Philippe Charlier : “Les morts sont utiles aux vivants, encore faut-il savoir les écouter”

Dans son nouveau livre "Les Morts ont une Histoire Secrète", le médecin légiste Philippe Charlier explore ce que les corps du passé peuvent encore révéler. "Un squelette c'est très bavard" confie-t-il volontiers. Pour Aleteia, il raconte son travail sur les reliques et les saints.

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Un crâne, quelques fragments d’os, des cheveux ou encore un cœur embaumé depuis plusieurs siècles peuvent-ils encore raconter une histoire ? Pour Philippe Charlier, cela ne fait aucun doute. Médecin légiste, anthropologue et archéologue, il explore dans son nouveau livre, Les Morts ont une Histoire Secrète, qui paraît ce 7 octobre, les traces laissées par ces "patients du passé", dont les restes permettent de remonter le fil du temps.

Pour faire découvrir ce travail de l’intérieur, Philippe Charlier a choisi de ne pas simplement raconter ses découvertes. "J’ai voulu que le lecteur soit avec moi, tenant le scalpel, le microscope ou la truelle", explique-t-il. Des archives aux sites archéologiques, jusque dans l’intimité du laboratoire, celui-ci suit ainsi les gestes, les observations et les interrogations du chercheur au contact des morts. "Le but, c’est vraiment que le lecteur participe et vive au quotidien mon travail."

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Que peut-on apprendre d’un corps après la mort ?

Pour mener ces enquêtes, Philippe Charlier navigue entre plusieurs disciplines. Médecine légale, radiologie, toxicologie, archéologie, histoire des religions, histoire de l'art ou encore étude des archives se croisent dans ce qu'il appelle "l'anthropologie médicale". Une approche globale qui permet, selon l'auteur, de mieux comprendre l'homme et son rapport au temps, à la maladie et à la mort.

"Un squelette, c'est très bavard."

Car les corps sont loin d'être silencieux. "Un squelette, c'est très bavard", affirme-t-il. Ossements, momies ou fragments humains peuvent ainsi subir certains des mêmes examens que ceux pratiqués sur les vivants. Ils révèlent alors des traces de maladies, d’activités physiques ou professionnelles, mais aussi les causes de la mort et les vicissitudes du corps après celle-ci.

Parmi ces "patients du passé", les saints occupent une place particulière. "L’Église fait de plus en plus appel à la science pour étudier leurs reliques, en vérifier l’authenticité, mais aussi mieux connaître les hommes et les femmes auxquels elles sont associées", indique le chercheur. Pour Philippe Charlier, "une relique authentique comme une fausse peut être riche d’enseignements". Car derrière chaque relique se cachent une histoire, un contexte et parfois des interrogations. Comment cette personne est-elle réellement morte ? Dans quel contexte ? Pour quelles raisons ? Autant de questions qui peuvent éclairer l’histoire d’un saint ou d’une sainte.

Au-delà des découvertes scientifiques, cette démarche permet également, selon Philippe Charlier, de "donner une consistance à ces personnages, qui sont des symboles, des exemples et des réalités qui nous illuminent". Le médecin légiste cite notamment sainte Thérèse de Lisieux. Bien que sa mort de la tuberculose en 1897 soit établie, l’étude de ses restes réalisée par Philippe Charlier a permis d’aller plus loin et d’interroger le rôle qu’a pu jouer la prise de certains médicaments, notamment du mercure, dans l’aggravation de son état. Les reliques font ainsi apparaître derrière la figure de la sainte une femme bien réelle, avec son corps, ses souffrances et son histoire.

"À partir du moment où ça passe dans les mains d’un médecin, ce n'est plus un squelette, ce n'est plus une momie, c'est un patient." Cette conception guide au quotidien le travail de Philippe Charlier. Qu’il s’agisse d’un saint, d’un roi ou d’un soldat anonyme, les restes humains sont alors considérés avec le même regard médical. Une approche qui impose aussi une exigence particulière, celle de les étudier avec le plus grand respect.

"On est ceux qui prennent soin de ceux dont plus personne ne veut s'occuper."

Considérés ainsi comme de véritables patients, les restes humains ne peuvent toutefois être étudiés sans précaution. De fait, avant même de les examiner, encore faut-il pouvoir y accéder. Responsable des reliques de son diocèse, l’évêque décide généralement de leur ouverture. Pour les plus "importantes", la décision peut remonter jusqu’au Saint-Siège et au Dicastère pour la cause des saints. Une fois l’étude autorisée, Philippe Charlier privilégie autant que possible un travail in situ, au plus près du lieu où elles sont conservées. Il peut alors étudier les différents éléments, vérifier l'intégrité des éventuels sceaux et examiner les textiles, bijoux, cheveux ou ongles qui les accompagnent.

