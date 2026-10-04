Miguel, père de bientôt trois enfants et missionnaire au sein de l’association Misericordia, a eu la grâce de rencontrer personnellement Léon XIV le 25 septembre, lors de la veillée des jeunes au Stade de France. Un "cadeau du Seigneur", assure-t-il à Aleteia.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Miguel, 29 ans, et sa femme Philothée n’ont pas attendu une seule seconde pour se ruer sur la billetterie en ligne lorsqu’ils ont appris qu’une veillée destinée aux jeunes, en présence de Léon XIV, était organisée au Stade de France le 25 septembre.

Pour Miguel, qui n’avait jamais encore eu la chance de vivre un tel rassemblement de jeunes chrétiens, "aller à sa rencontre était une évidence !", témoigne-t-il auprès d’Aleteia. Ce "cadeau du Seigneur" placé sur son chemin affichait pourtant complet en à peine une demi-heure : une folie ! Mais l’euphorie du couple n’a pas eu le temps de retomber. Après quelques appels téléphoniques passés par Misericordia aux organisateurs de la veillée, l’association réussit à obtenir des places dans les gradins pour les jeunes d’Aubervilliers, où l’antenne est implantée.

"Je ne savais pas s’il fallait y croire !"

Miguel n’en a pour autant pas fini de se réjouir : un second appel (inattendu !) les prend de court. Misericordia a été choisi pour faire monter sur scène, aux côtés du Pape, deux jeunes. Miguel est désigné. "C’était incroyable ! Je ne savais pas s’il fallait y croire ou non !", dit-il en riant.

Bien que Miguel n’ait pas été choisi pour s’entretenir avec le Pape, il crée lui-même l’opportunité. Au moment de son départ, Miguel s'avance vers lui, insufflant un mouvement spontané que suivent le reste des jeunes présents sur scène.

"Une rencontre simple mais belle !

Une rencontre d’une grande douceur s’en suit : un sourire, puis une poignée de main fraternelle. Spontanément, Miguel s’adresse à lui en espagnol, sa langue natale : "Je lui ai parlé en espagnol, il était surpris !" Après avoir vécu de longues années au Pérou, Léon XIV lui répond à son tour dans cette langue qui lui est familière, installant une proximité entre les deux hommes. Miguel lui confie alors ses filles. “Je lui ai aussi demandé d’aller visiter mon pays.”, raconte-il.

"Quand son regard s’est posé sur moi, il n’y avait que lui et moi. Je me suis sentie entendu, vraiment. Il m’écoutait." Plus encore, Miguel a perçu "un regard très missionnaire, plein de paix". Pour ce vénézuelen, lui-même missionnaire à Aubervilliers, l’émotion est encore bien présente. Quelques secondes qui l’ont profondément marqué, au point qu’il peine encore à redescendre : "Je n’y croyais pas. Je dois approfondir ça dans mon cœur. J'atterris tout doucement !" reprend-t-il en riant.

Une mission qui continue