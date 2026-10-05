Émus, retournés, transformés par la visite de Léon XIV en France ? Certainement, mais quelle décision en avons-nous retirée ? Notre chroniqueur Jean-Etienne Rime propose trois pistes de résolutions très concrètes qui peuvent changer notre vie et celle des autres autour de nous.

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Le pasteur aime ses brebis. Léon XIV a montré qu’il aimait ce peuple de France, dans son ensemble et quelles que soient les différences. Son sourire, sa parole restent dans toutes les mémoires. Il nous a émus, touchés, il a transformé notre cœur lors de ce voyage. Et maintenant, que vais-je faire ? La triste réalité de notre France aux dérives multiples nous a rattrapés, devons-nous nous en désoler, devons-nous revenir dans ce quotidien gris ?

Être missionnaire à son tour

Le Pape a semé en bonne terre de France et pas dans les ronces du quotidien qui étouffe vite le blé en herbe. Il a semé en terre missionnaire rappelant les milliers de prêtres, religieux et religieuses de France qui sont partis évangéliser aux siècles derniers. C’est aujourd’hui notre tour d’être des missionnaires et nous avons, ensemble, une force et une joie incroyables.

Nous avons été plus d’un million à envahir avec ferveur les trottoirs et les places de Paris, Lourdes et Metz, louer et prier au stade de France et sur la prairie faisant face à la grotte de Massabielle, venant de tout le pays. Et maintenant, que vais-je faire ? Allons-nous allons changer, portés par cet élan missionnaire ? Oui, certainement. Imaginons que chacun bouleverse un peu un tout petit peu sa vie dans trois directions : avec le sourire, avec la prière, avec l’engagement ?

Le temps d’un sourire

Prendre la direction du sourire dans ce monde gris, c’est donner un signe de paix et d’amitié dans un monde de tensions. Chaque jour, prendre le temps d’un sourire à un inconnu, dans le métro lorsque l’on est bousculé, dans la file d’attente d’un supermarché ou d’une administration, au travail et en famille… Et ça marche ! Témoin, ce dirigeant d’un grand groupe, brillant et reconnu comme tel, qui paraissait froid, distant, et avait du mal à établir un rapport chaleureux avec ses collaborateurs. Il demande de l’aide à un consultant qui lui suggère de prendre le métro alors qu’il avait une voiture et un chauffeur, pour sourire à l’inconnu, à celui qui chante dans un couloir, à celui qui demande une pièce. Rien qu’un sourire. Dubitatif, il tente l’expérience et constate qu’on lui sourit en retour : il retrouve cette humanité qu’il avait perdue. Sourire dans un univers angoissé, c’est donner un instant de paix, montrer de la considération pour l’autre.

Prier dans la joie

Le Pape a prié, en France et pour la France. Le voir dans une longue prière à la grotte lors de son arrivée à Lourdes reste une image gravée dans la mémoire de beaucoup, celle d’un pèlerin parmi les pèlerins, un croyant comme nous qui rend grâce et demande des grâces. Imaginons que ce million (nous étions beaucoup plus nombreux et notamment avec tous ceux qui ont suivi la visite pontificale via les médias) prie un quart d’heure chaque jour pour la France et pour la paix. Quel tintamarre aux oreilles de Dieu ! quelle joie dans le cœur des hommes ! Car "si l'être humain cherche légitimement le bonheur, l'amour et l'épanouissement, a rappelé le souverain pontife, les satisfactions matérielles et les plaisirs immédiats laissent un vide intérieur que seul Dieu peut combler".

Ce qui compte c’est d’être acteur et non consommateur. Engageons-nous.

Choisir l’engagement

Quelle est la différence entre l’humble dame qui fait le ménage dans son église paroissiale et le manager retraité qui prend la présidence d’une importante association catholique ? Aucune, chacun s’engage selon son temps, selon ses capacités à servir l’Église bénévolement dans ses nombreuses tâches. Plus d’un million de personnes engagées dans le catéchisme, les patronages, les associations caritatives, de formation et d’enseignement, dans le scoutisme et les pèlerinages, dans les groupes de prière, la visite des personnes âgées, des prisonniers, l’organisation des sépultures, la préparation des baptêmes et des mariages… et le ménage de l’église.

Il y en a pour tous, pour chacun d’entre nous. Quel élan dans l’Église de France ! Prenons un engagement bénévole : il sera limité pour un jeune ménage avec charge d’enfants, plus important pour un étudiant ou un retraité, peu importe, ce qui compte c’est d’être acteur et non consommateur. Engageons-nous.

Pour que le monde est la vie