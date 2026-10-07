Église profanée en Vendée : “Il y a un combat spirituel à vivre y compris pour ces jeunes”

Dimanche 4 octobre, quelques heures après la messe dominicale, des mineurs se sont filmés à l’intérieur de l’église de Soullans, en train de renverser l’ambon et de danser sur l’autel, sur fond de rap faisant l’apologie du terrorisme. Une scène scandaleuse qui a suscité de nombreuses et vives réactions. En réponse à cette profanation, l’évêque de Luçon présidera une messe de réparation lundi prochain.

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La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle montre un groupe de collégiens dans l’église Saint-Hilaire de Soullans (Vendée), renversant l’ambon, dansant sur l’autel et chantant sur le morceau "MRH" du rappeur Boro700. Une scène d’autant plus scandaleuse que ces paroles ne se contentent pas d’afficher une extrême vulgarité. Elles mentionnent le diable : "Gros, entre Satan et moi, connexion électrique, j'l'ai vis-ser un à un, j'ai pas eu le trac", et le refrain fait l’apologie du terrorisme islamiste : "À la Mohamed Merah, v-esqui' les caméras, Bataclan, je l'ai shooter (sic) à l'œil, chasse à l'homme, Salah Abdeslam Gros, en enfer, ma tête a une prime, j'suis déchaîné comme un chien de l'enfer. Dis à ton rappeur de me laisser faire, malheur à lui s'il veut pas coopérer, gros, j'lui ferai une Adolf Hitler."

"Ne plus relayer les vidéos"

Face à cette grave profanation d’église, les réactions d’indignation et de colère ne se sont pas fait attendre. Ainsi Véronique Besse, député (NI) de la Vendée, de publier sur son compte X : "Cet acte est une atteinte intolérable à un lieu de culte, à notre patrimoine et à la mémoire des victimes du terrorisme. Où est passé le respect du sacré ?" Quant aux internautes, ils ont réagi sans détour : "Ce n’est plus tolérable", " Des limites ont été franchies", "Qui sont les parents", "Amis corses, un mot ?" (en référence à la réaction corse suite à une profanation de l’image de la Vierge Marie début octobre, NDLR); et certains même avec une grande virulence : "Bande de petits c***", "Quelle petite p***, elle mérite une correction sévère".

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Devant l’ampleur des réactions, la mairie cherche à temporiser. Contacté par nos soins, le maire de Soullans préfère s’en tenir à son communiqué. Sans exonérer ces mineurs "de leur responsabilité", Vincent Jolly appelle "à ne plus relayer les vidéos", tout en soulignant que "les injures, menaces, accusations publiques ou mises en cause des familles sur les réseaux sociaux […] peuvent engendrer de nouvelles violences" et "amplifier les tensions".

Une rencontre entre le curé et ces jeunes

Pour l’heure, une enquête est en cours, les parents se sont rendus eux-mêmes à la gendarmerie. L’église est fermée, les célébrations y sont interrompues. Dans son communiqué, l’évêché insiste sur "l'esprit de l'appel lancé par le pape Léon XIV depuis Lourdes à prier le Rosaire pour la paix en octobre" et "invite chacun à la paix et au calme".

Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Luçon, présidera une messe de réparation lundi 12 octobre à 19 h. Son vicaire général, l’abbé François Bidaud, explique à Aleteia qu’ "il s’agit d’actes qui offensent les fidèles et qui peuvent provoquer un véritable scandale pour la communauté. Dans ce cas, le droit canonique prévoit un rituel particulier : une messe de réparation, qui permet de redonner au lieu son caractère pleinement sacré. Le rite comporte un temps pénitentiel qui invite à la conversion, à la fois ceux qui ont commis l’acte et l’ensemble de la communauté qui prie dans ce lieu."