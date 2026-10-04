Le succès du voyage de Léon XIV en France continue à étonner le monde entier

Une semaine après l’arrivée du pape Léon XIV à Paris, les images de son passage dans la capitale continuent de circuler bien au-delà de la France. Ce qui frappe les observateurs étrangers n’est pas seulement l’ampleur des foules, mais le contraste entre une société française réputée profondément sécularisée et l’accueil réservé au successeur de Pierre.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

"L’émerveillement et l’étonnement" : Valentina della Torre, journaliste de la chaîne publique italienne Rai News, ne cache pas son émotion devant "cette mer de fidèles" qui, dans une France sécularisée, ont manifesté "une grande foi, une grande affection pour le pontife, un grand désir de communion, de rester ensemble, de porter un témoignage". Les réactions du public, notamment lorsque Léon XIV a abordé la question de la fin de vie, lui ont paru particulièrement significatives. Devant les 800.000 personnes qui ont participé à la messe célébrée place de la Concorde le 26 septembre, le Pape a parlé de cette "soif de transcendance" qui traverse l’homme contemporain, dans une capitale où la pratique religieuse demeure pourtant minoritaire. La presse internationale a largement relevé ce paradoxe.

Pour Valentina Alazraki, journaliste mexicaine qui suit les papes depuis plus de 50 ans, le voyage a justement révélé quelque chose de plus profond qu’un simple succès populaire. "On a vu un nombre impressionnant de personnes, soit à Paris, soit à Lourdes, qui voulaient vraiment se réunir autour du Pape", s’étonne celle qui avait pu constater de l’intérieur, en 1980, l’accueil relativement mitigé réservé à Jean Paul II lors de sa première visite en France. Dans un pays "sécularisé", où l’Église traverse depuis longtemps une crise, les images de Léon XIV lui semblent parler "d’un renouveau de la foi et de l’attachement à l’Église, au moins du désir de se rapprocher de l’Église". Elle souligne également le phénomène des adultes et des jeunes adultes demandant le baptême, phénomène dont Léon XIV lui-même s’est dit surpris. Valentina Alazraki a aussi remarqué la grande liberté de parole du Pape sur des sujets délicats comme l’euthanasie. "Il ne le fait pas par politique, il proclame des vérités de l’Évangile", résume-t-elle.

Une ferveur "joyeuse et sereine"

Pour Javier Martínez-Brocal, correspondant à Rome du quotidien espagnol ABC, le plus remarquable à Paris n’a pourtant pas été d’abord le contenu des discours, mais la manière dont les Français ont accueilli le Pape. "Les gens sont sortis dans la rue et ont vécu la foi d’une manière très naturelle, très belle, très joyeuse", se réjouit-il. Il dit avoir particulièrement apprécié la présence des familles et la rencontre avec les jeunes qui, au Stade de France, "ont montré leur foi d’une manière joyeuse et sereine". Dans l’une des plus grandes villes du monde, cette manifestation publique et paisible de la foi lui a semblé particulièrement significative, traçant aussi une ligne de continuité avec la visite de Léon XIV à Madrid, en juin dernier.

Le séjour parisien de Léon XIV a également été suivi avec un très vif intérêt en Pologne. Krzysztof Bronk, de la rédaction polonaise de Radio Vatican et Vatican News, estime que "l’image d’un Paris uni au Pape dans la prière a fait forte impression" dans son pays où "les souvenirs des scènes blasphématoires de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sont encore vivaces". Pour lui, la visite de Léon XIV a surtout confirmé une intuition qui mûrissait déjà depuis plusieurs années : "Même si nous savions que la France est fortement sécularisée, nous pressentions néanmoins, depuis l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, que quelque chose de positif commençait à se produire", explique-t-il. Il dresse un parallèle avec la première visite de Jean-Paul II en Pologne en 1979. La prière de Léon XIV à la Concorde, demandant que l’Esprit saint se répande sur la France, lui a rappelé les paroles historiques du pape polonais à Varsovie : "Que Ton Esprit descende et renouvelle le visage de cette terre. » Le journaliste espère que « la prière du pape Léon aura un effet similaire en France et en Europe".