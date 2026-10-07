Léon XIV : “Ce n’est pas en édulcorant l’Évangile que l’on rend le christianisme attirant”

"Porter un regard positif sur le monde" sans "édulcorer" les exigences de l’Évangile, c’est le message adressé par Léon XIV aux chrétiens lors de son audience générale ce 7 octobre. Dans sa catéchèse, le Pape a rappelé la mission de l’Église dans le monde contemporain.

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Après une pause la semaine dernière pour dresser le bilan de son voyage apostolique en France, Léon XIV a repris ce mercredi 7 octobre son cycle de catéchèses sur les textes du concile Vatican II. Devant une foule de pèlerins réunis sous un ciel couvert, le Pape s’est arrêté sur le quatrième chapitre de Gaudium et spes consacré à "la mission de l’Église dans le monde contemporain".

L’Église n’est ni "au-dessus" ni "à côté" du monde mais elle y est "enracinée", a affirmé le souverain pontife. "L’Église habite le monde" afin de montrer aux hommes la volonté de Dieu de "faire de nous tous ses enfants au sein d’une seule et grande famille humaine". Ainsi, sa première mission est "d’aider les personnes à s’interroger sur les questions profondes de la vie", a indiqué Léon XIV. "La logique du profit à tout prix et la manipulation de l’information" poussent les hommes à adopter un "mode de vie centré sur la consommation" alors que "notre cœur est fait pour regarder vers le ciel", a-t-il souligné.

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Lutter contre "l’oppression des petits et des pauvres"

Dans la suite de sa catéchèse, Léon XIV a souligné les conséquences concrètes de cet enseignement pour les chrétiens d’aujourd’hui. En invitant l’Église à contribuer à la "construction de la cité terrestre", le concile Vatican II l’a appelée à être pleinement présente au cœur du monde, sans pour autant se confondre avec la vie politique, rappelle le Pape. Cette présence passe par un témoignage de "foi" et de "charité", mais aussi par un engagement en faveur de "la justice, de la paix et de la fraternité". Le chrétien ne "peut accepter l’oppression des petits et des pauvres", a-t-il déclaré.

"L’Église est toujours attentive à ce qui se passe et se développe dans la société."

La doctrine sociale de l’Église doit ainsi guider "l’action des chrétiens" pour "promouvoir le bien commun", a exhorté le 267e Pape. Dans cette mission, Léon XIV a particulièrement insisté sur le rôle des "fidèles laïcs" qui, "en vertu de leur baptême, [...] sont appelés à animer le monde par l’esprit chrétien". Une vocation qui se déploie notamment dans "la famille et le monde du travail", a-t-il souligné.

"L’Église est toujours attentive à ce qui se passe et se développe dans la société", a poursuivi le Pape. Cette attention ne signifie toutefois pas qu’elle doive accueillir sans discernement. Les chrétiens sont appelés à "discerner ce qui, dans les cultures de notre temps, mérite d’être pris en considération", avec un "esprit équilibré et libre de toute mode culturelle", a en effet expliqué Léon XIV.

"Ce n’est certainement pas en édulcorant les contenus et en baissant les exigences que l’on peut rendre le christianisme attirant."