Dans une petite ville de l’État de São Paulo, un groupe de jeunes paroissiens a imaginé et financé une immense statue de saint Carlo Acutis. Installée en août, elle est devenue un étonnant lieu de prière.

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Il porte un jean, des baskets, un tee-shirt et un sac à dos. À première vue, on pourrait presque croire qu’il vient de sortir d’un lycée voisin. Pourtant, c’est bien un saint que les habitants de Pompeia, dans l’État de São Paulo, viennent désormais prier sur la place de leur paroisse.

Du haut de ses deux mètres, la statue de saint Carlo Acutis est considérée par les paroissiens comme la plus grande représentation du "geek de Dieu" au Brésil. Mais ce qui rend cette statue particulièrement touchante, c’est moins sa taille que son histoire : elle a été imaginée et financée par un groupe de jeunes de la communauté.

La sculpture a demandé près de huit mois de travail à des artisans de Londrina, dans l’État du Paraná. Elle a finalement été installée au début du mois d’août 2026, à l’occasion de la clôture de la Semaine de la jeunesse de la ville. Depuis, elle est devenue un lieu où les habitants viennent se recueillir, prier et confier leurs intentions.

Un saint qui leur ressemble

Carlo Acutis a quelque chose de particulièrement familier pour les jeunes. Né à Londres en 1991 et élevé à Milan, il aimait l’informatique, apprenait la programmation et utilisait volontiers les nouvelles technologies pour transmettre sa foi. Passionné par l’Eucharistie, il avait notamment créé un site internet recensant les miracles eucharistiques à travers le monde. Une manière, pour lui, de mettre ses talents au service de Dieu. Carlo est mort le 12 octobre 2006, à seulement 15 ans, emporté par une leucémie foudroyante. Mais sa courte existence a rapidement touché bien au-delà de l’Italie.

Le Brésil occupe d’ailleurs une place particulière dans son histoire. En 2013, un enfant brésilien atteint d’une maladie grave a été guéri de manière inexpliquée après avoir prié par l’intercession de Carlo. Le miracle reconnu par l’Église a contribué à ouvrir la voie à sa canonisation.

"Nous avons créé tout un élan autour de Carlo"

À Pompeia, la dévotion est née peu à peu. En avril 2025, le père Antônio Padula, curé de la paroisse, s’était rendu en Italie pour participer à la canonisation de Carlo Acutis. La mort du pape François avait alors entraîné le report de la cérémonie. Le prêtre et une délégation venue de São Paulo en avaient profité pour se rendre à Assise et prier devant la tombe de Carlo.