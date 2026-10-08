Instruction en famille : « C’est une réforme injuste, injustifiée et profondément dysfonctionnelle »

Josiane Corneloup, députée Les Républicains de Saône-et-Loire, est corapporteur du rapport parlementaire sur l’instruction en famille publié le 7 octobre. Elle souligne auprès d'Aleteia l'injustice de la réforme de 2021 et réclame le retour à un régime déclaratif "renforcé".

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Une mission d’information de l’Assemblée nationale dresse un sévère état des lieux de l’instruction en famille en France. Dans leur rapport présenté le 7 octobre, les rapporteurs Josiane Corneloup et Vincent Trébuchet critiquent le régime d’autorisation préalable instauré par la loi de 2021. Ils estiment que ce changement constitue un frein à la liberté d’instruction et génère une judiciarisation du système. Avant cette loi, l'instruction en famille était soumise à une simple déclaration, sans justification. Josiane Corneloup revient pour Aleteia sur les conclusions présentées à la commission des affaires culturelles et de l’éducation le 7 octobre.

Aleteia : Votre rapport dénonce un régime actuel injuste. En quoi et pour qui est-il injuste ?

Josiane Corneloup : C'est une réforme injuste, injustifiée et profondément dysfonctionnelle. Elle a engendré une complexité administrative très importante, et une charge de travail considérable pour les parents. Elle a créé une insécurité juridique majeure et une inégalité territoriale flagrante. Cela a provoqué des injustices et un sentiment d'arbitraire, ainsi qu’une rupture de confiance avec les autorités de l'Éducation nationale. Ces dernières sont tenues d'apprécier où est l'intérêt supérieur de l'enfant, à la place des parents et sans critères. Ainsi nous avons des différences d'appréciation impressionnantes entre académies, mais également au sein des départements d'une même académie. Dans l'académie de Clermont-Ferrand, nous avons un écart de près de 35 points entre le taux de refus départemental le plus bas, qui est à 23%, et le taux de refus le plus élevé, qui est à 58%.

Aucune donnée documentée n’est venue attester, ni avant ni après l’entrée en vigueur de la loi, de son efficacité par rapport à la lutte contre les séparatismes et la radicalisation islamiste.

Vous préconisez de revenir à un régime déclaratif "renforcé", mais pourquoi ne pas revenir au régime d'avant 2021 ?

Nous pensons tout de même qu’il est important que la famille établisse, en amont de la rentrée scolaire, un dossier de déclaration pour les enfants de 6 ans et plus. Pour savoir comment les parents vont procéder lors de cette scolarisation, avec quelle pédagogie... Nous proposons aussi un renforcement des contrôles pédagogiques a posteriori, parce que cette loi de 2021 n'a absolument pas amélioré les contrôles. Il y a des familles qui ne sont toujours pas contrôlées. En ce sens, on inverse la charge de la preuve : systématiquement, on considère que les familles ont le droit de scolariser leur enfant en famille.

Vous écrivez que la liberté d’instruction en famille a été "injustement sacrifiée sur l’autel de la lutte contre les séparatismes" ?

Oui, puisqu’aucune donnée documentée n’est venue attester, ni avant ni après l’entrée en vigueur de la loi, de son efficacité par rapport à la lutte contre les séparatismes et la radicalisation islamiste. Nous avons vu au fur et à mesure des auditions que c'était effectivement un prétexte pour concentrer un maximum d'enfants vers un régime scolaire dit classique.

Comment a été accueilli votre rapport par la commission des affaires culturelles et de l’éducation ?

Deux groupes n'étaient pas favorables pour revenir à un régime tel que nous proposions, ils voulaient rester à l'autorisation. Selon eux, l'école de la République doit être la priorité et tous les enfants doivent rejoindre l'école de la République. Mais quand on regarde les statistiques, deux tiers des enfants scolarisés à la maison le sont pour les motifs de 1 à 3, c'est-à-dire des motifs de santé, d'activité sportive intense, et d'itinérance. Moi aussi je considère que l'école de la République est une priorité, mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'Éducation nationale a énormément de peine à s'adapter lorsqu'elle doit accueillir des enfants qui ont des problématiques particulières, de santé en particulier.