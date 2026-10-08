Le Canada a annoncé le 7 octobre maintenir l’interdiction de l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant exclusivement de troubles mentaux.

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Le gouvernement canadien n'élargira finalement pas son programme "d’aide médicale à mourir" aux personnes souffrant exclusivement d’une maladie mentale, a annoncé le ministre de la Justice, Sean Fraser, le 7 octobre. "Même s’il n’existe pas de consensus parfait sur cette question, nous estimons qu’il s’agit de la bonne décision à prendre à ce stade", a ainsi déclaré le ministre aux médias. Les personnes atteintes de troubles mentaux seront donc définitivement empêchées d'avoir accès à l'euthanasie et au suicide assisté, mettant fin - pour le moment - à un débat qui faisait rage dans la société canadienne depuis plusieurs mois. Les autorités déposeront donc cet automne un projet de loi visant à suspendre indéfiniment l'élargissement de l'aide médicale à mourir (AMM) aux personnes dont le seul motif de décès est la maladie mentale.

Mais cette décision ressemble davantage à un statu quo qu’à un véritable tournant : l’accès à l’AMM reste fermé aux personnes souffrant uniquement de troubles mentaux, sans pour autant exclure totalement la maladie mentale du dispositif. Celle-ci peut en effet être prise en compte lorsqu’elle s’inscrit dans une situation médicale comprenant une autre affection admissible à l’aide médicale à mourir.

Une législation particulièrement permissive

Avec l’arrêt Carter c. Canada de la Cour suprême, rendu en février 2015, la Cour avait jugé que l’interdiction générale de l’aide médicale à mourir portait atteinte à certains droits garantis par la Charte canadienne. Elle avait ensuite donné au Parlement jusqu'au 6 juin 2016 pour modifier le droit. Celui-ci a donc adopté la première législation fédérale autorisant l'aide médicale à mourir (AMM) pour certaines personnes.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale à mourir, une personne doit notamment être âgée d’au moins 18 ans, être capable de prendre elle-même des décisions concernant ses soins de santé et être admissible au système de santé financé par l’État canadien. Sa demande doit être volontaire et formulée sans pression extérieure. Elle doit également donner un consentement éclairé, après avoir été informée des différentes possibilités permettant de soulager ses souffrances, notamment des soins palliatifs.

La personne doit par ailleurs souffrir d’un problème médical considéré comme "grave et irrémédiable". Selon le Code criminel canadien, cette notion recouvre plusieurs critères : la personne doit être atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable, se trouver dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités et éprouver des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qu’elle juge intolérables et qui ne peuvent être soulagées dans des conditions qu’elle considère acceptables.