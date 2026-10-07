Ces chansons de Céline Dion qui résonnent avec la foi chrétienne

Après avoir retrouvé son public parisien pour une série de concerts très attendue, Céline Dion s’apprête à refermer cette nouvelle parenthèse avant son retour sur scène en mai. L’occasion de se replonger dans son immense répertoire et de redécouvrir cinq chansons qui font écho, chacune à leur manière, à la foi chrétienne.

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Céline Dion s’apprête à refermer sa parenthèse parisienne. Après avoir retrouvé son public français pour une série exceptionnelle de concerts, la chanteuse donnera sa dernière représentation de ce rendez-vous très attendu le 17 octobre. Mais les adieux à Paris ne seront que provisoires : son prochain retour est déjà annoncé pour le mois de mai.

Après plusieurs années marquées par son éloignement des scènes, retrouver Céline Dion en concert était un événement que ses fans attendaient avec impatience. Et ils ne sont pas restés déçus en se replongeant dans l’immense répertoire de la star canadienne. De "Pour que tu m’aimes encore" à "J’irai où tu iras", en passant par "S’il suffisait d’aimer" ou encore "My Heart Will Go On", la chanteuse canadienne a renoué avec les chansons qui ont marqué sa carrière. Parmi elles, certaines prennent une résonance particulière lorsqu’on les écoute à la lumière de la foi.

1 "Les derniers seront les premiers"

C’est sans doute l'un de ses titres qui se rapproche le plus explicitement de l’Évangile, en renvoyant directement à une parole de Jésus rapportée par saint Marc (10, 31), saint Matthieu (20, 16) et saint Luc (13, 30). Écrite par Jean-Jacques Goldman en 1995, la chanson se veut un hymne poignant dédié aux exclus et aux laissés-pour-compte de la société, et invite à regarder autrement ceux qui souffrent, ceux qui attendent et ceux qui espèrent.

Le texte évoque ainsi ceux qui "n’ont rien" ou qui ont été "oubliés", avant de rappeler que les rapports de force peuvent un jour s’inverser :

Les derniers seront les premiers

Dans l'autre réalité

Nous serons princes d'éternité

Chez Céline Dion, cette chanson prend une dimension particulièrement forte : derrière la puissance de la voix, c’est une invitation à croire qu’une situation peut encore changer, que les humiliés peuvent être relevés et que l’espérance peut surgir là où tout semblait perdu.

2 "La mémoire d’Abraham"

Issue de l’album D’eux (1995), la chanson s'inspire de l’Ancien Testament. Elle prend la forme d'une prière lente, grave et pudique adressée à Abraham, l’une des grandes figures bibliques. Elle donne à entendre quelque chose qui dépasse l’existence individuelle : une transmission de génération en génération et une mémoire qui demeure.

3 "Prière païenne"

La "Prière païenne", interprétée pour la première fois par Céline Dion en 1995, est une belle réflexion sur la prière, la foi et le silence de Dieu. Le texte commence dans une atmosphère très proche de celle d’une prière récitée : les mains serrées, les yeux fermés, les genoux pliés. Mais très vite, la chanson s’éloigne de la prière chrétienne traditionnelle. Le narrateur affirme une autre manière de croire : il prie la terre, la vie, la nature, l'amour et la paix, tout en interrogeant un ciel qui semble silencieux.

"Prière païenne" est ainsi moins une prière chrétienne qu’une chanson sur le besoin de prier, de chercher et d’interroger. Elle soulève de nombreuses questions : que faire lorsque Dieu semble silencieux ? Comment continuer à espérer lorsque les prières paraissent rester sans réponse ? Si la chanson ne donne pas directement de réponse à ces interrogations, elle laisse entendre qu’au cœur même du doute, il ne faut cesser de prier.

4 "Cherche encore"

Dans le même registre, "Cherche encore" (1995) propose une autre manière d'aborder la spiritualité : non pas comme une certitude, mais comme une quête. La chanson invite à continuer à chercher malgré les obstacles, à poursuivre sa route lorsque tout semble fermé. Elle évoque la lumière, le paradis et surtout cette idée de ne pas renoncer à cette quête intérieure.

Le texte semble alors faire de la recherche elle-même un chemin :

Cherche encore

Tant que brûlera ta flamme

Le paradis qui dort

Dans les secrets de ton âme

La chanson invite ainsi à poursuivre sa recherche, même lorsque le chemin devient incertain et rappelle que lorsque le doute ou la solitude surgissent, une présence demeure :

Et si jamais tu te perds

Je serai là

Sans être explicitement religieuse, "Cherche encore" peut ainsi se lire comme une chanson de foi et d’espérance : continuer à avancer, suivre sa lumière et croire qu'on n'est pas seul.

5 "Bonjour, Pardon, Merci"