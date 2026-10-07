Comment gérer le succès sans devenir insupportable ?

Quand le travail acharné finit par payer, savourez ce moment ! Mais n'oubliez pas que savoir gérer le succès est un art en soi.

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Le succès nous confronte à un dilemme social intéressant. Pendant des années, on nous répète de travailler dur, d'exploiter nos talents et de poursuivre nos objectifs. Mais lorsque l’un de ces objectifs se réalise enfin, on s'attend apparemment à ce que nous nous comportions comme si nous n'en étions que modérément satisfaits.

Si vous vous emballez trop, vous passez pour un frimeur. Si vous minimisez trop votre réussite, vous risquez de paraître faussement modeste. Entre les deux se trouve l'art de la grâce dans le succès : se réjouir sincèrement de ce que l'on a accompli, sans exiger que toutes les personnes à des kilomètres à la ronde partagent cette joie.

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Le succès peut toutefois jouer des tours à des personnes pourtant charmantes. Quelques applaudissements peuvent monter à la tête, une bonne nouvelle peut devenir l’unique sujet de conversation et une réussite peut donner envie d'expliquer aux autres comment faire de même. À l'inverse, certaines personnes ont tellement peur de paraître vantardes qu'elles n'osent plus reconnaître leurs propres efforts.

Faire preuve de courtoisie, c'est donc trouver le juste milieu : savourer sa réussite sans qu’elle n’imprègne toute votre personnalité, reconnaître ce que l’on a accompli tout en se rappelant qu'on ne l'a probablement pas fait entièrement seul, et savoir quand partager une bonne nouvelle. Alors, quand tout se passe à merveille, voici comment profiter de votre succès sans devenir complètement insupportable.

1 Acceptez les compliments

Pour certaines personnes, recevoir un compliment peut devenir étonnamment compliqué. Si vous énoncez leur succès et elles s’empressent de souligner leurs erreurs ; dites-leur qu’elles ont une allure fantastique et elles mettront cela sur le compte de l'éclairage ; félicitez-les pour une promotion et elles expliqueront qu’elles ont probablement eu de la chance.

Il arrive un moment où refuser systématiquement les compliments cesse d'être une preuve d'humilité et oblige l'autre personne à déployer des efforts considérables pour convaincre la personne qu’elle mérite ses paroles aimables. Un simple "Merci, cela me touche beaucoup" suffit amplement.

Accepter les compliments ne signifie pas avoir un ego démesuré. Quelqu'un a remarqué quelque chose de positif et a pris la peine de le dire. L’accepter est aussi une marque de politesse. Lorsqu’un travail a demandé beaucoup d’efforts et que le résultat est réussi, il est légitime de le reconnaître. Il y a une grande différence entre reconnaître sa réussite et s'attendre à ce que tout le monde la célèbre sans fin.

2 Célébrez le succès comme il se doit

Organisez une fête ! Ouvrez le champagne, commandez un énorme gâteau, appelez la personne qui vous a écouté parler de cet objectif pendant ces trois dernières années. Savourez la joie de lui annoncer que c'est enfin arrivé.

Le succès mérite d'être célébré, d'autant plus que la vie réserve aussi son lot de déceptions. Il n'y a aucune vertu à passer immédiatement à l’objectif suivant, comme si le bonheur devait lui aussi respecter un calendrier.

Il existe toutefois une différence entre célébrer un succès et en faire une campagne de promotion. Vos proches voudront peut-être sincèrement connaître les détails. En revanche, la personne à qui vous avez parlé pour la dernière fois en 2019 n'en a probablement pas besoin. Une réussite ne devient pas plus légitime parce qu'elle est connue de davantage de monde.

3 Résistez à la tentation de devenir expert du jour au lendemain

C’est particulièrement tentant à l'ère des réseaux sociaux. Perdez cinq kilos et vous voilà à expliquer les glucides à d'autres adultes. Obtenez une promotion et soudain, vous vous prenez pour un spécialiste du leadership. Votre enfant fait ses nuits deux fois d'affilée et le soulagement et l'excitation sont tels qu'il est difficile de ne pas partager ce moment avec tous les parents épuisés. Même une petite victoire peut donner envie de partager immédiatement son expérience.

Le succès peut donner l’impression que notre propre expérience est universelle. Lorsqu’une personne demande comment vous y êtes parvenu, partager votre expérience peut être utile et l'aider à éviter certaines erreurs.

Mais ce qui a fonctionné pour vous n'est pas forcément une formule universelle. Parfois, il a fallu travailler dur, prendre de bonnes décisions ou bénéficier de circonstances favorables. Le plus souvent, le succès est une combinaison des trois.

4 Analysez l'ambiance

Ce qu'il y a de plus beau chez les personnes qui vous aiment, c'est leur capacité à se réjouir de vos bonheurs, même quand la vie leur est moins clémente. Un ami peut être sincèrement ravi de votre promotion tout en s'inquiétant pour son propre emploi ou heureux de vous voir trouver l'amour alors qu'il souffre encore d'une rupture. Le bonheur des uns et la tristesse des autres peuvent coexister de manière harmonieuse.

