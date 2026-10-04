Pourquoi cet attachement à la personne du pape ?

Le pape, vicaire du Christ, révèle en sa personne que ce ne sont pas des principes abstraits qui président à l’unité des cœurs et des esprits dans l’Église, mais une personne humaine. Car le christianisme est bien la religion de l’Incarnation.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Des personnes extérieures au catholicisme peuvent être surprises par l’attachement des fidèles à Léon XIV et par la ferveur qu’il suscite. La raison de cet enthousiasme réside dans le fait que c’est une personne, et non un principe abstrait, qui préside à l’unité de l’institution ecclésiale.

La religion de l’Incarnation

En effet, c’est parce que le christianisme est la religion de l’Incarnation que c’est une personne, le pape, qui préside à la charité et à l’unité de l’Église. Certes, c’est l’Esprit saint qui fait cette unité et cette charité. Toutefois, le pape en est le garant, le signe et l’artisan. Voilà pourquoi la place du successeur de Pierre est centrale dans l’Église catholique. Ce n’est pas une charte, ni une déclaration solennelle qui est le point de référence, le principe visible, de l’unité ecclésiale mais la personne du pape — de même que c’est une Personne, le Christ, qui est la Révélation en personne de Dieu, et non un livre.

"Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous" affirme le prologue de l'évangile selon saint Jean à propos de Jésus, Verbe de Dieu incarné. Pareillement, en la personne bien charnelle de Léon XIV, l'Église est venue visiter les hommes du pays de France. Certes, il ne s'agit pas de mettre sur le même plan Jésus et le pape ! Mais le premier a donné à Pierre et à ses successeurs, après sa résurrection, la tâche de conduire son troupeau : "Pais mes brebis" dit-il à Simon-Pierre au bord du lac (Jn 21, 17). C'est à cette tâche pastorale à laquelle se dévouent tous les papes depuis plus de deux mille ans. C'est donc le Christ lui-même qui a confié à un homme la responsabilité de conduire son troupeau.

Un principe visible et personnellement accessible

"Le pape est principe perpétuel et visible et fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles" déclare la constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium (n. 23). "Principe visible" précise le texte : on est ici dans l’ordre de l’interpersonnel et non de l’abstrait. Voilà pourquoi l’attachement filial des catholiques à la personne du successeur de Pierre est si fort. Et voilà qui explique également le désir des fidèles d’aller à la rencontre de l’évêque de Rome, comme l’a démontré l’enthousiasme qu’a suscité la venue en France du pape Léon XIV.

Incarner la charité de l'Église

Mais cette disposition d'incarner le principe d'unité de l'Église dans une personne ne relève pas seulement du souci d'attacher plus facilement les cœurs des fidèles à l'Épouse du Christ, l'Église. Cette incarnation de la personne de l'Église dans la personne du pape permet également de voir concrètement la tendresse de cette même Église pour les plus faibles dans les gestes concrets des papes. Ce fut particulièrement frappant avec Léon XIV quand il toucha avec tendresse les personnes handicapées à Lourdes et à Paris. Et surtout quand il prit dans ses bras, en la bénissant, Marie-Garance, la fillette polyhandicapée qui a bouleversé le monde entier. La charité n'en reste jamais au niveau des "principes". Elle s'incarne toujours. Et comment saurions-nous que l'Église continue dans l'histoire la mission miséricordieuse de Jésus envers les plus faibles si son chef humain, le pape, n'était pas une personne comme vous et moi ?