Le “clin Dieu” de Marcel Van à Léon XIV

Président des Amis de Van, Dominique Vermersch a été frappé par les multiples rappels du message spirituel de Marcel Van à la France lors de la visite de Léon XIV à Metz. Du parcours des catéchumènes à la réconciliation entre les nations, la prière de Marcel Van et l’enseignement de Léon XIV se sont singulièrement retrouvés.

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Si l’heure est encore à l’analyse de la symbolique associée aux différents lieux et étapes de la visite papale en France, tout aussi signifiants furent ces moments impromptus de grâce, cette douce fermeté du Saint Père, comme également ses gestes tendres et affectueux à l’égard des petits enfants, des personnes malades et handicapées. Arrêtons-nous sur un moment fugitif, celui de l’accueil réservé au Pape à l’aéroport de Metz par une vingtaine d’élèves de l’école Marcel-Van d’Argency le 28 septembre. L’évangile du jour (Lc 9, 46-50) s’y prêtait merveilleusement : "Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m’accueille, moi." Mais il y a plus : à voir ces élans mutuels de tendresse entre les écoliers et le Saint Père, qui va jusqu’à accepter une sucette de leur part, tout cela porte vraisemblablement une signature, celle de Marcel Van, notre petit frère vietnamien qui, dans la communion des saints, se serait rendu présent ce lundi 28 septembre pour accueillir le Saint Père et s’unir à lui dans le message qu’il s’apprêtait à délivrer dans le sillage du vénérable Robert Schuman en faveur de l’unité, de la paix, de la réconciliation des peuples… et du rappel à la France de sa vocation dans le concert des nations.

Van, figure inspirante du chemin néo catéchuménal

Un premier indice prémonitoire. C’est précisément en la cathédrale de Metz, le 2 avril dernier, que Mgr Ballot, dans l’homélie de la messe chrismale, présenta Marcel Van comme chemin néo catéchuménal… soit l’un des premiers thèmes abordés par Léon XIV à l’Institut catholique de Paris, le 26 septembre matin, lors de la Rencontre avec l’Assemblée synodale provinciale, les catéchumènes et les néophytes. Ces derniers en effet, des jeunes issus pour la plupart d’un brassage culturel et religieux fortement intriqué, peuvent entrer en complicité avec la figure de Van qui, lui aussi, a grandi dans l’entrelacement tendu de traditions culturelles et religieuses : confucianisme, bouddhisme, christianisme… témoignant d’un courage, d’une joie et d’une résilience incroyable dans les multiples épreuves subies dans son enfance.

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Vers une théologie missionnaire des nations réconciliées

Mais revenons à l’étape de Metz. Celle-ci, au vu de l’immense ferveur accordée à Léon XIV à Paris puis à Lourdes, ne constituait-elle pas une sorte d’envoi en mission de la nation France qui demeure nolens volens fille aînée de l’Église ? certes, il y fut question des racines de l’Europe, de son rôle dans les conflits passés et présents, d’unité et de paix, de réconciliation entre les peuples… soient autant de registres d’actualité où la France a joué et joue encore un rôle décisif.

De tout cela, Marcel Van en connaît un rayon ; il l’a surtout éprouvé dans sa chair, ne voyant pas forcément d’un bon œil que la France puisse se faire donneuse de leçons en la matière ! Sa vie terrestre (1928-1959) a en effet côtoyé le déchirement sanglant entre des peuples sous l’effet des conflits idéologiques du XXe siècle : colonialisme, communisme, nationalisme… dont l’Europe et la France en particulier ont souvent été le berceau… et dont son pays, le Vietnam, la victime collatérale la plus meurtrie.

Désarmer les cœurs et les mots

Souffrant d’une présence française que subissait sa patrie, Van se confie à Thérèse : "Excuse-moi, ma sœur, si je manque de politesse envers toi ; mais je pense qu’il ne faut jamais prier pour cette bande de diables blancs […]. Je demanderais cependant une exception pour les Pères et les Sœurs missionnaires, car je les considère et les aime comme les pères et mères du peuple vietnamien." C’est alors que Thérèse lui enseigne la "tactique de la prière" afin de transformer son cœur et d’obtenir la conversion des cœurs : "Ô Jésus, veuillez chasser l’homme pécheur du cœur des Français. Je vous en supplie, venez au secours du Vietnam ma chère patrie qui ploie sous le joug de la domination de ces hommes pécheurs." Elle invite petit Van à laisser de côté tout ressentiment et à offrir sa souffrance et sa prière pour que les Français obtiennent des grâces de pardon et de sainteté. Or, c’est précisément ce que le pape a rappelé à Metz : "Le discours religieux doit appeler constamment à désarmer les cœurs et les mots. Cela engage la responsabilité directe de chacun de nous, en tant que gardiens de nos traditions respectives."

Se réconcilier avec Dieu

Grâce à Thérèse, Van saisit alors que l’amour pour son pays est appelé à s’élargir dans une communion missionnaire entre nations, et singulièrement avec la France, sur le modèle de celle qu’il vit avec sa grande sœur ; une communion appelée à servir l’extension universelle du règne de paix et d’amour de Jésus. Tel est le véritable antidote à tout nationalisme de repli identitaire mais également à tout mondialisme qui nie la singularité vocationnelle de chaque nation. C’est aussi ce qu’actualisa le Saint Père au centre des Congrès Robert-Schuman, en le rapportant au contexte européen :

"Il faut saisir la portée historique de ce qui est en train de se passer, c’est-à-dire une rencontre inédite entre peuples et cultures qui appelle à la redécouverte créative de nos racines et, en même temps, à une écoute attentive de l’autre. L’universalité des valeurs fondatrices de l’Europe nous assure que ce dialogue est possible, et qu’il pourra donner un fondement solide à nos sociétés, permettant d’œuvrer plus efficacement pour la paix et pour un monde réconcilié."