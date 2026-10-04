Léon XIV et la juste laïcité : “La parole de l’Église a toute sa place dans le débat public”

Président du Conseil pour l’Enseignement catholique de la Conférence des évêques de France, évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé revient sur les propos de Léon XIV en France, défendant une "juste laïcité". Si la neutralité n’empêche pas le dialogue, la liberté de l’Église dans toutes ses missions est légitime dans l’espace public.

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"Jésus ne mâche pas ses mots", "il bouscule nos mentalités contemporaines", a déclaré avec force et simplicité Léon XIV durant son homélie dominicale à Lourdes. En véritable disciple du Christ, le Pape lui-même, sans sortir de son inébranlable sérénité, n’a pas "mâché ses mots" durant son voyage apostolique de septembre 2026, au risque de "bousculer les mentalités" françaises contemporaines, en particulier à propos de la laïcité. "Une juste laïcité ne consiste pas à exclure la religion de l’espace public ou de l’éducation, mais à travailler pour que l’État et les institutions religieuses dialoguent ensemble et unissent leurs forces au service du bien commun, pour que le monde ait la vie", a rappelé Léon XIV dès son premier discours, en présence du Président de la République, au Palais de l’Élysée.

Laïcité d’exclusion ou laïcité de dialogue

Le Pape s’est montré plus précis encore durant son allocution aux évêques de France dans l’hémicycle de leurs assemblées plénières à Lourdes :

"Vous vivez actuellement sous un régime de laïcité bien particulier, issu d’une histoire mouvementée, aujourd’hui apaisée, mais qui doit permettre à l’Église d’accomplir sa mission. Que l’équilibre laborieusement obtenu soit peu à peu remis en cause, comme cela se produit ailleurs dans le monde occidental, ne doit pas vous résigner. Je vous invite à faire preuve de vigilance pour défendre la liberté et les droits de l’Église à évangéliser, à éduquer à la vraie liberté et à pratiquer publiquement le culte, afin que, de manière visible, la charité puisse être exercée au nom de Jésus-Christ."

En quoi ces propos peuvent-ils paraître excessivement incisifs à certains tenants sourcilleux de la laïcité à la française ? Il ne faut jamais oublier qu’existe en France depuis le début du XXe siècle un débat constant sur la laïcité, qui traverse la gauche laïque elle-même : il y a, d’un côté, le parti d’Émile Combes et d’une laïcité d’exclusion, et, de l’autre, celui d’Aristide Briand et d’une laïcité de dialogue. Pour les premiers, la religion doit être strictement reléguée dans le domaine privé ; pour les seconds, elle a sa place dans la société à condition de ne pas nuire à l’ordre public. Pour les premiers, seule la liberté "de conscience" doit être respectée ; pour les seconds, il est légitime d’honorer la liberté proprement "religieuse" qui assume la part sociale de l’appartenance confessionnelle. Il est impressionnant de constater qu’un certain nombre d’acteurs politiques ou commentateurs journalistiques font du Combes sans le savoir, comme Monsieur Jourdain avec la prose, au point de trouver déplacé que le Pape rappelle tranquillement qu’une "juste laïcité ne consiste pas à exclure la religion de l’espace public".

Le service public de la charité chrétienne

Un responsable aussi expérimenté et républicain, au sens fort du terme, que l’ancien ministre de l’Intérieur et Premier ministre Manuel Valls, a rappelé, dans L’Express, le cadre effectif de la loi de 1905 : "Le Pape a raison, la laïcité n’est ni l’athéisme d’État ni l’effacement du religieux." "C’est dans le service public, ajoute Manuel Valls, — l’école, la mairie, l’hôpital, le tribunal — que la neutralité s’impose, parce que l’État appartient à tous." Ainsi a-t-il clairement rappelé la distinction entre la société, où les religions peuvent s’exprimer (en respectant évidemment l’ordre public), et l’État, tenu à une saine neutralité. Cette neutralité n’empêche pas le dialogue.

