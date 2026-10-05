Les films les plus regardés sur Saje+ en septembre

Drame, humour, documentaires, découvrez les cinq films et séries les plus visionnés sur la plateforme de streaming "SAJE+". De quoi réjouir toute la famille, parents, enfants et même les adolescents.

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1 Karol : L'homme qui devient Pape

Synopsis :"Karol" de Giacomo Battiato, 12+. De sa jeunesse dans la Pologne occupée par les nazis à ses dernières heures au Vatican, le destin exceptionnel du pape Jean Paul II, figure charismatique d'un XXe siècle bouleversé par les totalitarismes. Episode 1 : Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune étudiant polonais Karol Wojtyła assiste impuissant à l'horreur de l'occupation nazie. Refusant les armes, il choisit la résistance culturelle par le théâtre clandestin avant de ressentir l'appel de Dieu et d'entrer au séminaire en cachette. Retrouvez-le sur SAJE+.

2 La promesse

Synopsis : "La Promesse" de Terry George, 133 min, 14+. 1914, la Grande Guerre menace d’éclater tandis que s’effondre le puissant Empire Ottoman. À Constantinople, Michael, jeune étudiant arménien en médecine et Chris, reporter photographe américain, se disputent les faveurs de la belle Ana. Tandis que l’Empire s’en prend violemment aux minorités ethniques sur son territoire, ils doivent unir leurs forces pour tenir une seule promesse : survivre et témoigner. Retrouvez-le sur SAJE+.

3 Le Cid

Synopsis : "Le Cid", Anthony Mann, 188 min, 12+. Entre l’histoire et la légende, la vie de Rodrigo Díaz de Bivar, chevalier espagnol du XIe siècle, en lutte contre les envahisseurs Maures. L’Espagne est presque entièrement aux mains des Maures du sultan Ben Youssouf. Seuls les petits royaumes d’Aragon et de Léon résistent encore. Don Rodrigue, jeune et courageux chevalier castillan, multiplie les exploits, au point que ses ennemis eux-mêmes l’appellent le Cid, le seigneur… Retrouvez-le sur SAJE+.

4 Young David : le guerrier

Synopsis : "Young David" de Brent Dawes Phil Cunningham, 6+. Alors que le jeune David s'entraîne au tir à la fronde, un prédateur menace ses brebis bien-aimées. David se précipite pour sauver son animal de compagnie, Tali, traquée par un lion. Avec bravoure et courage, il met le lion en fuite et sauve Tali. Retrouvez-le sur SAJE+.

5 Episode 2 Karol - L'homme qui devient Pape