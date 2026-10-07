À Homs, sœur Samia sème l’espérance au milieu des ruines

Sœur Samia Jreij accompagne les personnes handicapées et les familles fragilisées par la guerre à Homs, en Syrie. De passage en France, elle raconte à Aleteia une mission portée par la prière et l’espérance.

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Sœur Samia connaît bien Homs, où elle vit depuis près de vingt ans. Lorsqu’elle arrive dans la ville en 2006, elle y fonde le centre Le Sénevé, destiné aux enfants et aux jeunes en situation de handicap. À l’époque, les structures adaptées sont rares et beaucoup de personnes restent confinées chez elles. La supérieure de la communauté des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie entend alors leur permettre de sortir de l'isolement, de développer leurs capacités et de trouver leur place dans la société. Le centre accueille aujourd’hui des enfants dès 3 ans et des jeunes jusqu’à 30 ans, chrétiens comme musulmans. De passage en France avec L’Œuvre d’Orient, sœur Samia est venue témoigner de la réalité vécue à Homs.

Au centre, cet accompagnement prend des formes très concrètes. Les journées sont rythmées par les apprentissages, mais aussi par des activités qui permettent à chacun de prendre confiance en lui. Les plus âgés participent à des ateliers de bois, de fabrication de bougies ou de couture. "Chacun fait selon sa capacité", explique avec le sourire sœur Samia. Une manière pour elle de rappeler que les personnes handicapées ne sont pas définies par leurs fragilités, mais aussi par tout ce qu’elles sont capables d’accomplir. Chaque année, le centre organise ainsi un grand festival auquel sont invités les habitants de Homs. "C’est eux qui font tout !", précise la religieuse avec fierté.

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Au fil des années, Le Sénevé a également élargi son accompagnement aux personnes handicapées plus âgées et isolées, dont les parents sont décédés, en créant un foyer qui leur est dédié. Là encore, sœur Samia veut offrir davantage qu’un toit. "Je souhaite que ce foyer soit comme une véritable famille, avec des accompagnateurs à leurs côtés", indique la religieuse syrienne.

"La santé est une chose essentielle, un besoin auquel on ne peut pas renoncer."

Au-delà du Sénevé, sœur Samia œuvre à la reconstruction de la ville. Lorsque la guerre éclate en 2011, son couvent et le centre se trouvent au cœur des combats. Le bâtiment est détruit par les bombardements et la communauté doit quitter le quartier. En 2014, après la libération de la vieille ville de Homs, la religieuse revient dans son couvent, alors en ruines. Commence alors un immense chantier de reconstruction, qui se poursuit encore aujourd’hui. "Chaque année, je reconstruis un petit peu", explique-t-elle.

Parallèlement, sœur Samia aide également les familles déplacées à retrouver leur maison. Pendant la guerre, elle a ainsi lancé un projet de réhabilitation de logements afin que les familles reviennent à Homs. Et parce que les besoins ne s’arrêtent pas au logement, la religieuse a également participé à la création d’un dispensaire pour les plus démunis. Médicaments, opérations, soins médicaux… les demandes sont nombreuses. "La santé est une chose essentielle, un besoin auquel on ne peut pas renoncer", souligne-t-elle.

Redonner plus qu’une aide matérielle

Dans tous ces projets, sœur Samia refuse pourtant de réduire son action à une simple aide matérielle. Une histoire en témoigne particulièrement. Après la guerre, elle rencontre une veuve dont le mari a disparu et dont la maison a été entièrement détruite. "Quand je l’ai vue la première fois, c’était une femme très triste", se souvient-elle. La supérieure l’aide d’abord à trouver un logement, avant de lui proposer un emploi au dispensaire. "Peu à peu, cette femme a retrouvé le goût de vivre" raconte la religieuse. Au-delà d’un salaire, le travail lui permet alors de sortir de son isolement et de retrouver une place dans la société. "Le travail change une personne à tous les niveaux", affirme soeur Samia. "Il ne donne pas seulement un salaire, mais aussi une dignité, des relations et une raison de se lever chaque matin".

"Quand ils ont besoin de parler, je suis là."

Cette conviction traverse toute son action. Pour sœur Samia, être là et écouter constitue déjà une forme de soutien. "Quand ils ont besoin de parler, je suis là", explique-t-elle. Certaines personnes viennent ainsi simplement la voir pour raconter leur fatigue, leurs difficultés ou leur histoire. Une écoute qui peut, à elle seule, redonner courage. "Parfois, donner de l’espérance, c’est plus que donner des choses matérielles", souligne la religieuse.

"Pourquoi partirais-je ?"

Aujourd’hui, la Syrie reste confrontée à de profondes difficultés. À Homs, le coût de la vie augmente, l’accès aux soins demeure compliqué et la situation sécuritaire reste fragile. Plus encore, c’est surtout le départ des jeunes qui inquiète sœur Samia. "Tous les jeunes, et même des familles entières, voient désormais leur avenir ailleurs", déplore-t-elle. Beaucoup cherchent hors de Syrie les possibilités qu’ils ne trouvent plus dans leur pays. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, la situation n’a ainsi pas encore permis à tous de retrouver une stabilité suffisante pour envisager sereinement l’avenir.

Alors, pourquoi rester ? La réponse de sœur Samia est simple. "Moi, je reste parce que j’ai une mission." Pendant la guerre, elle n’a pas quitté Homs, et aujourd’hui encore, elle veut être auprès de ceux qui sont toujours là. Sa présence prend ainsi une dimension particulière dans une ville où tant de personnes ont connu la peur, la destruction et l’exil. "Dans notre travail, dans notre présence, on donne l’espérance pour les jeunes qui restent", assure-t-elle.