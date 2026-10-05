Le regard de Léon XIV, message de vérité et de tendresse

Vierge consacrée du diocèse de Nanterre, membre du bureau de l'Assemblée ecclésiale provinciale sur les catéchumènes et les néophytes, Isabelle de La Garanderie a été frappée par le caractère très personnel et incarné des rencontres entre le pape Léon et les fidèles venus le voir et l’écouter.

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De la visite de Léon XIV, on peut certes retenir des chiffres impressionnants car ils le sont vraiment ! Au-delà des seuls catholiques, ce sont probablement une foultitude de curieux qui se sont joints aux différentes célébrations, dans un esprit fraternel et paisible. C’est une joie : l’évangile que le Pape annonce attire de manière toujours nouvelle, de la même manière que les nouveaux venus frappent à la porte de notre Église ! Amis encore au seuil, soyez les bienvenus si vous souhaitez poursuivre la rencontre !

Le regard du Pape

Et puis, évidemment, que dire de cette joie qui ressortait de tous ces moments de rencontres ? Mais ce qui m’a frappée encore plus personnellement, c’est sans doute leur caractère personnel et incarné. On l’a vu au regard du Pape, qui rencontrait vraiment ses interlocuteurs, à ses expressions, à sa joie, à son émotion — à sa fatigue, même parfois comme après la joie du stade de France ! C’est avant tout un homme qui cherche à créer véritablement une relation avec le plus grand nombre dans son humanité la plus concrète : d’où, aussi, ses bénédictions de bébés ou, encore, cette photo qui est en train de faire le tour du monde avec une jeune fille polyhandicapée qu’il regarde avec tendresse.

LUDOVIC MARIN | AFP

C’est également vrai dans le moment le plus privilégié que j’ai pu vivre avec le Pape : la rencontre avec l’assemblée ecclésiale provinciale d’Île-de-France sur les catéchumènes et les néophytes à l’institut catholique de Paris. Sa prise de parole était ainsi toute spécialement adressée à ceux à qui il parlait : il répondait aux témoignages de catéchumènes, de néophytes et d’accompagnatrices et regardait les différentes personnes en les appelant par leur nom. Mais, dans le même temps, il donnait l’exemple de ce qu’il a appelé de ses vœux, un accompagnement entre nouveaux chrétiens et plus anciens selon "le style propre à Dieu, fait de proximité, de compassion et de tendresse". Un véritable chemin d’humanité : n’est-ce pas cette voie qu’il n’a cessé de désigner par ses actes et par ses paroles ?

Un éducateur exigeant

Peut-être pourrait-on m’objecter que le Pape n’a pas non plus mâché ses mots, multipliant les appels contre tout ce qui contrevient à notre humanité, sans quitter sa douceur : mais n’est-ce pas là la tendresse réelle, que montrerait un père pour ses enfants quand il les voit emprunter le chemin de l’erreur ? Une autre caractéristique de ses discours est qu’il est difficile d’extraire simplement une phrase de son contexte ou de l’inscrire dans telle ou telle tendance d’Église : ses propos renvoient souvent dos-à-dos pour avancer sur un chemin de crête. En nous permettant de nous y trouver avec lui, c’est le regard d’un éducateur exigeant, souhaitant le meilleur qui se dessine : il fortifie ses frères dans la foi mais non dans une simple tendance de celle-ci. C’est ce qu’il a également fait avec les jeunes au stade de France dans une homélie appuyée sur trois verbes permettant de dessiner un chemin de vie, ni naïf, ni pessimiste mais tout simplement chrétien : "Évite, tends, combats". Ce sont trois mots qui sonnent comme une grammaire, ne refusant pas le combat spirituel, mais tenant vraiment que "pour moi, vivre c’est le Christ" (Ph 1, 21), dans l’évitement du péché, dans le fait de tendre vers le bien et dans le fait d’accepter de lutter contre toute facilité apparente.

Aux bâtisseurs de la paix

C’est dans cette même attention que le Pape nous appelle à la paix, comme il n’a cessé de le faire depuis le commencement de son pontificat, dès ses premiers mots appelant à une paix "désarmée et désarmante". Loin d’une vision iréniste et facile, à Metz, il a rappelé que "favoriser la paix est une œuvre active" et non pas une attitude attentiste. De même, elle n’est pas seulement dans ce qu’il faut éviter comme il a poursuivi : "Il faut se demander si nous déployons réellement des “efforts créatifs” pour favoriser la paix mondiale, ou si nous cherchons simplement à “endiguer l’hémorragie de la guerre” et à mieux nous préparer à celles que nous supposons devoir encore venir." C’est confier une mission de bâtisseur de la paix à tous et en particulier aux jeunes générations.