Notre-Dame de la Garde franchit une nouvelle étape de son histoire

Symbole de Marseille et chère au cœur de ses habitants, Notre-Dame de la Garde vient de franchir une nouvelle étape dans son histoire. La "Bonne Mère" est désormais inscrite au titre des Monuments historiques, a annoncé le diocèse de Marseille le 7 octobre. Une reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un sanctuaire qui, depuis plus de huit siècles, veille sur la cité phocéenne.

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La basilique Notre-Dame de la Garde, symbole par excellence de la ville de Marseille, est officiellement inscrite au titre des Monuments historiques, a annoncé le diocèse de Marseille mercredi 7 octobre. La décision a été prise le 29 septembre, avec la signature par le préfet de la Région Provence-Alpes-Côtes-d'-Azur d'un arrêté reconnaissant ce statut. "Cette décision vient sceller la reconnaissance officielle de la valeur architecturale, historique et culturelle de ce haut lieu du patrimoine provençal", se réjouit le diocèse de Marseille. "C’est une grande joie. C’est aussi la reconnaissance que Notre-Dame de la Garde appartient à tous les Marseillais et que c’est un véritable chef-d’œuvre architectural. Nous espérons que cette inscription permettra d’obtenir des aides aussi importantes que possible pour entretenir l'édifice", réagit le père Didier Rocca, recteur de la basilique.

Cette inscription renforce la protection de l'édifice et permet notamment de faciliter l’accompagnement de l’État dans les opérations de conservation et de restauration. Ce statut d'inscription se distingue du classement au titre des Monuments historiques, niveau de protection encore plus élevé. L’inscription concerne notamment les immeubles qui présentent un intérêt historique, artistique, architectural ou archéologique suffisant pour justifier leur conservation. Le classement correspond à une protection plus forte, réservée aux immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire ou de l’art. Les travaux sont alors soumis à un contrôle beaucoup plus important de l'État et nécessitent des autorisations spécifiques. Le propriétaire ne peut pas modifier librement le monument.

La Bonne Mère est un édifice ancien, qui nécessite régulièrement des travaux pour maintenir sa bonne conservation, rappelle le père Rocca. "Nous avons notamment mené une opération de dorure en 2025, qui est aujourd’hui terminée. D’autres travaux se poursuivent, comme ceux liés à l’éclairage de la basilique. Et, forcément, pour un sanctuaire ancien et complexe comme Notre-Dame de la Garde, il y aura en permanence des travaux de rénovation et d’entretien."

Emblème de Marseille

"La Bonne Mère" chère au cœur des Marseillais veille sur la cité phocéenne depuis bien des siècles. Le site de Notre-Dame de la Garde est un lieu de dévotion mariale depuis 1214, date à laquelle une première chapelle dédiée à la Sainte Vierge avait été érigée sur cette fameuse colline. La basilique que l'on connait aujourd'hui date quant à elle du 19e siècle, avec la pose de la première pierre en 1853. Elle est consacrée le 5 juin 1864.

Quelques années plus tard, en 1870, la statue monumentale de la Vierge à l’Enfant, réalisée à Paris par la maison Christofle d’après le sculpteur Eugène Lequesne, est installée au sommet du clocher. En 1879, le pape Léon XIII érige le sanctuaire au rang de basilique mineure, consacrant ainsi son importance comme haut lieu de dévotion mariale à Marseille. La basilique accueille chaque année des millions de visiteurs. Mais ce succès n’est pas sans poser de nouveaux défis au sanctuaire. "Nous avons aujourd’hui un enjeu de surtourisme : nous avons dépassé les deux millions de visiteurs par an. Cela nous amène à nous interroger sur la gestion des flux, sur l’accueil à la fois des touristes et des pèlerins. C’est un enjeu sur lequel nous allons pouvoir travailler avec les pouvoirs publics", explique le père Rocca.