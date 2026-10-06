Une réponse aux lycéens tristes et réprouvés

Quand elles ne sont pas encouragées, les manifestations lycéennes sont condamnées d’autant plus fermement que cela évite de réfléchir aux causes profondes du désespoir de la jeunesse, dénonce l’écrivain Xavier Patier.

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Une semaine après l’émouvante apostrophe lancée par le Pape aux jeunes réunis à Saint-Denis "Vous êtes les saints de France !", la partie la plus conservatrice et la plus nombreuse de notre classe médiatique fustige les lycéens qui brûlent des poubelles : "Vous êtes les réprouvés de France !" est le nouveau slogan. Il y aurait donc deux jeunesses ? Deux France ? On nous explique que c’est bien le cas.

La politique des gros bras

Le première chose qui blesse au spectacle de cette ligne de démarcation bâtie par la presse bien-pensante entre les saints de France et les réprouvés de France, c’est le ton des remontrances adressées aux seconds. Les jeunes malheureux qui crient leur rage à la tête de leurs maîtres et parfois leur lancent des pierres sont traités avec mépris. En prison, les casseurs ! Au piquet, les mauvais élèves ! Au poste de police, les sauvageons ! Les sauvageons : l’expression inventée naguère par un ministre de gauche très fier de son intransigeance droitière est devenue l’horizon indépassable de l’impuissance gouvernementale. Soyons fermes, soyons impitoyables, cela nous épargnera la peine de réfléchir aux causes profondes du désespoir de nos sauvageons.

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On sait à quoi mène cette politique des gros bras. L’ordre public comme seule fin conduit à la guerre civile. Le discours punitif ferme les portes. Sans empathie entre générations, pas d’issue politique. Sans effort sur soi-même, pas d’unité nationale. La politique meurt de ne pas savoir écouter.

La discorde ou l’unité

Au milieu du désordre, le discours consolateur du Pape est venu ringardiser d’un coup le propos dominant. Emmanuel Macron avait cru utile, en accueillant Léon XIV au palais de l’Élysée, de faire l’éloge de la diversité et du débat permanent, quand De Gaulle en des circonstances comparables en avait appelé à l’unité. Le pouvoir du moment ne cesse d’inventer de nouveaux sujets de discorde. Débat permanent, tu parles ! Animosité permanente, oui, et sans cesse alimentée par le cynisme des forts.

On les a privés de sens, d’autorité, de transmission, de racines, de fierté, de foi. Ils n’ont pour les soutenir que l’extrême-gauche, qui les instrumentalise.

"Quand les Français se disputent, il faut leur parler de la France", affirmait le général De Gaulle qui disait aussi : "L’Église est éternelle et la France ne mourra pas. L’essentiel, pour elle, est qu’elle reste fidèle à ce qu’elle est et, par conséquent, fidèle à tous les liens qui l’attachent à l’Église." Le général a prononcé ces mots alors qu’il était président en exercice d’une République laïque et lui-même fermement attaché à la laïcité. Au moins n’avait-il pas de pudeur inutile quand il évoquait l’essentiel. Qui oserait parler comme lui aujourd’hui ? En dehors d’un homme en blanc venu d’une colline romaine, personne.

Des manifestants tristes

La seconde chose qui me frappe et me peine, c’est la tristesse des jeunes manifestants. Les écrans ne nous montrent pas la colère triomphante des étudiants privilégiés de mai 68, ni même les regards exaspérés des Gilets jaunes de 2018, mais des visages juvéniles ravagés de chagrin. Jamais la colère n’avait été aussi triste. Jamais la tristesse n’avait été aussi violente. Jamais le désespoir n’avait été aussi jeune. Pour ceux qui croient encore que l’enfer n’existe pas, il faut allumer la télévision. Le mal fait son chemin dans la jeune génération de 2026. Les anciens regardent ailleurs. La question des moyens défaillants, des horaires inadaptés, des classes surchargées est au fond accessoire. Les sauvageons cherchent désespérément un sens à leur vie. On les a privés de sens, d’autorité, de transmission, de racines, de fierté, de foi. Ils n’ont pour les soutenir que l’extrême-gauche, qui les instrumentalise. Ils tombent par vols entiers dans ses filets.

Une réponse de chrétienté