Francisco de Zurbarán, le “Caravage espagnol” exposé à Paris

Du 7 octobre 2026 au 25 janvier 2027, le musée du Louvre accueille une exposition exceptionnelle consacrée au maître du baroque espagnol.

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Par son utilisation emblématique du clair-obscur et son don exceptionnel pour restituer les émotions intenses de ses sujets, le peintre espagnol Francisco de Zurbarán a marqué durablement la peinture baroque européenne. Cet automne, une série d'expositions à travers l'Europe et les États-Unis célèbre l'héritage unique de celui qu’on appelle le « Caravage espagnol ». Paris lui consacre une exposition majeure du 7 octobre 2026 au 24 janvier 2027 au musée du Louvre.

Francisco de Zurbarán naît en 1598 à Fuente de Cantos, en Estrémadure, dans l'ouest de l'Espagne. En 1614, il quitte sa ville natale pour étudier auprès d'un peintre à Séville. Quelques années plus tard, il reçoit sa première grande commande du monastère dominicain de San Pablo el Real, à Séville, qui lui demande de réaliser 21 tableaux illustrant la vie de saint Dominique, de saint Bonaventure, de saint Thomas d'Aquin, ainsi que quatre docteurs de l'Église.

Saint Bonaventure (1221 - 1274) appartenait à l'ordre des frères mineurs. Il est l'un des piliers de la théologie chrétienne au Moyen Âge et docteur de l'Église, à l'instar de saint Thomas d'Aquin, qui le surprendra en état de lévitation un soir de 1260. Francisco de Zurbarán, La prière de saint Bonaventure sur le choix du nouveau pape. Google Art Project

Mysticisme et réalisme

Cette commande révèle son talent unique et sa capacité à allier mysticisme et réalisme. D'autres commandes suivent, notamment de la part de l'ordre des Mercédaires de Séville, un ordre religieux fondé en 1218 par Pierre Nolasque.

Au fil des décennies, Zurbarán s’impose comme l’un des grands peintres espagnols. Il représente des saints célèbres, comme saint François d'Assise, mais aussi des religieux et religieuses de communautés pour lesquelles il travaille, à Séville et dans ses environs.

"Saint François en extase" par Francisco de Zurbarán. Domaine public

Le style de Zurbarán, caractérisé par un réalisme saisissant, des émotions intenses et une composition dramatique, a souvent été comparé à celui du peintre baroque italien Caravage. Les deux artistes partagent un usage puissant du clair-obscur, ainsi qu’un goût pour les figures fortement éclairées qui semblent surgir de l’obscurité. Cependant, le style de Zurbarán est plus sobre et mesuré que celui de son homologue italien. Son réalisme et son sens dramatique de la composition, où les sujets sont fréquemment placés sur des fonds monochromes pour attirer l'attention du spectateur sur leur silhouette illuminée, visent à mettre en lumière leur vie intérieure plutôt que leur apparence physique.

Evolution au fil du temps

Tout en conservant certains traits emblématiques tels que la géométrie rigoureuse, la profondeur spatiale et les objets isolés, le style de Zurbarán a évolué au fil de sa carrière. Ses premières œuvres, comme le Christ en croix (1627) et l'Agnus Dei (1635-1640), sont plus austères et mettent en avant une forme de simplicité contemplative. Ses œuvres plus tardives, que certains critiques perçoivent comme influencées par le peintre baroque espagnol Murillo, apparaissent plus douces. Dans La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste (1662), la lumière enveloppe ainsi les personnages d'une atmosphère intime et profondément tendre.

PHOTO: L. DE GUISE COURTESY: SOTHEBY'S

Bien moins connu que son contemporain et ami Diego Velázquez, Zurbarán a joué un rôle tout aussi important sur la scène artistique espagnole de son époque. Ses tableaux et ses retables étaient très recherchés à Séville, à Madrid et même au-delà des frontières espagnoles, notamment grâce à une commande prestigieuse du monastère San Francisco de Lima, au Pérou.

Suite à la suppression des monastères espagnols au XIXe siècle, nombre d'œuvres emblématiques du maître baroque furent dispersées dans des collections publiques et privées du monde entier. Aujourd’hui, l’exposition organisée conjointement par la National Gallery de Londres, le musée du Louvre à Paris et l'Art Institute of Chicago, offre l’occasion de réunir ces œuvres longtemps éparpillées.