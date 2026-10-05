Christelle Arrighi : “Je n’étais pas aidante, j’étais aimante”

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Certaines journées restent gravées pour toujours. Pour Christelle Arrighi, il s'agira certainement du 4 décembre 2014. Ce jour-là, sa vie bascule, les médecins découvrent que son époux Martin souffre d'un gliome au cerveau. Pendant onze ans, elle l'a accompagné dans sa maladie, jusqu’à sa mort, le 31 janvier 2026. "Durant des années, j’étais un peu son aidante, sa seconde. Ce rôle est venu assez naturellement car je voulais le meilleur pour mon mari, je voulais l’aider", confie-t-elle à Aleteia, à l'occasion de ce 6 octobre, journée nationale des aidants.

Quand le malheur frappe sans prévenir

Martin et Christelle se rencontrent en 2007, à l'âge de 23 ans. Le coup de foudre réciproque est immédiat. En 2013, ils se marient, et en 2014, ils donnent naissance à leur fille Jeanne. Ils n'ont que 30 ans. Ils sont jeunes parents depuis trois semaines, épuisés mais heureux. Alors, quand Martin rentre d’un week-end de mariage en disant qu’il est fatigué, le couple ne s’inquiète pas vraiment. Puis viennent les étourdissements. Et, chez le médecin, un trouble de la parole. Pendant quelques secondes, Martin ne parvient plus à verbaliser ce qu’il veut dire. Son généraliste comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Un scanner révèle alors une "tache" de six centimètres dans son cerveau. L’IRM confirme la présence d’une tumeur. "Je me souviens, il m’appelle, il me dit : “J’ai une tache au cerveau de 6 cm”. Je n’ai pas compris ce qui nous arrivait. Je me suis dit : “Ce n’est pas possible, on a 30 ans, comment on peut basculer dans quelque chose d’aussi dramatique du jour au lendemain ?”", raconte Christelle à Aleteia.

"Un jour quelqu’un m’a dit : “En fait, tu n’es pas aidante, tu es aimante.” Et c’était assez juste. Je n'étais pas une aide-soignante, je n'étais pas une infirmière… Ce rôle-là est venu assez naturellement car je voulais le meilleur pour mon mari, je voulais l’aider."

Le verdict tombe rapidement : une tumeur se trouve dans une zone particulièrement délicate, celle du langage et de la motricité du cerveau de Martin. "Les médecins ont pu identifier que c’était une croissance lente de la tumeur, qui était peut-être même là dès la naissance", explique Christelle. En février 2015, Martin subit une chirurgie éveillée qui dure dix heures. Les médecins retirent deux tiers de la tumeur, en le réveillant pendant l’opération pour tester en direct ses fonctions du langage et motrices. Mais à son réveil, il est aphasique et hémiparésique. Il a perdu ses capacités à parler et à bouger une partie de son corps. Durant plusieurs mois, sans aucune préparation préalable, Christelle devient peu à peu son aidante. Elle l’accompagne aux rendez-vous médicaux, traduit ce qu’il ne parvient plus à exprimer, organise le quotidien, l’aide à se laver et à s’habiller. "J’étais un peu sa seconde", confie-t-elle, avouant ne pas apprécier le mot "aidante", qu’elle trouve réducteur, presque médical, alors que pour elle, c'est d’abord une preuve d’amour. "Un jour quelqu’un m’a dit : “En fait, tu n’es pas aidante, tu es aimante.” Et c’était assez juste. Je n'étais pas une aide-soignante, je n'étais pas une infirmière… Ce rôle-là est venu assez naturellement car je voulais le meilleur pour mon mari, je voulais l’aider."

Vivre au rythme de la maladie

Leur couple doit s’ajuster à sa nouvelle réalité. S’ensuivent une rééducation intensive, un peu plus d’un an de chimiothérapie et de radiothérapie, avant une rémission en 2017. Puis, peu à peu, Martin récupère. La parole revient, la marche aussi. Le couple décide alors de choisir la vie et donne naissance à deux autres enfants, Côme, né en 2018, puis Arthur, né en 2021. Malgré une surveillance constante, pendant plusieurs années, la maladie s’éloigne suffisamment pour permettre à la petite famille de croire qu’elle est peut-être derrière eux. Martin se reconvertit, et réoriente sa vie professionnelle en créant à Paris une activité de chasse au trésor numérique. Une douce parenthèse qui prend brutalement fin à l’automne 2024. Les mêmes symptômes réapparaissent. La récidive est confirmée alors que les médecins surnommaient Martin jusqu’ici "le Phénix". La dégradation s’accélère et, à partir de mai 2025. Cette fois, la tumeur est devenue un glioblastome, beaucoup plus agressif. Les traitements s’enchaînent. La maladie progresse : Martin perd progressivement l’usage du langage, de son bras droit, puis de sa jambe droite. Il ne peut plus prendre ses rendez-vous médicaux. Il ne peut plus écrire. Il perd progressivement son autonomie. Christelle change à nouveau de rôle. Elle coordonne les soins, les examens, les traitements. Elle gère les plannings, les prises de sang, la chimiothérapie. Elle est épouse, mère de trois enfants et coordinatrice médicale à la fois.

