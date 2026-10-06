La YOUCAT Foundation réédite le YOUCAT "Love Forever" ("Aimer pour toujours"), paru en février 2026, désormais préfacé par Léon XIV. "Dieu est amour, et il vous a créés pour aimer : pour l’aimer, lui, et aimer ceux qui sont à vos côtés", lance le Pape aux jeunes.

Le premier Youcat, abréviation de Youth Catechism of the Catholic Church, le "jaune", a été publié en mai 2011 et préfacé par Benoît XVI. La nouvelle édition du dernier ouvrage de la collection, le YOUCAT Love Forever , (Aimer pour toujours), dédié à tous les jeunes qui veulent se marier, s’ouvre quant à elle avec un texte du pape Léon XIV qu’Aleteia a pu lire. Il y définit ce qu’est l’amour véritable : "Parmi toutes les formes de l’amour humain, celle qui unit un homme et une femme occupe une place particulière. Elle peut frapper le cœur comme une flèche, avec force et soudaineté. Pourtant, l’amour véritable ne s’arrête pas là. Il n’est pas seulement une émotion fugace, qui s’embrase un instant. Il est davantage. Il est un engagement profond envers l’autre, une décision, un chemin et une alliance pour la vie."

Le Youcat Aimer pour toujours est sorti le 12 février 2026 dans 30 pays différents. Cette nouvelle publication, née de la requête du pape François pour un "catéchuménat du mariage", entend accompagner les jeunes dans leur réflexion sur l’amour, les relations et le mariage à la lumière de la foi catholique. Dans les pas de son prédécesseur, Léon XIV encourage les jeunes au "grand amour" : "N’ayez pas peur de sa profondeur !", encourage le Saint-Père dans la préface. "Car l’amour auquel vous êtes appelés est assez fort pour surmonter les difficultés et assez grand pour vous porter tout au long de votre vie. Il n’est pas parfait, mais il grandit à la lumière de la foi."

Sous la houlette des évêques autrichiens, une équipe de jeunes, accompagnés de prêtres, de couples mariés et de théologiens, a cherché, pendant un an, à donner des réponses solides à de très nombreuses questions ayant trait à l'amour, à la sexualité et au sacrement du mariage à partir de la foi catholique. Et il n'y a pas de langue de bois. Les questions sont précises, sans filtre, elles abordent tous les sujets, des plus pratiques (organisation du mariage, contraception…) jusqu’aux plus intimes (pornographie, masturbation, stérilisation…), sans faire l’impasse sur les sujets difficiles (les abus, le consentement...).

Mais la grande force de ce Youcat est de mettre en lien les textes du magistère avec des problématiques très modernes (dysphorie de genre, rencontres sur les réseaux...). L'ouvrage ose aborder les questions actuelles des jeunes, et y répond sans renier l'enseignement de l'Église. Les réponses sont claires – elles commencent bien souvent par oui ou par non –, concises, bienveillantes et vont à l’essentiel. Un livre qui ne remplace pas une préparation au mariage mais qui l’accompagne de manière très utile, au regard des nombreuses questions soulevées et des réponses apportées par l’Église dans le but de faire découvrir la joie de l'amour durable.

Chers jeunes amis,

Votre cœur aspire à l’amour. À un amour profond, passionné et durable. Cette aspiration n’est pas un hasard. Elle est le signe que vous êtes faits pour aimer. Saint Augustin, dont le cœur brûlant transpercé d’une flèche figure sur mes armoiries, l’a exprimé ainsi : "Notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi, ô Dieu" (Confessions, I, 1). Il exprimait par là cette aspiration à l’amour divin que Dieu répand véritablement dans nos âmes lorsque nous sommes unis à lui. Oui, Dieu lui-même peut être présent dans l’amour humain et le transformer. Il nous donne alors la capacité d’aimer comme lui : en nous mettant au service des autres, dans le don généreux de nous-mêmes et, lorsque cela est nécessaire, dans le pardon. Car Dieu est amour, et il vous a créés pour aimer : pour l’aimer, lui, et aimer ceux qui sont à vos côtés.

Parmi toutes les formes de l’amour humain, celle qui unit un homme et une femme occupe une place particulière. Elle peut frapper le cœur comme une flèche, avec force et soudaineté. Pourtant, l’amour véritable ne s’arrête pas là. Il n’est pas seulement une émotion fugace, qui s’embrase un instant. Il est davantage. Il est un engagement profond envers l’autre, une décision, un chemin et une alliance pour la vie. "L’amour n’est authentique et ne peut durer éternellement que lorsqu’il reflète la splendeur éternelle de Dieu – Dieu qui est amour (cf. 1 Jn 4, 8). Des relations solides et fécondes se construisent ensemble sur la confiance mutuelle, sur ce "pour toujours" qui est le cœur battant de toute vocation à la vie familiale et à la vie consacrée" (Discours prononcé lors de la rencontre avec les jeunes au Liban). Cet amour pose d’abord cette question : "Comment puis-je aimer comme le Christ a aimé ?" (cf. Jn 15, 12), et relègue au dernier rang la question : "Qu’est-ce que j’y gagne ?"

Le mariage révèle quelque chose du mystère même de Dieu. Lorsqu’un homme et une femme se donnent entièrement l’un à l’autre dans l’amour, Dieu prend vie au milieu d’eux. Leur fidélité, leur pardon et leurs efforts quotidiens pour faire le bien reflètent l’amour du Christ pour son Église. Cela peut sembler une exagération romantique, mais il s’agit d’une vérité profonde sur la réalité : "En lui, qui est un, nous sommes un" (Augustin, Commentaire du psaume 127).

Dieu vous appelle, chers jeunes, à ce grand amour. N’ayez pas peur de sa profondeur ! Car l’amour auquel vous êtes appelés est assez fort pour surmonter les difficultés et assez grand pour vous porter tout au long de votre vie. Il n’est pas parfait, mais il grandit à la lumière de la foi. L’amour véritable est un don de Dieu ; nous ne pouvons pas simplement le créer nous-mêmes. Alors que l’amour humain est souvent entaché de désirs égoïstes, l’amour de Dieu, lui, est désintéressé, persévérant et patient ; il possède toutes les merveilleuses qualités que Paul énumère dans sa première lettre aux Corinthiens (cf. 1 Co 13).

Nous contemplons la plus belle image de l’amour véritable lorsque nous regardons la croix de Jésus-Christ. Il nous aime tant qu’il a accepté de mourir pour nous. Tel est l’"ADN" du christianisme, le commandement du Christ : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis" (Jn 15, 12‑13). Ce livre, YOUCAT : Aimer pour toujours, veut vous accompagner sur ce chemin. Des jeunes comme vous, venus de plus de trente pays différents, y ont livré leur témoignage, montrant que l’idéal auquel le Christ nous appelle est un trésor fascinant. Ce livre vous invite à ouvrir votre cœur à un dessein plus grand que tous les rêves humains. Il vous prépare à prononcer un "oui" qui ne vaut pas seulement pour un jour, mais pour toute une vie : un "oui" qui, à l’image de l’amour de Dieu, ne se lasse jamais et demeure fidèle.

Je prie pour vous qui lisez ce livre, né sous l’impulsion de notre bien-aimé pape François. Que Jésus-Christ mette vos cœurs en quête jusqu’à ce qu’ils trouvent en lui leur repos. Que l’Esprit Saint soit votre lumière et votre force. Et puissiez-vous, comme Marie, la Mère du bel amour, répondre avec confiance et courage à la plus belle de toutes les vocations : la vocation à l’amour.