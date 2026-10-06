“Ils ont enlevé le Christ de nos églises” : deux églises des Hauts-de-France profanées

Deux tabernacles ont été forcés le 2 octobre dans les églises de Saint-Martin de Chemy et de Saint-Médard de Camphin-en-Carembault (Hauts-de-France). Les hosties consacrées ont été dérobées, une profanation particulièrement grave puisqu'elles sont pour les catholiques le vrai Corps du Christ.

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Deux paroisses du diocèse de Lille ont été la cible d'actes de profanation et de vandalisme le vendredi 2 octobre. L’église Saint-Médard, située à Camphin-en-Carembault, et l'église Saint-Martin de Chemy, ont été cambriolées et les hosties qui se trouvaient dans leur tabernacle respectif ont été dérobées.

Selon le journal La Voix du Nord, un couple de paroissiens qui se rendait à l’église Saint-Médard de Camphin-en-Carembault s'est rendu compte que le crucifix de l’autel avait disparu ainsi que deux chandeliers. Plus grave encore, le tabernacle contenant les hosties consacrées a été fracturé et le calice et le ciboire ont été volés. Même traitement pour l'église Saint-Martin de Chemy située à quelques kilomètres.

Le Saint Sacrement, cœur de la foi catholique

Des informations confirmées par le père Christophe Husson, prêtres des paroisses du Carembault et de Sainte-Jeanne Delanoue touchées par ces profanations. "Il s'agit du même mode opératoire pour les deux églises qui sont situées à quelques kilomètres l'une de l'autre", remarque le prêtre. Les deux églises étaient fermées, mais les malfaiteurs ont réussi à entrer par des portes situées à l'arrière des églises, en passant par les cimetières. "Ils ont pris tous les calices et les ciboires, nous n'avons plus rien, même les clés des tabernacles. Et surtout, ils ont volé les hosties consacrées, ce qui m'inquiète énormément, Dieu seul sait ce qu'ils vont en faire", poursuit le prêtre. "Le Saint Sacrement est le cœur de notre foi. Ils ont enlevé le Christ de nos églises", se désole le père Husson, qui rapporte que de nombreuses personnes sont venues le voir pour exprimer leur choc. Les maires des deux communes ont déposé plainte et font leur maximum pour assurer dans les plus brefs délais la réparation des tabernacles, confie le prêtre.

De toutes les profanations, celle qui touche aux hosties consacrées est la plus grave pour les catholiques. Les hosties et le vin consacrés des mains du prêtre lors de la messe sont le corps et le sang du Christ, réellement présent dans les espèces eucharistiques. L’Église appelle ce grand miracle la transsubstantiation : le Christ ne s’ajoute pas à une réalité existante, il en prend la place, même si les apparences des espèces demeurent.

C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une telle profanation survient, une messe de réparation est célébrée par l'évêque du lieu. Tant que celle-ci n'a pas été dite, il n'est plus possible de dire la messe dans l'église concernée. Le père Husson confirme à Aleteia que ces messes auront bien lieu dans les deux églises touchées par les profanations. "Nous n'avons pas encore les dates, car nous devons d'abord sécuriser les églises."

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