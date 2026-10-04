Chrétiens de France : l’heure de l’engagement

Dans une société fracturée, les chrétiens de France sont appelés par Léon XIV à s’engager courageusement dans le monde réel, afin d’y porter la parole que "le règne de Dieu est proche". Pour le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la ville de Lille, ils ne sont pas nombreux mais en nombre suffisant pour porter le message de paix de l’Évangile.

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Sur l’excellent site Terresainte.net, Marie-Armelle Beaulieu rapporte le douloureux récit d’un jeune homme palestinien et chrétien, venu à Lourdes pour se mêler à la foule qui y attendait le pape. Comment, après avoir été contrôlé et tout en étant surveillé comme s’il était suspect, alors que ses papiers étaient en règle, il se fit embarquer avant l’arrivée de la papamobile, sans ménagement lorsqu’il entreprit de sortir son drapeau palestinien pour le mêler à la foule des bannières et autres pavillons qui déjà virevoltaient dans le ciel pyrénéen. Finalement relâché, il confia à la journaliste que, plus encore que l’arbitraire dont il avait été victime, ce sont les murmures, dans la foule, de certains de ses frères et sœurs baptisés comme lui et qui le traitaient de terroriste, qui l’ont heurté.

Des Français différents

La liesse douce et réconfortante qui habite les cœurs durant les quatre jours du voyage apostolique ne doit pas nous aveugler ni nous assourdir. Aux foules immenses et joyeuses qui se sont pressées le long des avenues et dans les églises à ciel ouvert s’adresse une autre foule encore plus immense d’hommes et de femmes qui vivent dans notre pays en portant à tort ou à raison le sentiment qu’ils sont des Français différents. Différents parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans le roman national religieux que nous nous projetons à nous-mêmes d’une France qui commencerait avec Lazare et Marie-Madeleine sur une terre qu’on appelait alors l’Empire romain, et qu’elles se figerait dans une lecture un peu mièvre de sainte Thérèse de Lisieux, elle qui pourtant persistait à voir dans les âmes les plus coupables le possible de la rédemption. Un récit où ne comptent ni les découvertes scientifiques et les pensées philosophiques, les enthousiasmes politiques et une formidable aspiration à la liberté. Un récit qui fait fi de la manière dont le colonialisme politique a gravement corrompu l’esprit missionnaire, sans pour autant parvenir à l’épuiser fort heureusement.

Cette violence que nous ne comprenons pas

J’ai vu le vendredi, au premier jour, une famille magnifique et tellement impatiente de saluer le Saint Père, offrir au CRS postés le long des barrières, des chocolats pendant que la maman disait de sa voix douce à ses enfants de dire "merci à ces messieurs qui nous protègent". J’ai vu comment les policiers se laissaient attendrir par ce petit geste et ces paroles bienveillantes et légitimes. Je sais que, cinquante ans plus tôt, en de telles circonstances, j’aurais moi aussi pu être ce petit garçon. Quelle claque depuis mardi que de voir les images qui nous étouffent de la fumée d’une violence que nous ne comprenons pas tant nous sommes devenus étrangers les uns aux autres. Avec les cris de haine qui ruinent tout.

Au clergé à Notre-Dame, Léon XIV rappelait qu’il ne faut pas utiliser nos églises comme des forteresses dans lesquelles nous pourrions nous protéger. C’est vrai que la tentation est bien là de demeurer dans la grotte de nos souvenirs et des vestiges qui, parfois, en surgissent, en nous serrant les uns contre les autres, réconfortés et anxieux d’être un jour délogés.

"La paix soit avec vous"

Aux jeunes, Léon XIV annonçaient qu’ils étaient les saints de France : non en cherchant à singer le passé, mais en s’engageant courageusement dans le monde réel, dans cette société fracturée afin d’y porter la parole que "le règne de Dieu est proche de vous" ! Vers le Ciel, Léon XIV a élevé cette prière que notre pays puisse bénéficier de dirigeants courageux qui privilégient avant tout autre chose le bien commun, et non partiel, de tous et de chacun.