Être bienveillant, c'est aussi réfléchir à la manière d'annoncer une bonne nouvelle. Une amie qui rencontre des difficultés à concevoir préférera peut-être apprendre une grossesse en privé plutôt qu’au milieu d’une pièce bondée. Un collègue qui vient de rater une promotion n'a probablement pas besoin d'une visite guidée immédiate de votre nouveau bureau.

Il suffit parfois de prêter attention à la personne en face de soi avant de vous lancer dans le récit de chaque détail. Une bonne nouvelle n'en sera pas moins belle si elle est annoncée avec délicatesse. Rayonner de bonheur tout en restant attentif aux sentiments des autres est une belle forme de grâce.

5 N'oubliez pas les personnes qui travaillent dans l'ombre

Le succès met souvent une seule personne en pleine lumière : celle qui brandit son diplôme, présente son projet achevé ou célèbre sa promotion. Mais, en dehors du cadre, se dessine souvent une impressionnante galerie de personnages.

Un conjoint a peut-être écouté la même présentation encore et encore. Un parent a pris le relais avec les enfants lorsque les délais sont devenus intenables. Un collègue a compensé certaines lacunes et un ami a relu une candidature pour la quatorzième fois. Et puis il y a ceux qui ont continué à croire en vous lorsque votre propre confiance semblait avoir disparu.

Se souvenir d'eux n’enlève rien à votre réussite. C’est bien vous qui avez travaillé dur, pris des risques et surmonté les difficultés. Mais la plupart des réussites reposent aussi sur les efforts d’autres personnes.

Et même si les remerciements sont agréables, ils n’ont pas vraiment besoin d'être sous les projecteurs. Un message privé, un bouquet de fleurs ou quelques mots peuvent avoir bien plus de valeur qu'une mention sur les réseaux sociaux. Les applaudissements reviennent peut-être à celui qui réussit, mais la bienveillance consiste à se souvenir de ceux qui applaudissaient bien avant les autres.

6 Gardez quelque chose pour vous

Partager les bonnes nouvelles fait partie des plaisirs de la vie, et les réseaux sociaux rendent cela facile. Une photo de remise de diplôme peut parvenir à un grand-parent à des centaines de kilomètres. De vieux amis peuvent apprendre que l'emploi rêvé s'est enfin concrétisé.

La difficulté est de savoir où s’arrêter. La photo du prix, c'est une chose. Les captures d'écran de tous les messages de félicitations, c'en est une autre. Un compliment qui vous aurait autrefois rendu heureux tout un après-midi peut désormais être partagé avec tout le monde.

Avec les réseaux sociaux, garder certaines choses pour soi peut sembler presque contre nature. Pourtant, il y a quelque chose de précieux à réserver certains moments à ses proches. Il ne s'agit évidemment pas de jouer les mystérieux à chaque bonne nouvelle. Partagez la photo, annoncez la nouvelle et savourez les félicitations. N'oubliez simplement pas que les plus beaux aspects du succès sont parfois réservés à vos proches.

7 Continuez aussi à remarquer les réussites des autres

Quand quelque chose de merveilleux nous arrive, il est naturel que cet événement prenne soudain une place immense dans notre esprit. C'est compréhensible, surtout lorsqu'une réussite a été attendue pendant des années. Mais le reste du monde continue lui aussi à vivre sa vie.

Un ami a peut-être reçu une bonne nouvelle sans titre ni trophée. Un enfant a enfin maîtrisé quelque chose qui lui posait problème depuis des mois. Un collègue a accompli un travail dont il est discrètement fier. La réussite peut prendre bien des formes, et l'une des plus belles façons de célébrer la sienne est de reconnaître celle des autres. S'intéresser à leurs réussites ne gâche en rien votre propre moment de gloire. Il y a largement de la place autour de la table pour plusieurs bouteilles de champagne.

8 Ne confondez pas réussite et valeur

Enfin, le succès peut apporter de nouvelles responsabilités, des opportunités ou la reconnaissance de personnes dont l'opinion compte pour vous. Mais il ne vous rend pas plus précieux qu'hier. Il est important de s'en souvenir, non seulement pour garder les pieds sur terre quand tout va pour le mieux, mais aussi parce que le succès est rarement un chemin linéaire. La personne félicitée aujourd'hui pourrait essuyer un refus demain, et aucune de ces expériences ne définit qui elle est.

Pour les chrétiens, il est particulièrement réconfortant de savoir que la valeur humaine n’est pas quelque chose qu’il faut sans cesse mériter. Le Catéchisme enseigne que la dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle ne s'accroît pas avec les applaudissements et ne disparaît pas lorsque quelqu'un d'autre remporte un prix.

La gratitude permet de conserver cette perspective intacte. Reconnaître le fruit de son travail acharné peut s'accorder harmonieusement avec le fait de remercier Dieu pour les opportunités qui l'ont rendu possible et de se souvenir des personnes qui ont apporté leur aide en chemin.