Voilà pourquoi le Pape a salué à l’Élysée "le travail effectué dans le cadre de l’Instance de dialogue entre le Saint-Siège, l’Église catholique en France et le gouvernement français". Ce rendez-vous annuel a été institué, dans l’esprit d’Aristide Briand pourrait-on dire, sous la présidence de Jacques Chirac, Lionel Jospin étant Premier ministre (et, à l’époque, Manuel Valls et Alain Christnacht ses conseillers). Il s’agissait, à l’initiative en particulier du cardinal Jean-Marie Lustiger, alors archevêque de Paris, de provoquer une occasion régulière d’échange global de fond au plus haut niveau entre les responsables de l’Église et de l’État. Il ne suffit cependant pas d’échanger : encore faut-il que les termes de l’échange soient ajustés. Comme a eu l’occasion de l’expliquer le grand juriste Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État mais aussi ancien président des Apprentis d’Auteuil, le risque est réel aujourd’hui de vouloir assimiler le "service public", tenu à la neutralité, et "l’utilité publique", à laquelle peuvent contribuer des œuvres confessionnelles. C’est à ce débat que fait allusion le Pape quand il demande que "la charité puisse être exercée au nom de Jésus-Christ".

La juste liberté scolaire

Un des points névralgiques de la laïcité française réside dans la liberté scolaire, objet récurrent de débats voire de tensions. Le Pape ne s’y est pas trompé :

"Je voudrais simplement évoquer l’enseignement catholique, a-t-il déclaré devant les évêques à Lourdes, dont le “caractère propre” se trouve ces temps-ci remis en question. Il est heureux que les établissements d’enseignement catholique soient largement ouverts à ceux qui ne partagent pas notre foi. Cet accueil généreux et respectueux de la liberté de conscience de chacun est prometteur d’une grande fécondité pour tous, pour la société et pour l’Église elle-même."

Ainsi Léon XIV rappelle-t-il la juste combinaison de l’ouverture à tous, par laquelle l’enseignement catholique participe à l’effort éducatif global de la société, de l’enracinement confessionnel, qui se déploie dans son "projet éducatif singulier", et d’une proposition de la foi pleinement respectueuse "de la liberté de conscience de chacun". "Personne ne doit donc s’étonner, précise encore le Pape, des occasions offertes au sein de tout établissement catholique de rencontrer Jésus-Christ et d’entendre sa Parole".

Ces clarifications devraient encourager tous les acteurs de l’éducation à dépasser les affrontements idéologiques qui surviennent régulièrement pour rassembler leurs efforts en vue de la transmission des savoirs fondamentaux, de la prise en compte des nouveaux défis de l’intelligence artificielle et de la réponse à apporter à ce mal-être d’une bonne partie de la jeunesse, qui est sans doute sous-jacent à ses manifestations de violence. Comme l’a déclaré Léon XIV à l’Unesco : "Aucune éducation n’est complète si elle ne parle pas de la question du sens."

Une autorité prophétique attendue

Les débats éthiques actuels, en particulier celui de la fin de vie, a aussi permis au Pape de préciser les termes d’une juste laïcité.

"La parole de l’Église a toute sa place dans le débat public en France, a rappelé Léon XIV ; elle possède, par nature, une autorité prophétique. Même si elle n’est pas toujours entendue, elle y est attendue. Je connais votre détermination et votre courage — vous l’avez bien montré lors des récents débats sur la fin de vie —, et je vous invite à la persévérance, avec toutes les personnes de bonne volonté qui défendent les mêmes valeurs."

Ces "valeurs" éthiques ne sont pas strictement confessionnelles. Déployées grâce à une argumentation rationnelle, au nom même de la valorisation chrétienne de la raison humaine, elles permettent à l’Église de participer en toute légitimité à la conversation démocratique. Reprenant ce thème lors de sa poignante recontre avec des personnes malades et handicapées ainsi qu’avec des soignants, le Pape a affirmé avec une certaine solennité : "Ce qui est légal n’est pas nécessairement moral." La morale bien sûr engage à observer les lois justes mais le cadre légal est heureusement loin de régir tout le champ de l’action humaine : il n’est pas illégal, par exemple, mais il est immoral de manquer de sollicitude à l’égard des plus pauvres.