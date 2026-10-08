Bénédicte Delelis aux grands-parents : « Vous êtes un trésor ! »

Dans la même veine que sa "Lettre aux mamans", Bénédicte Delelis publie ce 9 octobre une "Lettre aux grands-parents" (Mame). Un condensé de tendresse et de gratitude à l’égard de tous les grands-parents qui chérissent, écoutent et réconfortent des petits-enfants bien souvent trop occupés pour leur rendre la pareille.

Entre anecdotes personnelles, méditations bibliques et réflexions métaphysiques, Lettre aux grands-parents, publiée chez Mame le 9 octobre, rend hommage à ces figures familiales qui donnent tant, bien souvent sans rien attendre en retour. Bénédicte Delelis, professeur de théologie aux Bernardins et auteur de nombreux ouvrages, s’adresse à sa grand-mère et à travers elle, à tous les grands-parents. En décrivant tout ce qu'une génération doit à des grands-parents, elle fait naître chez le lecteur de merveilleux souvenirs d'enfance, un sentiment de gratitude, l'envie de dialoguer avec ses grands-parents mais aussi l'espérance des retrouvailles promises dans la joie éternelle. Une ode tendre et magnifique dont Aleteia publie les premières pages.

Le temps est passé trop vite l’autre jour... En rentrant à la maison, votre parfum m’accompagnait encore et je craignais qu’il s’évanouisse... C’était un peu de votre tendresse, de votre présence si chère qui demeurait ainsi avec moi. Il y avait aussi sur ma main la douceur de la vôtre, et votre rire dans mes oreilles. Lorsqu’on est avec vous, l’horloge nous presse, exigeante, impérieuse.

J’avais encore tant de choses à apprendre, à recevoir de vous... et aussi tellement à vous dire, mots timides, maladroits, qui n’osaient pas franchir le seuil clos de mes lèvres. Votre au revoir tintait comme une clochette. J’ai refermé la porte. Et comme je la gardais entrouverte un instant pour vous apercevoir encore, près de votre fenêtre, je me suis écriée : "Vous êtes un trésor !" – l’avez-vous entendu ? – avant de m’échapper, vite, vite, parce que l’heure sonnait.

Le savez-vous ? Le savez-vous vraiment ? Les petits-enfants ne le disent pas assez. Est-ce parce qu’ils n’y pensent pas ? Est-ce parce qu’ils rougiraient, et vous aussi, peut-être, embarrassés, confus ? Souvent, nous devisons d’Arnaud, de Caroline ou d’Olivier, des petits riens joyeux, des menues tracasseries qui font la vie. "Victor a la rougeole, Anne va déménager. Grégoire doit se lever aux aurores pour son nouveau travail... Et ton père ? Sais-tu où est le fauteuil rouge en toile du jardin dans lequel je lisais quand vous jouiez dans la cabane des trois sapins ? Tiens, j’ai écrit pour toi la recette du cake aux fruits, celle que faisait ma maman, et Grand-Mère avant elle. Pense à prendre le papier sur la table, près de la photo de ta mère. J’ai rêvé d’elle cette nuit : elle m’apportait des géraniums..." Nous avons tant et tant bavardé du travail, des enfants, du mariage prochain d’Étienne – quel bonheur ! –, que je n’ai pas eu l’occasion ou pas osé vraiment vous confier ce qui débordait de mon cœur à propos de vous, sous vos cheveux blancs...

Les petits-enfants n’ont pas toujours les mots, n’ont pas toujours le temps... Leurs trains partent, rapides, et leurs voitures démarrent. Ils agitent la main, reçoivent les baisers, et souvent, comme moi, ils n’ont pas su glisser ce qui, du fond de leur âme, chantait pour vous, grands-parents précieux, piliers familiers et chéris.

Tout ce que des grands-parents représentent pour leurs petits-enfants ? C’est impossible à évoquer d’une phrase avant le dessert, ou bien durant les quelques pas sur le chemin blond, derrière la maison. Et si je m’asseyais maintenant pour essayer de vous le dire ? Je voudrais vous exprimer ma gratitude... tenter de formuler la reconnaissance de tous ceux qui ont été – et sont encore – des petits-enfants envers ceux qui les ont accompagnés depuis l’aube de leur vie, auréolés maintenant de leurs cheveux d’argent.

Vous êtes la maison de l’enfance, le placard à sucettes, le soleil des vacances, les Sylvain et Sylvette, le soir, sur l’oreiller. Vous êtes les histoires et les pots de confiture, les mûres tièdes au fond des paniers d’osier, la mémoire, les racines, les témoins de ce qui demeure... Pour beaucoup, vous êtes un exemple, une école qui ne donne pas de leçons, d’exercices ou de punitions... celle où l’on apprend l’amour gratuit, inlassable, dans le silence des saisons qui passent.