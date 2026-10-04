Deux chrétiennes orthodoxes tuées dans une frappe israélienne à Gaza

Cinq civils ont été tués dans une nouvelle frappe israélienne à Gaza, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026. Parmi eux, une mère et sa fille, toutes deux fidèles de la paroisse grecque orthodoxe Saint-Porphyre. Leurs funérailles ont été célébrées samedi 3 octobre.

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Trois ans après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas en Israël, la violence n'en finit pas de se déchaîner en Terre sainte. À Gaza, plusieurs civils palestiniens ont été tués dans des frappes menées par l'armée israélienne au cours de la semaine. Deux chrétiennes orthodoxes, une mère et sa fille, ont perdu la vie avec trois autres personnes, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 octobre 2026, à l'ouest de Gaza-city. Maysa Khader Ibrahim Abu Daoud et Mary Hafez Michel Najjar étaient toutes les deux fidèles de la paroisse grecque orthodoxe Saint-Porphyre de Gaza. Confirmant la nouvelle, le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, a présenté ses condoléances à la communauté chrétienne gazaouie dans un communiqué du 3 octobre, dans lequel il a exprimé sa "profonde douleur".

Un lourd bilan