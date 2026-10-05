Du 9 au 11 octobre 2026, Lyon accueillera son troisième Congrès Mission : trois jours pour se retrouver, partager ses expériences et réfléchir à l’annonce de l’Évangile aujourd’hui.

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La mission, ça vous chatouille ? Du 9 au 11 octobre 2026, le Congrès Mission s’offre une troisième édition lyonnaise… mais pas uniquement ! "Notre objectif, c’est de répondre à la question ‘comment proposer l’Évangile à la société actuelle ?", souffle à Aleteia Maïlys de Kertanguy, chef de projet Congrès Mission 2026. "C’est ‘la’ grande question", souligne-t-elle. “ On considère que c’est une interrogation qui est toujours nouvelle car la société évolue”.

Signe fort, cette édition se tiendra deux semaines seulement après la venue du pape Léon XIV en France. De plus, nouveauté 2026, le congrès est cette fois-ci organisé à l’initiative des huit évêchés de la province ecclésiastique de Lyon, à la différence des éditions précédentes où c’est le mouvement lui-même, initié dans ses premiers balbutiements par des laïcs, qui s’était lancé au-devant des différents diocèses de l’Hexagone. "C’est une grande première pour nous et à la fois un enjeu et une beauté", reprend Maïlys de Kertanguy. "Réussir à créer une collaboration entre huit diocèses, c’est un grand défi, et en même temps cela manifeste le désir d’une unité que l’on doit trouver puis développer". Seront présents les diocèses de Lyon, Annecy, Belley-Ars, Saint-Étienne, Valence, Grenoble-Vienne, Chambéry-Maurienne-Tarentaise et Viviers. "Ce sont des diocèses très différents, chacun avec son identité, ses enjeux, ses spécificités et ses prédominances propres", reprend la chef de projet. Dans certains diocèses comme Saint-Étienne ou Lyon, l’enjeu autour de la mission en milieu populaire est crucial, tandis que dans un diocèse comme Viviers, il touche davantage les milieux ruraux. Ces sujets sont communs à tous, mais à des degrés différents. "Nous allons pouvoir partager et nous enrichir mutuellement", s’enthousiasme la chef de projet.

"Les gens ont soif de Dieu !"

Le Congrès Mission, qui s’étend sur trois jours, a une ambition qui repose sur quatre axes : susciter un élan pour la mission, permettre les échanges de bonnes pratiques, favoriser la mise en réseau et donner à vivre une expérience de sortie missionnaire. Il s’adresse à tous. Prêtre, consacré, jeune, paroissien, parent, membre d’une paroisse, d’une communauté, d’une association ou d’un mouvement d’Église, ou en recherche de Dieu sans étiquette, chacun est personnellement invité à s’approprier cette question : comment être, aujourd’hui, un disciple-missionnaire au cœur de son lieu de vie ? De nombreux visages de l'Église seront présents afin que chaque participant puisse, selon sa sensibilité, trouver la "formule missionnaire" qui lui convient. Toutes les veillées se tiendront à Fourvière, que ce soit dans la basilique, au sein de la crypte ou sur le parvis. Un choix qui n’est pas anodin pour les membres de l’organisation. "C’est un lieu suffisamment grand pour rassembler tous les participants et en même temps, Fourvière touche tous types de milieux", note l’organisatrice.

Étienne de Saint Victor

Au programme ? Quatre grands thèmes prédomineront : l’intégration des catéchumènes et des néophytes, le maintien d’une dynamique missionnaire, la mission en milieu rural, et enfin la mission en milieux populaires. Pour habiter ces questions, les congressistes pourront participer à des tables rondes ou des ateliers, écouter des conférences et des témoignages, vivre des temps de prière et de célébrations, de rencontres, de missions de rue. L'objectif ? S’outiller pour devenir soi-même un acteur engagé dans la mission et se lancer dans l’aventure. Le samedi en journée, un village des initiatives réunira de nombreux acteurs engagés dans la mission. Le soir, trois veillées différentes seront proposées. L’idée ? Que chacun choisisse celle qui lui convient le mieux. Sur l’esplanade de la basilique, une veillée artistique associera théâtre, contes, peinture, danse et chant. Dans la crypte, une deuxième proposition mêlera temps de prière communautaire, de louange et d'enseignement. Et enfin, dans la basilique, ceux qui le souhaitent pourront vivre un temps méditatif devant le Saint-Sacrement.

Le Congrès Mission s’achèvera le dimanche 11 octobre, jour d’ouverture de la Semaine missionnaire mondiale, consacrée à la mission de l’Église à travers le monde. Et si chacun repartait avec un nouvel élan pour annoncer l’Évangile au cœur de sa réalité quotidienne ? C’est bien l’espoir de Maïlys de Kertanguy qui s’exclame : "Il faut continuer à sortir car les gens ont soif de Dieu !".

En partenariat avec le Congrès Mission