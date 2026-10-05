“Ici le Pape” : l’échange inattendu de Léon XIV avec deux pilotes de Rafale

Dans le cockpit de l’avion qui le ramenait de Lourdes à Metz le 28 septembre, Léon XIV a offert un moment aussi inattendu que chaleureux avec l’équipage et les pilotes de Rafale chargés de son escorte.

Copier le lien Archiver l'article Écouter cet article Partager sur :

"Ici le Pape". C'est un vol que les pilotes de l'armée de l'Air et de l'Espace ne sont pas prêts d'oublier. Lundi 28 septembre, alors que son voyage apostolique en France touchait à sa fin, Léon XIV a pris place dans le cockpit de l’Airbus A321 qui le conduisait de Lourdes à Metz. Durant une bonne partie du vol, le Pape a échangé simplement avec le commandant de bord, Clémence Coussonneau, et son copilote, Éryk Margueritte. Un moment aussi inattendu que chaleureux : le Saint-Père, souriant, s’intéresse à ceux qui ont la responsabilité de conduire l’avion et se montre passionné par leur travail.