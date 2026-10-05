L’Immaculée Conception à Malte, une dévotion plus ancienne que le dogme

Des basiliques byzantines jusqu’au sanctuaire néo-gothique dominant le port du ferry de Gozo, la vénération de l’Immaculée Conception à Malte est antérieure à 1854.

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En 1858, la petite ville de Lourdes fut le théâtre de grands événements. Le 11 février de cette année-là, une jeune fille du nom de Bernadette Soubirous, accompagnée de sa sœur et d’une amie, partit ramasser du bois. Bernadette retira ses chaussettes pour traverser un petit ruisseau et, lorsqu’elle entendit une rafale de vent, elle leva les yeux vers une grotte. Elle y vit une dame vêtue de blanc. La dame portait un voile blanc, une ceinture bleue autour de la taille et une rose doré sur chacun de ses pieds. Bernadette fit son signe de croix et pria le saint Rosaire avec la dame. Puis celle-ci disparut.

Ce fut la première apparition. Il y en eut ensuite 17 autres, la dernière ayant eu lieu le 16 juillet. Le 4 mars, lors de la 15ème apparition, alors que des milliers de personnes étaient présentes, la dame revint et révéla son nom : "Que soy era Immaculada Concepciou", ce qui signifie en dialecte occitan : "Je suis l’Immaculée Conception". Bernadette ne savait alors pas ce que signifiait Immaculée Conception. Quatre ans auparavant, en 1854, le pape Pie IX avait déclaré que c’était un article de foi de la foi catholique - un dogme.

L’Immaculée Conception et les îles maltaises

Bien que le dogme de l’Immaculée Conception de Notre-Dame ait été promulgué en 1854, la conviction de la sainteté et de la pureté exceptionnelles de la Vierge Marie remonte aux premiers siècles du christianisme. Les écrits des Pères de l’Église témoignent en effet très tôt d’une compréhension particulièrement forte de la sainteté de Marie de Nazareth — la Théotokos —, tradition qui contribuera progressivement au développement de la doctrine de l’Immaculée Conception.

Dans son Évangile, saint Luc rapporte que l’ange proclama : "Je vous salue, Marie, pleine de grâce." De même, dans une déclaration passionnée, saint Éphrem (vers 306-373 apr. J.-C.) décrit la Mère de Dieu comme étant : "pleine de grâce… toute pure, toute immaculée, entièrement sans péché, entièrement sans tache, entièrement sans reproche… vierge dans son âme, son corps et son esprit", tandis que saint Grégoire de Nazianze (vers 329-390 apr. J.-C.) appelle Marie Prokatharthesia, ce qui signifie "purifiée auparavant".

La dévotion des Maltais à la Vierge Marie est largement antérieure au dogme. Il est très probable que les Maltais aient adopté cette dévotion dès ces temps anciens. Le fait que Malte ait connu une présence byzantine pendant plusieurs siècles, jusqu’en 870 apr. J.-C., témoigne de l’ancienneté de cette tradition mariale dans l’archipel. Il convient toutefois de distinguer cette très ancienne vénération de la Vierge d’une dévotion explicitement consacrée à l’Immaculée Conception, dont les témoignages documentaires sont plus tardifs. En effet, dans l’archipel, qui ne fait qu’environ 316 km², on compte environ vingt églises dédiées à ce titre de Marie. La fête du 8 décembre est également un jour férié national, célébrée dans toutes les îles.

Des dévotions très anciennes

Les dévotions vieilles de plusieurs siècles en l’honneur de l’Immaculée Conception sont encore très répandues dans l’archipel.

Par exemple, aux XIIIe et XIVe siècles, dans la ville de Bormla (qui signifie "le Puits de Dieu"), les dévotions à Auxilium Christianorum (Marie Auxiliatrice) et à la Madonna tal-Marżabba (Madonna del Soccorso / Notre-Dame du Secours) contribuèrent respectivement au développement de la dévotion mariale parmi les habitants de la ville. L’église dédiée à la Madonna tal-Marżabba fut construite avant le Grand Siège de 1565, sur la colline appelée "Hill of the Gardens" ("Colline des Jardins"), à l’endroit où se trouve aujourd’hui la collégiale paroissiale.

Vue sur l'église Saint-Laurent et le port de Cospicua à Bormla (Malte).

C’est à la fin du XVIe siècle que l’on trouve à Bormla un témoignage directement lié à la Conception de Marie. Le 6 décembre 1581, une confrérie religieuse dédiée à Sanctae Mariae Conceptionis fut fondée dans cette église. Elle devint une église paroissiale en 1586. Son vocable était Sanctae Mariae Conceptionis del Soccorso. En 1684, des projets furent élaborés pour construire une nouvelle église, l’actuelle collégiale paroissiale. L’église fut consacrée à l’Immaculée Conception (Il-Kunċizzjoni). Ce témoignage est particulièrement significatif : plusieurs siècles avant la définition dogmatique de 1854, la Conception de Marie occupait donc déjà une place importante dans la vie religieuse maltaise.

