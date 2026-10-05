Ces célébrités ont aussi été séduites par le Pape

De Hugo Clément à Estelle Denis, en passant par Alexandra Rosenfeld ou Tibo InShape, la venue de Léon XIV en France et la ferveur des catholiques ont suscité de nombreuses réactions parmi les personnalités médiatiques, qu’elles soient croyantes ou non.

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La visite de Léon XIV en France a laissé une empreinte bien au-delà des rangs des catholiques. La ferveur suscitée par le Pape a en effet touché des personnalités médiatiques qui n'ont pas caché leur surprise devant ces foules enthousiastes, la jeunesse réunie au Stade de France et cette atmosphère de joie et de paix à la Concorde. De Natasha St-Pier à Estelle Denis, d’Alexandra Rosenfeld à Hugo Clément, si les réactions sont parfois très différentes, elles témoignent d’une même émotion face à l’ampleur de la ferveur populaire et à l’atmosphère qui a accompagné la venue du Pape.

Un moment de communion qui fait l'unanimité

Parmi les plus enthousiastes, Natasha St-Pier et Grégory Turpin n’ont évidemment pas caché leur émotion. Très engagés dans la musique chrétienne depuis plusieurs années, ils ont chanté devant Léon XIV, au Stade de France puis à Lourdes, interprétant notamment Pour que le monde ait la vie, l’hymne composé spécialement pour cette visite apostolique. "Je suis impressionnée et émue. Le Pape porte tellement de choses sur ses épaules, c’est un honneur de chanter pour lui ", a confié Natasha St-Pier à La Croix. La chanteuse avait déjà eu l’occasion de chanter devant Benoît XVI au Vatican, à Noël 2013. Pour Grégory Turpin non plus, ce rendez-vous n’était pas une première : le chanteur s’était notamment produit devant le pape François en 2021, lors d’un pèlerinage à Assise de personnes pauvres organisé avec l’association Fratello.

Chez Tibo InShape, qui ne revendique pas publiquement d’engagement religieux particulier, l’enthousiasme est d’un autre registre. Invité à l’Élysée le 25 septembre, le youtubeur a relayé plusieurs séquences consacrées au souverain pontife, dont une intitulée "Le pape Léon XIV est en forme !!". Une manière, à sa façon, de se prendre au jeu de l’événement. Stéphane Bern, lui aussi présent au cœur de cette visite, a pu rencontrer personnellement Léon XIV à l’Élysée. Présenté au Pape comme une personnalité engagée dans la défense du patrimoine, le journaliste lui a notamment parlé de la restauration de la flèche de la basilique Saint-Denis. Mais au-delà de cet échange, c’est surtout la personnalité du souverain pontife qui l’a marqué. "C’est un homme à l’écoute, qui se met en retrait", a-t-il confié dans les colonnes du Progrès. La chanteuse Nicoletta a, elle aussi, été sensible à la venue de Léon XIV. Invitée sur Télématin le 30 septembre, elle a raconté avoir vécu cette visite comme un véritable moment de réconfort : "Ça m’a réconfortée et ça m’a donné beaucoup d’espoir." La chanteuse s’est également réjouie de la large couverture médiatique de l’événement : "J’ai trouvé merveilleux le fait que toutes les chaînes de télévision couvrent l’événement. C’était un moment de paix et de partage."

Autre personnalité médiatique, Alexandra Rosenfeld, a elle, relayé avec enthousiasme les images de la veillée des jeunes au Stade de France, le 25 septembre. L’ancienne Miss France, qui doit recevoir sa confirmation le 28 novembre, raconte avoir vécu "un grand moment de communion". "Voir cette ferveur autour du Pape, cet amour et cette jeunesse dans la joie m’a confortée encore plus dans mon cheminement, même si je suis déjà très boostée dans ma foi depuis un an et demi", a-t-elle confié à Aleteia. "Je me dis parfois qu’il est impossible d’être autant dans la joie. Ma foi grandit de jour en jour."

Un moment de joie qu’elle a pu partager avec son compagnon Hugo Clément. Si le journaliste est athée, il a pourtant été frappé par l’atmosphère régnant au Stade de France. "Une foule immense, joyeuse, bienveillante, unie, calme. Des chants sublimes. Des images magnifiques", a écrit sur X l’ancien de Quotidien et producteur de Sur le front. Avant d’ajouter : "Mon Dieu que cela fait du bien et nous change du climat politicien irrespirable. Il aura fallu la visite d’un pape pour offrir ce moment de communion à la France et à la République."

Un esprit de communion également remarqué par l’humoriste Marc Tourneboeuf, qui s’est dit touché par l’ampleur du rassemblement et l’atmosphère dans les rues. "Voir le nombre de personnes qui étaient dans les rues, ça fait extrêmement chaud au cœur", a-t-il témoigné auprès d’Aleteia, soulignant également qu’"il n’y avait eu aucun incident en marge de ces manifestations pacifiques". Pour lui, cette ferveur mérite d’être pleinement appréciée : "C’était très beau !" Une beauté qui peut aussi, selon lui, faire écho à "des moments de notre éducation, des valeurs », donnant soudain « une ambiance familière dans les rues".

Quand les plus sceptiques changent d’avis

Mais la surprise vient surtout de ceux qui ne se reconnaissent pas spontanément dans la foi catholique. Estelle Denis en est sans doute l’un des exemples les plus frappants. Dans un message publié sur X sous le hashtag #MeaCulpa, l’animatrice de RMC a reconnu avoir été de ceux qui pensaient qu’on en faisait peut-être un peu trop autour du Pape. "J’ai été gagnée par l’émotion en regardant la communion de tous ces jeunes au Stade de France (désolée Zizou j’ai raté la 1re mi-temps). Ces images de liesse, cette foule immense et magnifique, et surtout ces sourires m’ont remuée." Avant de reconnaître : "Je ne suis pas croyante mais je me suis fait happer par cette joie communicative et ça fait un bien fou." Autre animateur, Mohamed Bouhafsi a insisté lui aussi sur cette dimension qui dépasse les seuls fidèles. "Qu’on soit musulman, juif, athée ou agnostique, les images du Pape à Paris touchent quelque chose d’universel", a écrit sur X le journaliste et présentateur de C à vous. "Ces milliers de fidèles réunis dans un même élan, ces bébés bénis. Partout des sourires, des larmes de joie. Un moment de communion, d’amour qui restera dans l’histoire."

Non-croyante revendiquée, Françoise Degois, éditorialiste de Sud Radio, n'a cessé de multiplié les commentaires enthousiastes sur X pendant la visite. Après le Stade de France, elle s’est émerveillée des images venues de Lourdes : "C’est une folie et on remet ça à Lourdes, chez moi, dans mes montagnes où 200 000 personnes sont attendues sur la “prairie” qui mène à la grotte de Massabielle." Avant de conclure : "Vraiment, pour ceux qui croient au ciel ou ceux qui n’y croient pas, ce pape et son visage souriant et malicieux rendent heureux."