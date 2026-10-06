La feuille de route de Léon XIV à l’Église en France 

Le Pape a appelé lors de son voyage en France les catholiques français à un nouvel élan missionnaire. Pour Alex et Maud Lauriot Prévost, laïcs engagés dans l’évangélisation, auteurs de "Jésus recrute !" (Éd. des Béatitudes), l’enthousiasme et l’espérance de Léon XIV balisent les voies de l’avenir de l’Église de France.

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Le discours du pape Léon XIV aux évêques dimanche 27 septembre à Lourdes est l’un des textes les plus importants de son voyage pour l’Église en France. Il va au-delà du constat de ses difficultés ou de ses richesses, celles de son passé ou de son présent : il y balise les voies de son avenir.

Une nouvelle fécondité

Au fil de toutes ses interventions et des événements de ces jours historiques, il est opportun de relever dans doute des "signes des temps" chez cette fille aînée de l’Église qui a donné tant de saints et missionnaires dans son histoire : la "richesse en France de communautés vivantes, fraternelles et ouvertes au monde" ; le puissant réveil des catéchumènes dans ce pays pourtant si sécularisé et laïcisé où la pratique dominicale a profondément fondu ; le constat d’affluences étonnantes autour du Saint Père qui étonnent et interpellent tous les observateurs (d’autant que voici près de 20 ans, les fidèles étaient trois fois moins avec Benoît XVI) , ce renouveau missionnaire qui anime de plus en plus de paroisses et de communautés...

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Le Pape a posé tout d’abord un diagnostic — "je vois une nouvelle fécondité de l’Église en France" — tout en invitant les catholiques français à entrer dans une démarche de foi dans l'Esprit saint qui "ouvre des perspectives lumineuses d’avenir" et à répondre à l’appel singulier de Dieu : "Fille aînée de l’Église, [...] Jésus vous a beaucoup donné et Il veut vous donner encore", ce qui témoigne de beaucoup d’estime et de confiance, mais aussi d’exigence. Nombreux parmi nous ont sans doute été touchés par son propos qui témoignait de toute sa confiance personnelle devant ce réveil et la réalité de l’Église en France : "Je partage avec vous les sentiments d’enthousiasme et d’espérance qui m’habitent lorsque je pense à vous !"

Une seule feuille de route

Le cardinal Aveline avait averti les fidèles voici quelques jours : le Pape va fixer une "feuille de route" à notre Église et nous aurons à y revenir régulièrement, avait-il affirmé en substance dans plusieurs médias. C’est en effet ce qu’a formulé le pape avec autorité : pour "un nouvel élan missionnaire en France", il n’y a qu’une feuille de route : "faire connaître et aimer Jésus-Christ, authentiquement, avec passion, encore et encore", "poursuivre sa mission avec enthousiasme et élan, dans l’annonce de Jésus-Christ et pour le faire aimer".

Léon XIV a invité l’ensemble des catholiques à regarder devant et non derrière, à ne pas rester sur le quai, à monter dans le train de ce nouveau printemps français dont il semble discerner de nombreux prémices.

Selon Léon XIV, cette nouvelle feuille de route ne relève donc pas d’un retour à un passé révolu ou d’un simple réajustement pastoral, mais elle est plutôt une invitation à libérer les forces vives dont témoigne depuis plusieurs années l’Église en France. Léon XIV a donc semblé exhorter les catholiques français : arrêtez de vous lamenter de ce que vous avez perdu ou de ce qui ne va pas (la sécularisation, la polarisation des communautés, la chute des vocations et des sacrements, ...) mais regardez d’abord ce qui est en train de naître : les conversions d’adolescents et de jeunes, une plus grande mixité sociale (avec l’arrivée massive des jeunes des cités), une jeunesse qui aime de plus en plus Jésus, l’accueil accru des diverses sensibilités spirituelles et liturgiques, un réveil missionnaire, un enthousiasme fervent et décomplexé...

Annoncer l’Évangile

Plus encore, Léon XIV a invité l’ensemble des catholiques à regarder devant et non derrière, à ne pas rester sur le quai, à monter dans le train de ce nouveau printemps français dont il semble discerner de nombreux prémices : "levez-vous", "ne vous lassez pas d’annoncer l’Évangile", défendez "la liberté et les droits de l’Église à évangéliser", "encouragez les baptisés à se réapproprier leur héritage de foi", "soyez des missionnaires de l’Évangile dans la société", "accueillez les nouveaux chercheurs de Dieu en y découvrant une opportunité et une mission"...