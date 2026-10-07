Ce 9 octobre, le diocèse de Saint-Denis fête ses 60 ans. À cette occasion, une journée festive est organisée le 18 octobre prochain à la basilique, en partenariat avec les Œuvres Pontificales Missionnaires. Une manière de célébrer l’héritage missionnaire de cette terre du 93, mais aussi le dynamisme de ses jeunes communautés chrétiennes.

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Saint-Denis à l’honneur. Ce 9 octobre, le diocèse le plus "cosmopolite" de France, celui de Saint-Denis, fête ses soixante ans. Officiellement érigé le 9 octobre 1966 (jour de la Saint-Denis) par le pape Paul VI, il est créé en même temps que le département éponyme. Et pour l’occasion, cette terre de mission accueille le 18 octobre prochain une journée festive au sein de sa basilique. Un temps pensé en union avec les OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) qui fêtent de leur côté les cent ans du Dimanche des Missions, jour où une quête impérée est organisée dans toutes les paroisses du monde, au bénéfice des Églises locales dans plus de 140 pays.

Fort héritage missionnaire

Paradoxalement, explique à Aleteia Mgr Étienne Guillet, évêque du diocèse, cette terre du 93 porte une histoire ancienne. "Elle est le berceau de l’évangélisation du bassin parisien. Saint Denis est le premier missionnaire et le premier évangélisateur inhumé dans la basilique". Cet héritage irrigue les racines de ce jeune diocèse né du découpage des départements de 1966. Un passé missionnaire qui résonne avec le charisme des OPM : encourager l’annonce de l’Évangile dans des territoires où Jésus n’est pas connu. "Le visage de notre diocèse, constitué de populations chrétiennes qui ont poussé dans la foi en Asie ou en Afrique, avant de rejoindre la communauté nationale en France, parle beaucoup aux OPM", confie Mgr Guillet. "C’est vrai pour les laïcs mais aussi pour les religieux et les prêtres du diocèse. Beaucoup ont été baptisés dans des églises à l’étranger et servent aujourd’hui chez nous. C’est une belle façon de les remercier et de témoigner de la catholicité de l’Église, de son caractère universel."

"Ces jeunes n’ont pas des vies toujours faciles mais témoignent d’une grande confiance en Dieu. Il y a clairement quelque chose qui relève d’un rayonnement missionnaire."

Des communautés "christo-centrées"

Les soixante ans du diocèse de Saint-Denis sont aussi l’occasion de mettre un coup de projecteur sur ces diocèses qui se réjouissent d’une grande présence de jeunes au sein de leurs communautés. "Évry, Pontoise… Ce ne sont pas de grosses communautés par rapport à Paris ou Versailles, mais elles sont très christo-centrées", éclaire Mgr Guillet. "Ces jeunes n’ont pas des vies toujours faciles mais témoignent d’une grande confiance en Dieu. Il y a clairement quelque chose qui relève d’un rayonnement missionnaire." La veillée des jeunes avec le Pape au Stade de France, le 25 septembre dernier, a parfaitement illustré cet élan. Les jeunes du diocèse ont particulièrement été mis en valeur par l’évêque lors de son discours inaugural adressé au Pape et ont rayonné par leur présence marquée. "Les OPM se réjouissent que les missionnaires d’aujourd’hui soient dans le 93. Les jeunes osent témoigner de leur foi en parlant de la rencontre avec Jésus." Un rayonnement qui s’exprime également à travers la présence de jeunes catéchumènes de plus en plus nombreux. À Pâques dernier, plus de 550 baptêmes d’adultes, dont une majorité âgée de 18 à 25 ans, ont été célébrés au sein du diocèse.

Journée festive avec les OPM

Le 18 octobre 2026, la journée festive commencera par une marche depuis l’église Notre-Dame des Missions d'Épinay jusqu’à la basilique Saint-Denis. À 13h30, des ateliers, conférences ainsi que des stands missionnaires seront proposés aux fidèles et notamment une table-ronde sur le thème "Vivre la Mission avec les OPM". Une journée qui s’achèvera avec une messe solennelle présidée par Mgr Guillet à 16h30.

En partenariat avec les Œuvres Pontificales Missionnaires - OPM France