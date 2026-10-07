Élections au Pérou : comment Léon XIV a échappé à une amende

Au Pérou, le vote est obligatoire pour tous les citoyens sous peine de se voir infliger une amende. Une situation qui aurait pu concerner le pape Léon XIV, inscrit sur les listes électorales péruviennes pour les élections régionales et municipales du 4 octobre. Mais le Pape fait partie des exemptés : à partir de 70 ans, le vote devient facultatif.

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Une situation pour le moins insolite. Alors que Léon XIV dirige aujourd’hui l’Église catholique depuis Rome, son nom figure toujours dans les registres électoraux du Pérou, pays dont il conserve la nationalité. Robert Francis Prevost, le nom civil du pape, est en effet toujours enregistré comme électeur à Chiclayo. Selon les autorités péruviennes, son bureau de vote se trouve au centre San Tomás Apóstol, désigné par l’Office national des processus électoraux (ONPE).

Une dispense liée à son âge

Or, au Pérou, voter n’est pas seulement un droit : c’est aussi une obligation pour la plupart des citoyens. Les électeurs qui ne se présentent pas aux urnes peuvent ainsi recevoir une amende, dont le montant varie selon le niveau de pauvreté de leur district. Le 4 octobre, tous étaient attendus dans les bureaux de vote à l'occasion des élections régionales et municipales. En cas de non présentation, la sanction pouvait atteindre 110 soles, soit moins de 19 euros. Elle descendait à 55 soles dans les districts pauvres et à 27,50 soles dans les districts considérés comme extrêmement pauvres.

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Difficile pour Léon XIV de prendre un avion express entre deux audiences pour aller voter... Fort heureusement, la législation péruvienne prévoit une exception pour les citoyens âgés de plus de 70 ans : à partir de cet âge, le vote n’est plus obligatoire. Chacun est alors libre de se rendre aux urnes ou de rester chez lui, sans être sanctionné. Le Pape, né en 1955, bénéficie donc pleinement de cette disposition, et échappe donc à une amende !

Un retour au Pérou… sans urne cette fois