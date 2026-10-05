Alors que Léon XIV a quitté le sol français il y a tout juste une semaine, le 28 septembre au soir, clôturant à Metz un voyage marqué par une ferveur exceptionnelle, le Pape tourne désormais son regard vers un autre continent. Prochaine étape : l’Amérique du Sud début novembre, où des millions de fidèles se préparent à l’accueillir.

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Le voyage du Pape en France à peine achevé, d’autres déplacements sont déjà inscrits dans son agenda. Après avoir sillonné le territoire français pendant quatre jours, Léon XIV se prépare à effectuer son sixième voyage apostolique en Amérique du Sud. Le gouvernement argentin estime que 7 millions de fidèles, venus de différentes régions du pays, se déplaceront du 8 au 11 novembre à Buenos Aires, Cordoba et Lujan.

Après le Proche-Orient, l’Afrique et l’Europe, le pape Léon XIV se rendra en Amérique du Sud du 6 au 17 novembre. Il débutera sa tournée sud-américaine en Uruguay, du 6 au 8 novembre, avant de rejoindre l’Argentine où il sera présent du 8 au 11. Il poursuivra ensuite son voyage au Pérou, du 11 au 17, pays où il a vécu pendant près de vingt ans. Un passage à Chiclayo, dont il a été évêque, est notamment prévu.

Une première en Argentine depuis 1987

Cette visite a un goût particulier pour l’Argentine : il s’agit de la première visite d’un pape dans le pays depuis celle de Jean Paul II, en 1987. Le pape François, pourtant argentin de naissance, n’y était pas retourné après sa nomination en 2013. Au cours de son voyage, Léon XIV se rendra à Buenos Aires, mais également à Cordoba, dans le centre du pays, ainsi qu’à Lujan, où se trouve l’un des principaux sanctuaires mariaux d’Argentine et un important lieu de pèlerinage.

Plusieurs stades, parcs, cathédrales, sanctuaires et autres lieux de pèlerinage ont été mobilisés afin d’accueillir les fidèles lors des différentes célébrations. Une veillée destinée aux jeunes est également au programme, dans la lignée des rassemblements organisés en France.

Au-delà des célébrations religieuses, le Pape doit rencontrer plusieurs acteurs institutionnels, parmi lesquels le président argentin Javier Milei, des responsables religieux et des représentants de la société civile. Ces rencontres, associées aux célébrations, aux prières et aux échanges avec les communautés locales, permettront à Léon XIV de découvrir différentes réalités sociales et ecclésiales du pays. Le programme communiqué par le Vatican prévoit enfin des visites auprès des publics plus fragiles, avec la visite d’un centre caritatif accueillant des personnes en situation de polyhandicap et d’un complexe pénitentiaire.