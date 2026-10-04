À Metz le 28 septembre, Léon XIV a parlé de l'Europe comme "une histoire et une culture" depuis une ville d’histoire et de culture. En rappelant la dette du continent envers le christianisme, analyse le géopolitologue Jean-Baptiste Noé, le Pape a défendu une Europe de la paix fondée sur la culture.

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Pour parler d'Europe, Léon XIV aurait pu se rendre à Strasbourg, siège des institutions, ou à Bruxelles. Il y aurait parlé d'une Europe un peu grise, technocratique et froide, qui ne passionne plus les Européens. Bien au contraire, il a choisi ce 28 septembre Metz et sa cathédrale : une ville historique, où les populations ont souffert. Metz fut aussi la ville de Robert Schuman, dont le procès de béatification est en cours. Une façon de rappeler la dette que la construction européenne doit à l’action des chrétiens.

L'Europe violette

Robert Schuman fut, avec Konrad Adenauer et Alcide De Gasperi, l’un des grands artisans de la réconciliation et de la construction de l’unité en Europe. La conviction de ces hommes reposait non seulement sur la nécessité de bâtir la paix et d’apporter la prospérité, mais aussi de retrouver un idéal commun, celui de la chrétienté et d’une Europe unie à l’époque des monastères. Schuman, De Gasperi et Adenauer appartiennent à ce qu'on a surnommé "l'Europe violette", cette démocratie chrétienne qui a joué un rôle essentiel dans la réconciliation du continent après les guerres mondiales, puis dans la construction européenne. Tous trois étaient imprégnés de christianisme. Leur vision de l'Europe était en quelque sorte carolingienne, organisée autour de cet axe médian du Rhin qui va de la mer du Nord jusqu'à Milan et Ravenne.

Quand Léon XIV évoque une "dette de la culture européenne envers le christianisme", il rappelle ce fait historique : ce sont des chrétiens qui ont pensé et construit l'Europe. La construction européenne est née d'une volonté de fraternité et d'une conviction partagée qu'il ne peut pas y avoir de guerre entre chrétiens. Mais cette histoire a débuté bien avant l’appel du 9 mai 1950 en plongeant ses racines dans l’Europe médiévale.

Les monastères, terreau de l'Europe

Le monachisme n'est pas né en Europe, mais en Égypte, et il existe tout un courant monastique oriental et asiatique, donc étranger au continent européen. Mais saint Benoît en a été pour l'Europe la souche mère, parce que les monastères ont recueilli la culture scientifique de l'Antiquité avant de la diffuser. Ils furent des lieux de culture autant que des lieux économiques de premier plan, et ce sont eux qui ont tenu le continent pendant la transition douloureuse entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Le retour à l'éducation est venu des moines, avec les écoles monastiques et les débats intellectuels et théologiques.

Dans la vision sociale chrétienne, la cellule de base est la personne humaine.

Défendre l’unité européenne ne revient pas à céder au supranationalisme et à effacer les nations, ce qui serait contraire à l’esprit de la doctrine sociale de l'Église. Une doctrine que l’on réduit trop souvent aux seules questions économiques, alors qu'elle est bien plus riche, puisqu’elle porte aussi sur les sujets de diplomatie et de relations internationales. Dans la vision sociale chrétienne, la cellule de base est la personne humaine. Les personnes s'associent pour fonder une famille ; l'association des familles forme une nation ; les nations dialoguent entre elles pour fonder un ordre international. Tout cet ensemble est lié et, par conséquent, une construction supranationale nierait la nation et, à travers elle, la personne humaine elle-même. Il peut exister des organisations internationales, et le Saint-Siège, en tant qu'État, est d'ailleurs membre observateur d'une grande partie d'entre elles. Mais ce sont des organisations internationales, et non supranationales.

Le dialogue suppose l'être

Reste le dialogue, sujet sur lequel Léon XIV a beaucoup insisté. Le cardinal Jean-Louis Tauran disait que nous sommes condamnés au dialogue. Nous n'avons pas le choix : il faut bien parler avec ceux qui ne pensent pas comme nous, avec ceux qui viennent d'autres cultures ou d'autres religions. Le dialogue est une nécessité, presque une évidence.

C'est dans le dialogue que l'on découvre les différences, que l'on mesure les divergences et que l’on peut aussi mieux apprendre qui nous sommes. Loin d'affaiblir notre identité, le dialogue l'affirme, parce qu'en parlant avec l'autre, nous voyons ce que nous sommes, ce qu'il est, et donc ce qui nous est propre. Encore faut-il avoir conscience de son être avant de s’ouvrir. L'amour de sa culture ne s'oppose pas à l'universalité ; l'histoire européenne le montre à chaque époque. Le goût de la géographie, ce désir de cartographier et de connaître le monde en témoignent. Les grandes expéditions étaient des expéditions scientifiques, dont on rapportait des animaux et des plantes, et au cours desquelles on recensait les peuples pour chercher à les comprendre.

Désarmer les cœurs

En régime chrétien, le dialogue est le frottement du logos, et l'on ne dialogue pas en vain : le but est de cheminer vers la vérité. Pour un chrétien, la vérité est le Christ. Dialoguer avec quelqu'un, c'est donc vouloir l'amener vers le Christ. Voilà pourquoi ce dialogue est éminemment pacifique et ouvert à quelque chose de plus grand que lui, au lieu de tourner en rond.