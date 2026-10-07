À Paris, la jeunesse catholique prolonge l’élan du Pape et se tourne vers Séoul

Plus de 3.500 jeunes de 18 à 25 ans se sont retrouvés à la messe des étudiants à Saint-Sulpice, à Paris, ce mardi 6 octobre. L’occasion pour eux de confier leur année universitaire et de maintenir l’élan spirituel après la venue du Pape en France.

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Sous la douce lumière d’octobre, plus de 3.500 jeunes se pressent devant l’église Saint-Sulpice à Paris pour assister à la messe des étudiants d’Île-de-France ce 6 octobre. Malgré des travaux devant l’église, des stands tenus par les diocèses ont été mis en place pour accueillir ou renseigner ceux qui souhaitent s’engager cette année. Pèlerinages, rassemblements diocésains, groupes de jeunes… Jordan, venu du diocèse d’Évry, est là pour faire connaître les différents engagements. "Le pape Léon a porté de beaux messages et a touché beaucoup de jeunes. Je pense qu’ils vont vouloir rejoindre des groupes pour nourrir leur foi cette année", espère-t-il.

À l’entrée, des livrets pour suivre la messe et des images du Pape sont distribués. "Si des jeunes n’ont pas pu voir le Pape lorsqu’il est venu en France, ils repartent quand même avec un souvenir", sourit Jeanne, bénévole pour la messe étudiante.

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Entretenir l’élan insufflé par la venue du Pape

Juste avant le début de la célébration, l’église fourmille. Nombreux sont ceux à s'asseoir dans les chapelles latérales, ou à même le sol. Une quinzaine d’instrumentistes et de nombreux choristes se préparent à accompagner la messe. Lorsque retentit le chant d’entrée, l’église est comble. Dans l’allée centrale s’avancent les servants d’autel, les prêtres et les évêques, précédés par les jeunes portant fièrement les bannières de leurs diocèses.

Anaïs, étudiante en médecine et engagée à l’aumônerie de la Sorbonne, est venue accueillir les nouveaux étudiants. Elle souhaite confier lors de cette messe le renouveau de la foi chez les jeunes. "Le Pape nous a appelés à la sainteté et à l’engagement. Je pense que cela a ravivé un feu qui avait déjà commencé", confie-t-elle. "C’est dans l’élan de la venue du Pape que nous nous retrouvons en ce début d’année universitaire", souligne notamment Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Au Stade de France, lors de sa visite en France, Léon XIV avait lancé aux jeunes : "Vous êtes les saints de France." Un appel que l’archevêque invite à accueillir dans la durée. "On n’est pas saint tout d’un coup, mais jour après jour. Faites confiance, n’ayez pas peur de l’avenir", exhorte-t-il.

Pour Charlotte, 22 ans, étudiante en droit, cet élan passe aussi par la prière. "Je viens prier pour la France, qui traverse une période difficile", explique-t-elle. Si la messe des étudiants est l’occasion de rendre grâce pour la venue du pape Léon XIV en France, elle permet aussi de se mettre en route pour les JMJ de Séoul cet été.

Cap sur les JMJ de Séoul

Car si cette messe marque le début d’une nouvelle année universitaire, elle ouvre aussi un horizon : celui des prochaines Journées mondiales de la jeunesse, qui réuniront des jeunes catholiques du monde entier en Corée du Sud, à l’été 2027.

Jordan compte bien faire le voyage. "J’irai aux JMJ de Séoul pour revoir le "Pape avec des chrétiens du monde entier. C’est une belle opportunité", se réjouit-il. Noah, 20 ans, a lui aussi commencé à se renseigner auprès de sa paroisse pour participer au rassemblement. "J’ai hâte de vivre ce moment avec le Pape !", raconte-t-il avec enthousiasme.

L’envie est là, même si le projet demande parfois quelques sacrifices. Étudiante en école de commerce, Tiphaine mesure le coût d’un tel déplacement : "Voyager jusqu’à Séoul représente un gros budget, mais ce serait génial d’y aller." Pour beaucoup, le chemin vers les JMJ commence ainsi, entre désir de rencontre, organisation concrète et recherche de financement.

En attendant, l’engagement se vit dès aujourd’hui. Au cours de la célébration, les étudiants investis dans le scoutisme, les chorales, les aumôneries ou encore les maraudes sont bénis et envoyés en mission par les évêques d’Île-de-France. Une manière de rappeler que la foi ne se nourrit pas seulement des grands rassemblements, mais aussi des engagements quotidiens au service des autres.