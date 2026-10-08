Congrès Mission à Lyon : les quartiers populaires au cœur de la mission

À partir de ce vendredi 9 octobre, la ville de Lyon accueille son troisième Congrès Mission. Au programme pendant trois jours, deux églises accueilleront tous ceux qui veulent se former et se retrouver pour annoncer l’Évangile, auprès de toutes les populations citadines, rurales, et multiculturelles.

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Comment proposer l’Évangile à la société actuelle ? Voilà la question phare à laquelle tenteront de se former les près de 1.500 participants attendus au Congrès Mission à Lyon qui aura lieu du 9 au 11 octobre. "Et la société actuelle, elle est multiculturelle, citadine ou rurale, populaire ou pas, bref à l’image de l’Église universelle, comme les images des 80.000 jeunes au Stade de France, lors de la venue du Pape l’ont montré", explique à Aleteia le père Xavier Bizard, curé de la paroisse Saint-Jacques dans le quartier populaire du 8eme arrondissement de Lyon, où il côtoie de très nombreuses nationalités, “dans le quartier mais aussi parmi mes paroissiens”.

Le laboratoire de l’Église de demain

C'est pourquoi pour cette nouvelle édition lyonnaise, les huit diocèses de la Province ecclésiastique de Lyon se retrouveront sur deux lieux principaux, et deux quartiers différents, pour toucher tous les publics : à l’église Sainte-Blandine pour le centre, et à l'église Saint-Jacques dans le 8eme arrondissement où des tables rondes seront spécifiquement axées sur l'évangélisation dans les banlieues et milieux populaires, et le rural. "Nous avons une centaine de bénévoles, dont beaucoup de paroissiens, qui vont assurer l’accueil et l’écoute pendant toute la durée de ce Congrès Mission", reprend le père Xavier Bizard rappelant notamment le grand déjeuner africain, coordonné par Astrid, l’une de ses fidèles paroissiennes. "C’est une belle occasion de montrer que notre élan missionnaire passe aussi par la convivialité et l’assiette", confie à son tour à Aleteia cette mère de famille d'origine togolaise, en reconversion professionnelle et très investie à l’église Saint-Jacques depuis plusieurs années. "L’hospitalité est notre premier acte missionnaire. C’est toute une équipe qui s’est mobilisée pour mettre en place ce pôle restauration, pour proposer le meilleur accueil, avec “la buvette de la joie”, qui va permettre de belles rencontres", ajoute Astrid, heureuse de ce projet. “Nous avons hâte d'être samedi pour faire vivre ce Congrès Mission sur notre paroisse, qui est l’image même d’une paroisse vivante, unie et en action”.

Ce que confirme le père Xavier, qui y voit, l’occasion de “vivre un moment fraternel et très joyeux”. Le prêtre, qui a eu une longue expérience de mission au Brésil avant d'arriver à Lyon, le vit au quotidien. "La mission est joyeuse et abondante, et dans nos quartiers, elle est un laboratoire à observer de ce qu’il se passe dans l’Église de France aujourd'hui". "Nous vivons au quotidien le multiculturalisme, avec ses spécificités. Par exemple, dans nos quartiers, nous n’avons pas le même rapport à la laïcité. Il est facile de parler de Dieu, de le citer, de prier sans se cacher. Pour cela, les évangéliques jouent un rôle important dans l’annonce de la Foi au quotidien, sans se cacher."

"Dans ce bouillon de culture, il faut aussi apprendre, et comprendre, comment chacun exprime sa Foi lors de la messe ou des rencontres organisées. Certains sont plus démonstratifs, d’autres prêts à passer du temps ensemble, au-delà des offices, ce n’est pas toujours évident de trouver un équilibre entre les attentes de chacun, mais c’est là que se trouve l'enjeu de la fraternité et de l'unité, de l'Église dite universelle. C'est donc en cela que notre vie dans les quartiers est un laboratoire, car c’est l’avenir de l’Église". Annoncer l’Évangile dans les milieux populaires multiculturels et multi religieux : une chance, un défi, un frein ? L'unité et la diversité : boosters pour la mission ? Voilà par exemple deux tables rondes auxquelles tous les participants pourront venir se former et se nourrir des expériences de chacun. "Avec toujours le même objectif, vivre dans la Foi, dans la Paix et dans la joie", conclut le père Xavier Bizard, heureux d ‘accueillir un congrès dédié à la mission.

En partenariat avec le Congrès Mission