Basilique byzantine

Dans une région appelée Tas-Silg (Notre-Dame-des-Neiges), à Marsaxlokk, dans le sud de Malte, se trouvent les vestiges d’une basilique byzantine et de temples païens. Les populations de l’âge du bronze utilisaient cette région comme lieu d’habitation, tandis que les marins-marchands phéniciens qui la visitaient la transformèrent en temple consacré à leur principale divinité, la déesse Astarté. Les Carthaginois, descendants des Phéniciens, préféraient le dieu Melqart et le temple devint par conséquent celui de Melqart. Sous l’occupation romaine, le temple changea une nouvelle fois de divinité tutélaire et Junon prit la place de Melqart. Les Romains redécorèrent le temple et l’agrandirent. Il était si célèbre que Cicéron le mentionna dans l’un de ses discours au Sénat qui nous sont parvenus.

Au Ve siècle, une flotte byzantine envahit Malte. Les Byzantins établirent une station navale à Marsaxlokk. Les Byzantins étaient des chrétiens orthodoxes et il était naturel qu’ils transformaient l’ancien temple païen en basilique chrétienne. Il faut en outre relever le fait historique que, lorsque l’Église chrétienne devint la religion officielle de l’Empire, elle avait pour habitude de consacrer les temples païens à ses saints, à ses martyrs et à la Bienheureuse Vierge Marie. En général, les temples qui avaient été consacrés à des divinités féminines païennes étaient alors dédiés à la Vierge Marie sous différents titres. Un exemple majeur est celui du grand temple de Diane à Éphèse, l’une des merveilles du monde antique, que les Pères de l’Église consacrèrent à leur bien-aimée Théotokos - "Celle qui porte Dieu" - à la suite du troisième concile d’Éphèse (431), lorsque les Pères de l’Église proclamèrent Marie Théotokos.

Les Latins traduisirent ce titre par Mater Dei, qui signifie "Mère de Dieu". Il est historiquement établi, grâce à des éléments documentaires et architecturaux irréfutables, que la dévotion particulière et intense à la Bienheureuse Vierge Marie constituait l’une des principales caractéristiques de l’Église et de la société chrétiennes orthodoxes. Pendant la première croisade, l’évêque Adhémar, légat du pape, écrivit qu’il était presque impossible de visiter une église ou un monastère byzantin sans y trouver une icône consacrée à la Théotokos. Il est donc très probable que cette basilique byzantine du Ve siècle ait été dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie.

Par ailleurs, une étude récente du Dr John Vella apporte davantage d’éléments sur l’ancienneté de la dévotion mariale à Bormla. Vella affirme qu’une icône byzantine datant des VIIIe-IXe siècles, représentant la Nativité ou la Théotokos, se trouvait dans une église partiellement troglodytique. Elle représentait la Sainte Vierge en tant que Porteuse de Dieu. Malheureusement, à un moment donné, cette icône disparut et ne fut jamais retrouvée.

Le lien entre Lourdes et Malte

Les Maltais furent parmi les premiers peuples à accueillir le message de l’Immaculée Conception de Lourdes et à diffuser la dévotion à la Dame blanche des Pyrénées. En effet, dès que l’évêque local de Tarbes, Bertrand-Sévère Laurence, approuva le culte de la Bienheureuse Vierge Marie à Lourdes, le 18 janvier 1862, des pèlerinages vers la grotte de Massabielle affluèrent du monde entier. Il en fut de même pour les îles de Malte. Des Maltais et des Gozitains participèrent à des pèlerinages italiens, tandis que d’autres se rendirent individuellement sur les lieux.

Le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes à Għajnsielem, à Gozo, en témoigne. Parmi les premiers pèlerins à Lourdes figurait l’évêque de Gozo, Mgr Pietru Pace. Profondément ému par ce qu’il avait vu de ses propres yeux, il fit tout son possible pour diffuser la dévotion à Notre-Dame de Lourdes, déjà très fervente grâce à son prédécesseur, Mgr Antonio Grech Delicata. Il chercha également l’emplacement idéal pour établir un sanctuaire consacré à Notre-Dame de Lourdes, afin de toucher le cœur de tous les Gozitains.

Une statue de la Vierge Marie sur la plage de Ramla située sur la côte nord de l'île maltaise de Gozo.

Un exemple concret en est visible pour quiconque arrive à Gozo par le ferry de Malte : il est impossible de ne pas remarquer le sanctuaire néogothique de Notre-Dame de Lourdes, dans le village de Għajnsielem, sur la colline qui domine le port d’Imġarr, ainsi que sa grande statue située dans une grotte naturelle creusée dans la roche, juste sous le sanctuaire. Cette grotte abritait depuis des siècles une effigie de Stella Maris. Je reviendrai plus en détail sur ce sanctuaire dans le prochain article.