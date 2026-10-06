Dix fois où le Rosaire a changé la face du monde

Dans les archives du Saint-Siège couvrant la période 1212-1716, environ 40 grandes victoires attribuées au Rosaire sont consignées. Voici comment cette prière a infléchi le cours de l'histoire.

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Le 7 octobre, l'Église catholique fête Notre-Dame du Rosaire. Cette dévotion à la Vierge a été instaurée en 1571 par le pape saint Pie V sous le nom de Notre-Dame de la Victoire, en action de grâce pour le triomphe de la flotte chrétienne à Lépante, attribué à la récitation du chapelet. Le pape Grégoire XIII lui donna son nom actuel de "fête de Notre-Dame du Rosaire" et la fixa au premier dimanche d'octobre. Elle devint une fête universelle de l'Église sous Clément XI, en 1716, en mémoire de deux nouvelles victoires remportées sur les Ottomans.

Au fil des siècles, cette dévotion au Rosaire a souvent été associée par les catholiques à des événements historiques majeurs — qu'il s'agisse de batailles militaires ou de bouleversements politiques pacifiques — comme le montrent les dix épisodes suivants.

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1 La victoire de saint Dominique contre l'hérésie albigeoise (XIIIe siècle)

Au début du XIIIe siècle, le sud de la France est profondément marqué par le catharisme (hérésie albigeoise), qui rejette la hiérarchie de l'Église et une partie de ses sacrements. Saint Dominique de Guzmán, confronté à l'échec de la prédication seule pour ramener les populations à la foi catholique, a alors reçu de la Vierge Marie, selon la tradition, l'inspiration de diffuser la récitation du chapelet comme arme spirituelle. Il fonde dans cette perspective l'ordre des Dominicains et la dévotion du Rosaire se répand alors comme outil de reconquête spirituelle des régions touchées par l'hérésie.

2 La victoire de Khotyn (1621)

Bataille de Khotin (1621) Juliusz Kossak, 1892.

En septembre 1621, lors de la guerre polono-ottomane, une armée polono-lituanienne et cosaque d'environ 35.000 hommes, retranchée dans la forteresse de Khotyn (actuelle Ukraine), fait face à une armée ottomane évaluée à plusieurs centaines de milliers d'hommes. Pendant le siège, qui dure plusieurs semaines, le pays organise processions et veillées de prière du Rosaire, portant l'image de Notre-Dame du Rosaire. Les troupes ottomanes, épuisées, finissent par se retirer, ce qui est perçu comme une protection miraculeuse de la Pologne catholique.

3 La bataille de Corfou (1716)

En 1716, l'Empire ottoman tente une nouvelle offensive contre la Pologne, cette fois contre l'île vénitienne de Corfou, verrou stratégique de l'Adriatique. Une armée turco-tatare d'environ 200.000 hommes se heurte à une garnison chrétienne de seulement 64.000 défenseurs. Malgré ce rapport de force très défavorable, la prière fervente du Rosaire, selon la tradition, aurait permis d'obtenir la victoire. Cet épisode marque la défaite finale des tentatives ottomanes de pénétrer en Europe occidentale par cette voie, et motive l'extension de la fête du Rosaire à toute l'Église par Clément XI.

4 Les apparitions de Gietrzwałd (1877)

Icone de Notre-Dame de Gietrzwałd dans la Basilique de la Nativité de la Vierge à Gietrzwałd.

En 1877, la Pologne est partagée entre trois empires occupants (russe, prussien et austro-hongrois) et, dans la partie sous domination prussienne puis russe, la prière et l'enseignement en langue polonaise sont réprimés. C'est dans ce contexte que la Vierge Marie apparaît à deux fillettes du village de Gietrzwałd, les appelant à prier le Rosaire avec ferveur — en polonais, acte de résistance spirituelle et nationale. Ces apparitions, reconnues plus tard par l'Église, sont suivies d'un renouveau spirituel marqué : recul de l'alcoolisme, et augmentation des vocations sacerdotales dans la région.

5 La défense des libertés des catholiques irlandais par Daniel O'Connell (XIXe siècle)

Au début du XIXe siècle, les catholiques d'Irlande, alors sous domination britannique, sont privés de nombreux droits civiques par les lois pénales anti-catholiques. L'avocat et homme politique Daniel O'Connell, figure du mouvement pour l'émancipation catholique, aurait pris l'habitude de réciter discrètement son chapelet dans l'enceinte du Parlement britannique tout en portant la cause des 7 millions de catholiques irlandais. Son combat, mené aussi par cette prière constante, aboutit en 1829 au Catholic Relief Act, qui lève l'essentiel des discriminations légales frappant les catholiques du Royaume-Uni.

6 Le Portugal préservé pendant la Seconde Guerre mondiale

Entre mai 1917 et octobre 1917, la Vierge serait apparue à trois enfants à Fatima, au Portugal, insistant notamment sur la prière du Rosaire et la consécration au Cœur Immaculé de Marie. Dans les années 1930-1940, alors que l'Europe s'enflamme, le Portugal — resté neutre durant la Seconde Guerre mondiale — consacre officiellement le pays au Cœur Immaculé de Marie en réponse à cet appel. Le pays échappe effectivement aux combats et aux destructions qui ravagent le reste du continent, un fait que la piété populaire attribue à cette consécration.

7 Autriche — le communisme stoppé par le Rosaire (1955)

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche est occupée et divisée en quatre zones par les Alliés, Vienne elle-même étant partagée, avec une forte présence soviétique. Craignant une soviétisation durable du pays à l'image de ce qui se produit en Europe de l'Est, des mouvements catholiques autrichiens lancent une grande campagne de prière du Rosaire à l'échelle nationale. Le traité d'État autrichien, le 15 mai 1955, puis le retrait effectif des troupes soviétiques le 15 août 1955 — jour de la fête de l'Assomption de Marie — sont perçus par de nombreux croyants comme le fruit de cette mobilisation spirituelle.

8 Brésil — le pays défendu contre le communisme (années 1960-1970)

Au début des années 1960, le Brésil connaît une forte instabilité politique, avec la crainte d'une dérive communiste sous la présidence de João Goulart. En réaction, un vaste mouvement populaire et catholique, la "Marche de la famille avec Dieu pour la liberté", rassemble des centaines de milliers de personnes dans plusieurs grandes villes, chapelet en main, pour manifester leur opposition au communisme. Ce mouvement de prière et de mobilisation civique est resté dans la mémoire catholique brésilienne comme un facteur déterminant ayant contribué à écarter la menace communiste et à préserver l'identité catholique du pays.

9 Philippines — une révolution pacifique grâce au Rosaire (1986)

En février 1986, face à la dictature contestée de Ferdinand Marcos, un vaste mouvement de désobéissance civile pacifique — connu sous le nom de "révolution EDSA" — mobilise plusieurs millions de Philippins dans les rues de Manille. De nombreux manifestants, encouragés par le cardinal Jaime Sin, archevêque de Manille, font face aux blindés de l'armée en priant le chapelet et en offrant des fleurs aux soldats. Aucun coup de feu décisif n'est tiré : les militaires refusent finalement d'intervenir contre la foule. Marcos est contraint de quitter le pouvoir et de s'exiler.

10 Hongrie — une victoire politique par la prière du Rosaire (1956-2006)