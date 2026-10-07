Les deux progressismes

À ceux qui voient le progrès à gauche et la réaction à droite, convenons que l’idolâtrie de l’innovation technologique apparaît désormais dans tous les camps, remarque l’écrivain Henri Quantin.

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Un lecteur m’alerte sur mon emploi de "droite réactionnaire" et de "gauche progressiste", comme dans l’une de mes dernières chroniques. Ce sont, estime-t-il, des "expressions toutes faites" dont il faudrait "se libérer". Aussi invite-t-il à parler aussi de "la gauche réactionnaire et de la droite progressiste". La remarque est stimulante et elle offre l’occasion de revenir brièvement sur l’histoire des mots en question.

Le progrès, idéal absolu

Sur ce point, peu de doute possible : que ce soit comme adjectif ou comme nom, "progressiste" et "réactionnaire" sont inséparables des idéaux des Lumières et de la Révolution française. On n’en trouve aucune occurrence en français avant que le progrès, qu’il soit scientifique ou politique, ne devienne un idéal absolu, promesse de jours meilleurs dont il n’est soudain plus nécessaire de donner des critères d’évaluation. Dans Une question de taille (Stock), Olivier Rey rappelle pourtant malicieusement que, selon qu’on juge sur la vitesse de pointe, sur l’empreinte écologique ou même sur le temps passé entre le domicile et le lieu de travail — en incluant les embouteillages urbains —, le progrès pour la vie quotidienne peut aussi bien être du côté du vélo que de la voiture... Seul un ingénieur malhonnête pourrait prétendre que toute innovation technologique coïncide avec un progrès social ou moral.

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Un idolâtre du progrès, tel est le sens dans lequel nous employons — trop souvent ? — le mot "progressiste".

À partir du XIXe siècle, le Progrès, souvent doté d’une majuscule, ne nécessite plus d’adjectif, comme il ne supporte plus d’entraves. Il désigne alors, souligne Alain Rey, l’évolution de l’humanité et de la civilisation "vers un terme idéal". Le progressisme n’est dès lors rien d’autre qu’un messianisme sécularisé : dans le domaine politique, cela donne la société sans classe du marxisme ; dans le domaine de la technique, cela donne le scientisme d’Ernest Renan. Dès lors qu’il s’agit de tout miser sur une organisation plus scientifique du monde, la sagesse des anciens ne pèse pas lourd face aux espoirs mis dans les générations à venir.

Réactionnaires progressistes

Le progressiste n’est donc pas seulement favorable à ce que la société progresse — qui pourrait bien prêcher la régression collective ? —, mais il transforme le progrès en divinité de substitution. Un idolâtre du progrès, tel est le sens dans lequel nous employons — trop souvent ? — le mot "progressiste". Certes, comme le signale un autre lecteur, cela fait courir le risque de laisser la notion de progrès à l’adversaire, qui pourra ainsi vous traiter plus aisément de passéiste. En commençant par l’Eden, un jardin, et en finissant par la Jérusalem céleste, une ville, la Bible, heureusement, signale clairement que l’histoire du Salut n’est en aucun cas le retour en arrière vers un âge d’or.

Le progressisme, idée de gauche ? Historiquement, cela paraît assez clair. Alain Rey note en outre que "progressiste" tend à se confondre aujourd’hui avec "de gauche". Si on suit le plus célèbre des lexicographes, plus qu’une "expression toute faite", "progressiste de gauche" serait alors un pléonasme. Soit, mais une nuance s’impose et c’est là que la remarque de notre lecteur apparaît légitime. À l’origine, oui, le progressiste est un homme de gauche, puisque tout ce qui peut rappeler l’Ancien Régime est combattu par principe, précisément sous le nom de "réactionnaire". Mais, dès qu’on prend en compte à la fois le domaine politique et le domaine scientifique, il apparaît qu’un "réactionnaire" d’aujourd’hui peut aisément placer une bonne part du salut dans l’innovation technologique. Quand Éric Zemmour, chantre de "la France éternelle", place ses espoirs dans des robots qui remplaceront la main d’œuvre immigrée, quand Elon Musk, pourfendeur du "progressisme wokiste", vante des lendemains qui chantent grâce à l’IA, difficile de dire s’ils défendent la richesse de la tradition ou la course en avant scientifique. Un peu comme si on vénérait une Jeanne d’Arc qui annonce triomphalement sur TikTok qu’elle a piraté les comptes de British Airways.

Tous idolâtres