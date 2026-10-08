À Gaza, la diplomatie romaine des petits gestes

Un nouveau bombardement à Gaza début octobre a provoqué la mort de deux membres de la communauté chrétienne. Léon XIV a exprimé sa proximité et son soutien au curé de Gaza, dans un message touchant, raconte le géopolitologue Jean-Baptiste Noé, autant adressé au curé de la ville qu’à la communauté internationale.

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Le 3 octobre 2026, un raid israélien a frappé Gaza et tué plusieurs personnes, dont deux femmes grecques-orthodoxes, membres de la communauté chrétienne de la ville. Depuis un an, Israël et le Hamas sont pourtant censés avoir conclu un cessez-le-feu, qui n’empêche pas les attaques régulières de part et d’autre. Quelques heures après ce bombardement, le curé de la paroisse de la Sainte-Famille, le père Gabriel Romanelli, recevait un message du pape sur son téléphone, via WhatsApp. Un touchant message qui tient en quelques mots et que le père Romanelli a rendu public :

"Bonjour, père Gabriel. Depuis que j’ai appris la douloureuse nouvelle du décès de Maysa et Mary, je prie Dieu pour elles, pour leurs familles et pour toute la communauté de Gaza. Jusqu’à quand, Seigneur ? Merci pour votre soutien à la paroisse et à toutes ces personnes qui souhaitent vivre en paix. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse affectueusement."

Un cri du cœur inspiré des psaumes

Ce message empreint de chaleur et de proximité, s’adressait à travers le curé de la paroisse à tous ceux qui vivent autour de cette communauté chrétienne et qui y trouvent réconfort et ressourcement. Mais un message, aussi, parce qu’il a été rendu public, envoyé au monde entier. Il révèle la méthode de Léon XIV : des mots simples sur une messagerie instantanée, comme chacun peut en envoyer — "Bonjour, père Gabriel" ; "je vous embrasse affectueusement" — mais aussi une grande profondeur théologique et un message politique : "Jusqu’à quand, Seigneur ?"

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Un cri du cœur inspiré des psaumes, qui rappelle la douleur de cette guerre débutée en octobre 2023, soit il y a déjà trois ans. Trois ans de guerre qui ont vu deux peuples s’enfermer dans la haine réciproque et l’impossibilité du dialogue et de l’échange, trois ans qui ont vu la bande de Gaza ravagée par un conflit sans fin et sans solution, où vivent encore plus de 2 millions de personnes, et qui se diffuse aujourd'hui au Liban et en Iran, sans qu’il soit possible d’enclencher le frein de cette violence débridée. "Jusqu’à quand ?" est bien la question que tout le monde se pose.

Le regard et le mot

Ce bref message dit aussi beaucoup de la méthode de la diplomatie du Saint-Siège, qui préfère toujours les expressions humaines et l’attention portée aux personnes plutôt que les grandes conférences et les grands moments de diplomatie, souvent sans résultat concret. Il rappelle que le Saint-Siège n’a que peu de leviers de pression pour faire valoir sa diplomatie, ni armée, ni leviers à l’ONU, ni force d’intervention, ni capacité de pression. Mais il a la diplomatie du regard et du mot, qui apporte le baume nécessaire et aide à la reconstruction des personnes. Sa force est celle de la parole, de la présence et du lien. Dès le soir de son élection, Léon XIV avait tourné son regard vers Gaza et appelé à ce que le feu "cesse immédiatement". Depuis, il n'a jamais cessé de s’y intéresser, écrivant presque chaque semaine au curé de Gaza.

La diplomatie des petits gestes

Quand l'église de la Sainte-Famille fut touchée une première fois, en juillet 2025, par un tir qui blessa légèrement le père Romanelli, le pape fit porter un télégramme signé du cardinal Parolin, renouvelant son appel à un cessez-le-feu immédiat. Engager le Secrétaire d’État pour signer un message à des personnes touchées par des bombardements démontre l’importance que le pape accorde à cette région. En décembre de la même année, il réclamait une trêve de 24 heures pour Noël et saluait la visite du cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, dans l'enclave. Au mois de mai 2026, un nouveau message écrit disait sa solidarité avec un peuple palestinien éprouvé par les entraves à l'aide humanitaire. Léon XIV ne cesse pas de maintenir l’attention et de montrer sa proximité avec les populations meurtries.

La diplomatie pontificale maintient un lien, elle témoigne, elle rappelle les noms et les prénoms des morts, ce qui est leur rendre leur dignité en déjouant l’inhumanité de l’anonymat...

Ces gestes peuvent sembler dérisoires au regard des dizaines de milliers de morts et de l'impuissance des médiations internationales. Mais ils montrent justement que le Saint-Siège peut apporter quelque chose de plus, une attention, une prière, une proximité, qu’aucune chancellerie ne peut fournir. Ce n’est pas la diplomatie des grands traités et des grands mots, mais celle des petits gestes et de la proximité à l’égard des personnes. Elle ne vise pas la victoire d'un camp, mais l'ouverture d'un espace où la parole reste possible quand les armes ont tout recouvert : c'est une diplomatie du contact plutôt que du rapport de force.

Un dialogue authentique

En recevant au printemps les nouveaux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège, Léon XIV avait dénoncé les "logiques de domination" qui fragilisent la paix et appelé à une "diplomatie du dialogue" fondée sur le respect mutuel et la "solidarité désintéressée". Si ces mots peuvent paraître convenus, Léon XIV démontre au contraire qu’ils ont tout leur sens, puisque lui-même met cette diplomatie en action et opère ainsi la preuve que ce canal international peut fonctionner. Le pape n'a pas publié un communiqué dénonçant l’attaque ; il s’est adressé à celui qui l’a subi. C’est bien la solidarité qui s’exerce ici et la diplomatie du dialogue authentique.