ne soit progressivement ralenti, dans les dernières minutes, par de puissants parachutes. Ils ont finalement amerri à 17h34, heure de Paris, dans l’océan Pacifique, au large de la Californie.

La capsule devrait désormais être hissée à bord d’un navire spécialisé. Les astronautes en seront ensuite extraits et installés dans des civières ou des fauteuils adaptés, le temps de permettre à leur organisme de se réhabituer à la gravité terrestre et de prévenir les risques de malaise ou de chute.

Sophie Adenot et ses camarades seront ensuite transportés en hélicoptère jusqu’à la terre ferme, avant de prendre un avion pour Houston, au Texas, où se trouve le centre de la Nasa chargé du suivi des astronautes. La Française s’envolera ensuite pour Cologne, en Allemagne, où l’attendra un programme de récupération d’environ trois semaines au centre de formation des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA).

"Ça a été une expérience extraordinaire."

Originaire de Cosne-Cours-sur-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, Sophie Adenot, qui a fêté ses 44 ans à bord de l’ISS en juillet, a raconté avoir eu l’impression de voir son corps vieillir à toute vitesse, avec l’apparition de cheveux blancs, une perte de souplesse et une vue qui baisse. En apesanteur, l’organisme doit en effet s’adapter à l’absence de gravité, entraînant notamment une perte osseuse, une fonte musculaire, un déconditionnement cardiovasculaire ou encore des troubles visuels. Il lui faudra plusieurs mois et un entraînement physique ciblé pour retrouver sa condition physique d’avant son départ.

Sophie Adenot est aussi devenue la première Française à s’aventurer dans le vide spatial, à l’occasion de trois sorties extravéhiculaires, les 18 et 25 août puis le 1er septembre. Au total, elle aura passé 19 heures et 42 minutes hors de la station, un moment qui restera, selon elle, le "point culminant" de son séjour. "J’espérais effectuer quelques sorties extravéhiculaires, mais je ne m’attendais pas à trois d’affilée, et ce, en l’espace de 15 jours. Ça a été une expérience extraordinaire", a confié l'astronaute, comparant le fait de sortir de la station à la sensation "d’ouvrir la portière d’une voiture et de se retrouver les pieds au bord d’une falaise".