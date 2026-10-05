“Ici le Pape” : l’échange inattendu de Léon XIV avec deux pilotes de Rafale

Dans le cockpit de l’avion qui le ramenait de Lourdes à Metz le 28 septembre, Léon XIV a offert un moment aussi inattendu que chaleureux avec l’équipage et les pilotes de Rafale chargés de son escorte.
"Ici le Pape". C'est un vol que les pilotes de l'armée de l'Air et de l'Espace ne sont pas prêts d'oublier. Lundi 28 septembre, alors que son voyage apostolique en France touchait à sa fin, Léon XIV a pris place dans le cockpit de l’Airbus A321 qui le conduisait de Lourdes à Metz. Durant une bonne partie du vol, le Pape a échangé simplement avec le commandant de bord, Clémence Coussonneau, et son copilote, Éryk Margueritte. Un moment aussi inattendu que chaleureux : le Saint-Père, souriant, s’intéresse à ceux qui ont la responsabilité de conduire l’avion et se montre passionné par leur travail.
La scène a été rendue encore plus inoubliable par deux "Rafale" de l’Armée de l’air et de l’espace apparaissant aux côtés de l’appareil. Après avoir reçu le micro, Léon XIV a pu échanger directement avec les pilotes des avions de chasse qui l’escortaient. Il les a notamment remerciés pour leur accompagnement et pour le travail accompli par les forces armées françaises au service de la protection des populations et de la paix. "Heureux de vous voir et très honoré de votre présence" peut-on entendre dire le Pape aux pilotes. Un échange inédit accompagné d'images aussi impressionnantes qu'étonnantes, puisque l'on peut même apercevoir le Pape dans son cockpit, entouré par les deux puissants avions de chasse.