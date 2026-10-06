Hyper connectés, en quête de sens… Qui sont ces jeunes qui bloquent les lycées ?

Mardi 6 octobre, tandis que 250.000 personnes ont manifesté dans plusieurs villes françaises pour dénoncer les conditions d’apprentissage au lycée, Sébastien Lecornu a annoncé la suspension des cours en fin de semaine pour organiser un "temps de démocratie interne" au sein des lycées. Deux professeurs de l’Éducation nationale, aux premières loges de la contestation, livrent leur analyse face à une jeunesse en mal de sens.

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"J’ai vainement tenté d'empêcher la mise à feu des poubelles devant mon lycée", se désole Jean Latreille, agrégé de Sciences économiques et sociales et professeur au lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). "Au début, j’ai réussi à éteindre des petits départs de feu, notamment en mouillant le papier jeté dans les poubelles. Puis, après le déjeuner, un jeune que je ne connaissais pas, sans doute de la cité scolaire, s’est escrimé à faire partir un feu. J’étais un peu seul face aux élèves, mes collègues m’ont poussé à lâcher l’affaire, la poubelle a fini par flamber. Les élèves présents regardaient et filmaient sans bouger", confie-t-il. L’événement a eu lieu jeudi 1er octobre. Le lendemain, la tension est encore montée d’un cran. Depuis, le lycée est fermé et les cours assurés à distance jusqu’à nouvel ordre.

Feu de poubelles, Vitry-sur-Seine, 1er octobre 2026. JL

"Cette explosion de colère étudiante n’est pas quelque chose de nouveau, pensons à mai 68 ou à mars 1883 quand le lycée Louis le Grand a été totalement saccagé, mais certaines modalités d’actions sont inédites, notamment à travers les réseaux sociaux qui ont joué un rôle de coordinateur et d’amplificateur", remarque l’enseignant. Pour le directeur d’un lycée en région parisienne qui préfère rester anonyme, les élèves contestataires se trompent de cible. "Les motifs avancés sont généralement la vétusté des locaux, les emplois du temps chargés, les classes chargées, et le non-remplacement des professeurs absents. Or les maux dont ils se plaignent ne relèvent pas de la décision d’un proviseur, mais des recteurs, voire directement du ministère et des arbitrages interministériels décidés lors du vote du budget."

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De nouvelles revendications

Pour l’enseignant et le chef d’établissement, il y a quelque chose d’inédit dans la teneur des revendications des lycéens. Selon eux, elles reflètent une résistance à l’effort et au travail qui serait moindre que celle des générations précédentes. "Les emplois du temps sont certes chargés, reconnaît le directeur du lycée, mais le nombre d’heures d’un lycéen d’aujourd’hui n’est pas plus important qu’il y a 20 ans ou 30 ans." Le nombre d’heures, non, mais il est vrai que dans certains établissements, les contraintes liées aux multiples "spécialités" génèrent des emplois du temps élargis. "Je constate que les jeunes n’ont pas les mêmes résistances, ni les mêmes capacités d’attention qu’avant", relève aussi Jean Latreille, le professeur d’économie, qui ne sous-estime pas l’impact des smartphones sur les heures de sommeil.

La charge d’effectifs n’est pas la cause première des difficultés de ces élèves.

Quant aux classes surchargées, la situation n’est pas nouvelle non plus. "C’est certes une difficulté majeure pour apprendre, mais je note aussi que les classes étaient tout aussi chargées il y a 20 ans ou 30 ans, et l’étaient bien davantage encore il y a 40 et 50 ans, avec un niveau de discipline en classe supérieur et des compétences acquises supérieures aussi", remarque le chef d’établissement. "Décharger les effectifs aiderait certainement les enseignants à mieux accompagner les élèves d’aujourd’hui, mais la charge d’effectifs n’est pas la cause première des difficultés de ces élèves."

Des élèves hyper connectés

Inédite aussi la vitesse de propagation du mouvement de la contestation. "Les élèves sont boostés par les réseaux sociaux, les téléphones possèdent une puissance de frappe énorme", analyse Jean Latreille, particulièrement sensible à l’impact du numérique à l’école. Une puissance de frappe inédite, non seulement par la vitesse de la circulation de l’information, mais aussi par le mimétisme que les outils numériques entraînent. "Des messages, des challenges même, incitant à faire brûler son lycée tournent en boucle sur les réseaux. Il y a aussi une forme d’injonction : "si tu n’as pas bloqué ton lycée, c’est vraiment que tu as raté ta vie"".

Sans considérer le numérique comme la cause directe du mouvement dans les lycées, l’essayiste Baptiste Detombe décèle néanmoins une "résonance", dans la mesure où le monde algorithmique façonne la manière dont une génération interagit avec le réel. "Le monde numérique accoutume à l'instantanéité. Et le problème de l'instantanéité, c'est qu’elle ne génère aucune frustration ni aucune friction", souligne-t-il. "Sans réduire la violence à la seule question technologique, le monde numérique favorise le déploiement d'une violence directement liée à l'incapacité à gérer sa propre frustration."

Des élèves en manque de sens... et d’exigence

Pour les deux enseignants, un remède à la crise lycéenne réside dans le sens. Le sens que les élèves doivent trouver dans leurs études. Un des grands combats de Jean Latreille est l’absentéisme. "Les élèves ont du mal à venir en cours, je déploie une énergie incroyable pour rendre mon cours attractif, et certains élèves m’en sont reconnaissants. Cela m’a pris quatre semaines pour installer une ambiance studieuse, en encourageant les élèves les plus réticents à venir en classe, à être ponctuels et à prévenir en cas d’absence. La semaine dernière, il n’y avait que deux absents en DST (devoir sur table), une petite victoire ! Et en une journée, tout s'est effondré", regrette amèrement l'enseignant, déplorant également la dévalorisation des filières professionnelles qui pourraient convenir aux "élèves décrocheurs".

Le professeur d’économie pointe aussi du doigt l’environnement actuel qui rend plus difficile l'effort et la réflexion : "Nous n'arrivons plus à enseigner car nos élèves grandissent dans un climat social qui les a convaincus que toutes les productions de l'esprit se valent. Les jeunes ne savent plus pour qui et pourquoi il serait utile de s'approprier des langages complexes, ni pourquoi compter alors que les machines le font à leur place".

Il appartient à chaque lycéen de trouver le sens qu’il veut donner à ses études.