"C’était une période affreuse, mais elle m’a appris que l’amour véritable traverse tout."

"Je prenais très peu de temps pour moi, parce qu’on a dix mille choses dans la tête, des plannings de prise de sang, de chimio… Et en fait je me suis sentie très seule au niveau médical car du jour au lendemain on devient coordinateur médical sans y avoir été préparé", explique-t-elle, mesurant aussi ce que cela représente pour les personnes qui n’ont pas forcément ses facilités d’organisation ou qui sont moins à l’aise avec le numérique et l’administration. Pour elle, le rôle des aidants est à la fois clé et ingrat car ils sont les oubliés de la maladie. "Ils souffrent beaucoup tout en essayant de faire face au malade", précise-t-elle, ajoutant n'avoir jamais pleuré devant Martin, car pleurer devant lui c’était, selon elle, lui avouer à demi-mot qu'elle baissait les bras, et qu'elle ne croyait plus en lui.

Son travail dans la grande consommation devient pour elle une parenthèse. Un endroit où elle peut encore être simplement Christelle, professionnelle du marketing, comme avant. "Je n’avais pas envie de m’arrêter de travailler et d’attendre qu’il meure. Je trouvais que c’était vraiment la pire chose. Quand j’étais à mon travail, j’étais considérée comme celle d’avant, et je n’avais pas de pitié dans le regard des gens. J’arrivais à avoir un semblant de vie d’avant qui me maintenait encore en vie." Mais à force de tout gérer, Christelle s’épuise. Elle mange peu. Elle maigrit. Elle dort mal. Son cerveau se met en mode survie : "À un moment, j’ai senti que mon cerveau se mettait en pilote automatique, comme si j’avais occulté la partie sentiments, émotions, et que j’étais devenue un peu un robot." Une forme de protection qui l’aide à continuer.

Malgré tout, Christelle ne regrette pas ces années. "À aucun instant, je n'ai pensé de faire différemment." Elle le dit sans nier la violence de ce qu’ils ont vécu : "C’était une période affreuse, mais elle m’a appris que l’amour véritable traverse tout. C’est une leçon de vie, je sens que Martin va nous guider toute notre vie. "Jusqu’à la fin, raconte-t-elle, il était très en phase avec ce qui lui arrivait, comme s’il avait compris que son passage sur Terre serait peut-être court, mais qu’il voulait en tirer le meilleur. "Je trouve qu'il nous a laissé un message magnifique d’espoir et d’amour." Si elle affirme que, si elle devait "signer", elle "resignerait", Christelle reconnaît aussi qu’elle aurait aimé apprendre plus tôt à accepter l’aide des autres. "J’avais toujours peur de déranger, je ne voulais pas être un poids pour les autres", se souvient-elle, ajoutant que ses amis et sa famille l’épaulaient avec les enfants, les courses, la cuisine et les petites choses du quotidien devenues impossibles à gérer.

Du deuil au combat

Fin décembre 2025, Martin est transféré à la maison médicale Jeanne-Garnier, à Paris, en soins palliatifs. Après onze ans de combat, il décède le 31 janvier 2026, à l’âge de 41 ans, laissant Christelle et leurs trois enfants, Jeanne, 12 ans, Côme, 8 ans, et Arthur, 5 ans. Dans les mois qui suivent, Christelle traverse une période de colère. "Toutes ces années où je comptais sur Dieu pour m’accompagner, pour nous guider, nous sauver, on a vécu le pire", souffle-t-elle. Si elle s’est éloignée un peu de la foi, elle la vit aujourd’hui autrement, à travers Martin. "Je me sens guidée par Martin, je reçois des signes de lui, je sens sa présence à mes côtés."

Après sa mort, elle aurait pu rester dans le silence, mais elle décide de poursuivre le combat. Avec Alexandra Curiel, Charlotte et Camille, trois autres femmes qui ont chacune perdu un proche, un mari ou un frère à cause d’une tumeur cérébrale, elle crée en juillet 2026 l’association Les Bonnets Gris. Leur objectif : rendre visibles ces cancers, porter la voix des patients, des proches et des aidants et financer la recherche. "C’est un cancer super moche parce qu’on se dégrade. Pour la dignité humaine, c’est affreux. Les gens n’en parlent pas mais la moyenne de survie est de 12 mois. On a à peine le diagnostic et déjà la personne est partie. C’est terrible pour les familles", précise Christelle, qui estime que la recherche sur les tumeurs cérébrales n’a pas évolué depuis 30 ans.