Pourquoi les Pères du désert redoutaient tant la médisance

Que nous disent les Pères du Désert pour guider notre vie spirituelle, dans les circonstances très concrètes de notre vie ? Accuser son frère pour réduire sa responsabilité est une vraie tentation. Le saint moine Moïse l’Éthiopien nous avertit : médire ou juger son prochain, c’est ajouter un nouveau malheur.

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C’est une riche expérience que nous livre ici le moine Moïse. Moïse était une "vocation tardive" dans la vie monastique : Africain arrivé en Égypte comme esclave renvoyé par son maître, il eut auparavant une vie assez agitée et pas toujours édifiante. Converti, il voulut devenir moine au désert. Doux et accueillant, il gagnait les cœurs et exerçait une profonde influence sur tous ceux qui venaient le voir. Il meurt de mort brutale, tué par une horde de pillards errant dans le désert.

Assumer sa faute

Au jeune frère qui l’interroge dans cet apophtegme sur le pardon de ses fautes, il se sert de son expérience comme point de départ. Il sait ce que c’est d’être accusé par son maître et comme il est tentant à ce moment-là de faire peser sur quelqu’un d’autre une part au moins de la responsabilité :

"Le frère demanda : "Voici qu'un homme frappe son esclave pour une faute qu'il a commise. Que va dire l'esclave ?" Le vieillard répondit : "Si c'est un bon esclave, il dira : Aie pitié de moi ! j'ai péché." Le frère lui dit : "Ne dira-t-il rien d'autre ?" Le vieillard dit : "Non, car dès lors qu'il prend sur lui de s'accuser et de dire : J'ai péché, sur-le-champ son maître a pitié de lui. Mais la fin de tout cela, c'est de ne pas juger le prochain."

Sans rajouter de nouveaux malheurs

Moïse nous met donc bien en garde, il nous invite à ne rien ajouter à l’aveu de notre faute, en considérant que c’est déjà bien assez de s’être écarté du droit chemin. Car, en impliquant le prochain même légèrement, on rajoute un nouveau malheur. Il y aurait deux raisons de pleurer au lieu d’une seule. Il poursuit :

"Car quand la main du Seigneur fit périr tout premier-né en Égypte, il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort (Ex 12, 29-30). Le frère lui demanda : "Que veut dire cette parole ?" Le vieillard lui répondit : "Si nous nous appliquons à voir nos péchés, nous ne verrons pas les péchés du prochain. C'est en effet une folie, quand on a un mort à soi, de le laisser là pour s'en aller pleurer celui du voisin. Mourir vis-à-vis de ton prochain, c'est porter tes péchés et ne pas te soucier à propos de n'importe quel homme, s'il est bon ou mauvais. Ne fais de mal à personne, n'aie pas dans ton cœur des pensées mauvaises à l'égard de quiconque. Ne méprise pas celui qui fait le mal. Ne te laisse pas circonvenir par celui qui fait du mal à son prochain, et ne te réjouis pas non plus avec celui qui fait du mal à son prochain. Ne parle jamais mal de quelqu'un, mais dis : Dieu connaît chacun.""

Profonde sagesse, mais qui suppose une conscience très aiguë du péché : celui-ci n’est pas seulement une erreur, un épisode ennuyeux qui va porter atteinte à notre réputation, c’est la brisure d’un pacte de confiance entre Dieu et nous. Ce mal va avoir de surcroît des conséquences funestes sur nous et sur les autres. C’est pourquoi il nous invite aux larmes. C’est comme de pleurer un mort.

Le péché de médisance

Dans les autres conseils que Moïse nous donne pour éviter tout jugement sur le prochain, il met en avant le rôle que jouent les médisances qui implantent en nous ces mauvais jugements :

"Ne te laisse pas convaincre par le médisant et ne prends pas plaisir à ses racontars. N'imite pas non plus celui qui dit du mal de son prochain. C'est cela le "Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés" (Lc 6, 37). N'aie d'inimitié avec personne et ne garde jamais de haine dans ton cœur. N'imite pas non plus celui qui a de la haine pour son prochain. C'est cela la paix. Excite-toi à tout cela. La peine est pour peu de temps et le repos pour toujours, par la grâce du Dieu Verbe."