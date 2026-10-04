Deux chrétiennes orthodoxes tuées dans une frappe israélienne à Gaza

Cinq civils ont été tués dans une nouvelle frappe israélienne à Gaza, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026. Parmi eux, une mère et sa fille, toutes deux fidèles de la paroisse grecque orthodoxe Saint-Porphyre. Leurs funérailles ont été célébrées samedi 3 octobre.
Trois ans après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas en Israël, la violence n'en finit pas de se déchaîner en Terre sainte. À Gaza, plusieurs civils palestiniens ont été tués dans des frappes menées par l'armée israélienne au cours de la semaine. Deux chrétiennes orthodoxes, une mère et sa fille, ont perdu la vie avec trois autres personnes, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026, à l'ouest de Gaza-city. Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud et Mary Hafez Michel Najjar étaient toutes les deux fidèles de la paroisse grecque orthodoxe Saint-Porphyre de Gaza. Confirmant la nouvelle, le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, a présenté ses condoléances à la communauté chrétienne gazaouie dans un communiqué du 3 octobre, dans lequel il a exprimé sa "profonde douleur".
Un lourd bilan
Confirmé par l'armée israélienne sur X, le raid qui a tué les deux chrétiennes était dirigé contre un responsable du Hamas, Ali al-Amoudi, dont on ne sait s'il a été touché ou non. Les funérailles des victimes se sont tenues samedi à l'église Saint-Porphyre de Gaza. Depuis le début de la guerre, près de 74.000 personnes ont perdu la vie, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. La communauté chrétienne, minorité religieuse dans l'enclave palestinienne, a été durement touchée par les bombardements et les combats, qui ont fait plusieurs dizaines de victimes parmi ses membres depuis le 7 octobre. En juillet 2025, une attaque contre l'unique paroisse catholique de la ville avait entraîné la mort de trois personnes. Une dizaine de paroissiens avaient également été blessés, dont le curé, le père Gabriel Romanelli.