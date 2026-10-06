Des jolies poupées inspirées de la Vierge Marie

À l’occasion de la fête de Notre-Dame du Rosaire, ce mercredi 7 octobre, Caladia, marque de mode féminine et enfantine inspirée par la foi chrétienne, sort deux nouvelles poupées de la Vierge Marie, représentant Notre-Dame de Lourdes et de Notre-Dame de Fatima.

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Rares sont les catalogues de mode qui suivent le calendrier liturgique. C’est un peu la marque de fabrique de Caladia, dont les deux fondatrices, catholiques, se laissent volontiers inspirer par les grandes figures de la foi chrétienne. En ce jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, c’est donc la Vierge qui est à l’honneur à travers deux petites poupées pour enfant, représentant Notre-Dame de Lourdes et de Notre-Dame de Fatima. "À travers ce projet, notre envie est toute simple : c’est de créer un joli doudou qui permette aux enfants de découvrir la Sainte Vierge de manière simple, douce et affective", confie Geneviève de Besombes, cofondatrice de la marque.

Des poupées inspirées de la Vierge Marie

Les deux poupées sont facilement reconnaissables pour qui connaît les récits des apparitions mariales. "Nous avons beaucoup travaillé sur les détails qui composent chacune des poupées. Pour Notre-Dame de Fatima, nous avons repris le cœur immaculé ainsi que des éléments qui évoquent le message de l’apparition", explique Geneviève de Besombes. "Pour Notre-Dame de Lourdes, nous avons choisi le bleu ciel et brodé un petit chapelet sur son cœur. Ce sont des détails discrets, mais qui avaient beaucoup de sens pour nous."

Caladia I Laure-Hélène Arnauld

"Nous aurions pu imaginer une poupée représentant simplement la Sainte Vierge, comme celle imaginée il y a trois ans. Mais nous trouvions particulièrement beau de faire découvrir aux enfants des figures mariales précises, liées aux grandes apparitions. Parce que chacune de ces apparitions est associée à un lieu, une histoire et surtout à un message particulier. Cela peut devenir une jolie porte d’entrée pour raconter ces histoires aux enfants, leur faire découvrir Lourdes ou Fatima, et petit à petit leur transmettre les messages que Marie a confiés aux hommes."