L’Europe selon Léon XIV

Le pape américain a une vision à la fois originale et profonde de l’universalisme européen. Pour Léon XIV, détaille l’essayiste Jean Duchesne, l’Europe est une culture façonnée par les hommes mais dont les idéaux tirent leur universalité de leur transcendance.

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On n’a apparemment pas encore accordé l’attention qu’il mérite au discours sur l’Europe prononcé à Metz par Léon XIV le dernier jour de sa visite en France. C’est en un sens compréhensible, car tout ce qui était attendu y a été entendu : hommage à Maurice Schuman, célébration de la réconciliation, de l’unité et de la paix, rappel de la fécondité des racines chrétiennes grâce au "terreau monastique" où elles se sont développées (jolie image...), citations de prédécesseurs (dont François, pourtant plus attiré par les "périphéries"), encouragements aux jeunes à non seulement pratiquer la solidarité et la fraternité, mais encore avoir des enfants... Cependant, cette leçon d’une vingtaine de minutes se fonde sur des considérations plus vastes, moins prévisibles et sans doute plus stimulantes.

"Une réalité culturelle et historique"

Le Pape voit donc l’Europe "comme une réalité culturelle et historique avant d’être géographique" (et donc économico-stratégique). C’est un regard qui, à la différence de la plupart de ceux qui sont reflétés dans les miroirs de l’actualité, n’est pas accaparé par l’urgence du présent, mais remonte aussi loin que possible en amont des causes immédiates des difficultés constatable, et discerne le poids du passé (c’est-à-dire de l’histoire), mais aussi des motivations humaines collectives (en d’autres termes, de la culture). Il y a là quelque chose de rare chez nos célébrités médiatiques : la capacité de prendre de la hauteur et de la profondeur, sans s’enliser dans les sollicitations du moment.

C’est ce qui transparaît chez des personnalités aussi diverses que saint Jean-Paul II et Benoît XVI, chez nous Aron Jean-Marie Lustiger, ou, dans le monde profane, Winston Churchill et Charles de Gaulle. En l’occurrence, Léon XIV reprend classiquement ce que l’Europe aux frontières incertaines doit à Athènes, Rome et Jérusalem. Mais il n’en fait pas trois blocs figés et puis amalgamés. Plutôt que la Grèce, en effet, il mentionne "la civilisation hellénistique", autrement dit ce qui sort de la conquête du Proche Orient par Alexandre le Grand. De même, il laisse entendre que l’Empire romain a inclus tout le pourtour méditerranéen. Enfin, Israël n’est pas cité, mais on saisit que "l’expansion du christianisme" est tributaire de sa matrice juive.

L’Europe est une réalité non pas métaphysique et immuable, encore moins ethnique, mais vivante et donc évolutive...

Une civilisation pétrie de rencontres et d’échanges

L’identité de l’Europe, telle que la décrit le Pape, ne dérive donc pas de la simple confluence de trois sources bien définissables. Elle résulte aussi de rencontres et de frictions avec des concurrences qui donnent lieu à des dialogues et des échanges, et pas uniquement des conflits. Ainsi, la pression des peuples germaniques et slaves disloque l’Empire des Césars, mais la foi chrétienne suscite une nouvelle civilisation. Puis la poussée musulmane (arabe, puis turque) s’introduit dans l’espace européen (Espagne jusqu’au XVe siècle, Balkans et même Autriche jusqu’au XVIIe). Enfin, la propagation coloniale, à partir du XVIe siècle, amène l’Europe à se transplanter "plus ou moins douloureusement" sur d’autres continents. C’est un aspect auquel Léon XIV, né à Chicago et qui a été évêque au Pérou, est évidemment sensible.

Plusieurs enseignements sont tirés de cette assomption de l’histoire. L’un est que l’Europe est une réalité non pas métaphysique et immuable, encore moins ethnique, mais vivante et donc évolutive et même créatrice dans sa relation avec d’autres. C’est ce qu’elle doit retrouver et prendre en compte aujourd’hui, où elle a un problème de déficit démographique et est affrontée à des flux migratoires qui ne sont plus marginaux.

Transcendance et maladies spirituelles

Une deuxième conclusion est que sa force, qui lui permet à la fois d’offrir et de recevoir, vient de l’universalité de ses idéaux. La notion d’"universel" ne revient pas moins de cinq fois dans le discours du Pape. Elle implique de reconnaître "la place centrale de la personne humaine et donner une consistance réelle à des mots tels que liberté, démocratie, paix et unité". Si ces "valeurs" sont véhiculées par l’ascendant exercé à partir du XIXe siècle un peu partout dans le monde par "l’Occident" (l’Amérique triomphante annexant plus ou moins au XXe l’Europe dont elle est issue), elles ne confèrent aucune supériorité ni prérogative, parce qu’elles sont "transcendantes".

C’est-à-dire qu’elles ne sont pas inventées ni produites par les sociétés qui s’en réclament, car elles sont bien plutôt révélées d’"en-haut", sans qu’on puisse se les approprier, sous peine de les dénaturer en singularités expansionnistes et donc en instruments de domination et même d’"abolition de l’homme", comme c’est arrivé avec les idéologie totalitaires... Léon XIV ne parle certes pas de ces grandes maladies spirituelles du passé récent. Mais il montre bien — troisième principe dégagé de sa vision de l’Europe — que la liberté religieuse, puisqu’elle entraîne la laïcité de l’État, garantit que celui-ci ne revendique pas de transcendance, et que cette dernière reste publiquement proposée et accessible.

Ressourcement et dialogue

Le Pape ne revient pas non plus ici sur les risques et tentations actuels (pillage des ressources, manipulations du vivant, intelligence artificielle, etc.), inhérents aux nouvelles facilités technologiques liées à un utilitarisme niant tout idéal métaphysique. Mais il marque nettement — quatrième leçon tirée de sa vision historico-culturelle – que l’universalisme qui a façonné l’Europe et qui lui a été confié vient de la révélation biblique et chrétienne et n’est pas un acquis, mais un trésor inépuisable, perpétuellement à explorer et assimiler. Ce qui s’accomplit nécessairement dans le partage, puisque l’universel disparaît s’il est confisqué.

D’où le leitmotiv de la deuxième partie de cette allocution à Metz : ressourcement et dialogue. Comprenons : d’une part, redécouverte inlassable, dans la vie personnelle, sacramentelle, liturgique et sociale, de la façon dont la transcendance divine sans violence infuse littéralement l’existence humaine pour peu que celle-ci s’y ouvre ; et d’autre part, la concertation et même les concessions qui sont indispensables pour éviter la guerre — "massacre inutile", comme l’a si lucidement dénoncé en 1917 Benoît XV (cité ici et moqué à l’époque).

Dignité du travail et de la parole donnée

La fin du discours met l’accent sur deux notions qui ne sont habituellement pas associées à l’Europe, mais ont été décisives pour Robert Schuman et le restent pour tirer parti de son héritage. D’abord la dignité du travail. De façon originale, Léon XIV la présente à deux reprises comme un apport du christianisme : si le travail est à la fois un droit et un devoir — peut-on comprendre —, c’est parce qu’il découle en même temps de l’égalité entre tous les humains et de la responsabilité qu’a chacun d’œuvrer pour sa part à la production forcément commune des biens nécessaires à tous. D’où l’affirmation que "la prétention moderne d’“avoir tout, tout de suite” ne correspond pas à l’histoire et la culture européennes".