Les prélèvements sont donc réduits au strict minimum, afin de préserver les restes et de ne pas les morceler ni les abîmer. "Nous, les médecins légistes, et notamment les médecins légistes de l’Histoire, nous ne sommes pas là pour soigner au sens thérapeutique", clarifie avec humour Philippe Charlier. "Ils ne vont pas aller mieux, c’est certain. Mais on est là pour prendre soin. On est ceux qui prennent soin de ceux dont plus personne ne veut s'occuper" résume simplement l'auteur. Les quelques échantillons prélevés peuvent ensuite faire l’objet d’analyses microscopiques, génétiques, protéomiques ou toxicologiques. Un scanner peut également être réalisé. Exceptionnellement, les reliques quittent alors leur lieu de conservation pour rejoindre un hôpital, le temps de ces examens.

"Reconstituer le visage de ces patients du passé, c’est littéralement leur redonner une identité, mais également une humanité démontrée, visible, éclatante."

Cette technologie permet parfois de découvrir une ancienne fracture, une infection ou encore un abcès explique le médecin. Elle peut également servir à reconstituer le visage du défunt, donnant alors un relief tout particulier à l’étude scientifique. Pour Philippe Charlier, cette étape va bien au-delà d’une simple prouesse technique. "Reconstituer le visage de ces patients du passé, c’est littéralement leur redonner une identité, mais également une humanité démontrée, visible, éclatante."

Le travail du médecin légiste ne s’arrête d’ailleurs pas aux reliques physiques. Les odeurs peuvent, elles aussi, conserver une trace du passé. Lorsqu’une tombe ou un reliquaire intact est ouvert, Philippe Charlier fait désormais appel à des spécialistes capables de recueillir ces informations olfactives fugaces. "Parfumeurs, œnologues, sommeliers ou encore spécialistes du chocolat" peuvent ainsi être présents pour décrire avec précision les odeurs qui s’en échappent, avant qu’elles ne disparaissent. Ces parfums peuvent alors devenir, eux aussi, une véritable source historique.

"Parfois, c’est plus intéressant quand c’est faux, que quand c’est vrai."

Cette attention portée aux odeurs prend un sens particulier lorsqu’il est question de saints. Dans la tradition chrétienne, "l’odeur de sainteté" désigne en effet le parfum agréable qui émanerait du corps d’un saint après sa mort. Cependant, cette odeur pouvait également être artificielle, comme l’explique le médecin légiste. "Un bon exemple est le cœur de Richard Ier d’Angleterre, mort en 1199, qui a été embaumé. Pour qu’il sente bon, ils ont mis de la menthe, de la myrrhe, de l’encens", raconte Philippe Charlier. Une odeur soigneusement composée, qui pouvait alors être interprétée comme le signe d’une sainteté exceptionnelle.

Un vestige peut ainsi être fabriqué sans pour autant perdre son intérêt historique. Il en va de même pour les reliques. Philippe Charlier en a fait l’expérience avec les prétendues reliques de Jeanne d’Arc conservées à Chinon. Ses analyses ont montré qu’il s’agissait en réalité de fragments de momies humaines et de chats. "C’était un coup de poker", résume Philippe Charlier. Néanmoins, c'est en remontant le fil de cette fausse relique, que le chercheur pourra par la suite éclairer la manière dont Jeanne d’Arc a progressivement été associée au catholicisme romain. "Parfois, c’est plus intéressant quand c’est faux, que quand c’est vrai", reconnaît-il.

Quel saint à le plus marqué Philippe Charlier ?

Parmi toutes les figures étudiées au cours de sa carrière, l’une occupe une place particulière dans le parcours de Philippe Charlier : saint François d’Assise. Le chercheur garde un souvenir particulièrement fort de l’examen de son squelette, réalisé dans la basilique d’Assise. "C’était vraiment un moment extrêmement important, extrêmement beau, extrêmement intense", se souvient-il.

Cette "rencontre", comme il la qualifie, n’a pourtant pas épuisé sa curiosité pour les reliques. Deux saints retiennent aujourd’hui encore particulièrement son attention. À Venise, d’abord, saint Marc, dont les reliques conservées dans la basilique pourraient, selon une ancienne croyance, être celles d’Alexandre le Grand. Une hypothèse que Philippe Charlier juge lui-même très incertaine, mais qui mérite, à ses yeux, d’être étudiée. Le scientifique aimerait également pouvoir examiner la dépouille de saint François-Xavier, conservée à Goa, en Inde. Cette fois, nul besoin d’ouvrir le tombeau ni de prélever le moindre fragment, mais "juste lui faire uniquement un scanner", explique-t-il, avant de rendre le saint à l’église.