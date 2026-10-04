Lors de la prière de l'Angélus, dimanche 4 octobre 2026, Léon XIV a évoqué la figure de saint Francois d'Assise, à l'occasion de la fête du 800e anniversaire de sa mort. Reprenant la parabole de l'Evangile du jour, le Pape a exhorté les fidèles à suivre l'exemple de cet "ouvrier qui a œuvré avec fruit dans la vigne du Seigneur".

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"Jésus demanda à François de réparer son Église" : lors de la prière de l’Angélus de ce dimanche 4 octobre 2026, Léon XIV a essentiellement évoqué la fête de saint François d’Assise, en cette journée qui marque le point d’orgue de l’année jubilaire proclamée en Italie à l’occasion du 800e anniversaire de sa mort. S’exprimant depuis la fenêtre du palais apostolique du Vatican, le Pape a invité les fidèles à puiser dans son héritage spirituel un chemin de paix et de fraternité.

Méditant sur la parabole des vignerons homicides, proposée par la liturgie du jour, Léon XIV a d’abord rappelé le paradoxe au cœur de la mission du Christ : le Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour apporter le salut et donner la vie, est rejeté et condamné à mort par ceux qui auraient dû l’accueillir. Cette violence, a-t-il souligné, ne peut toutefois faire échouer le dessein de Dieu. "La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle", a-t-il repris de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 21, 42 ; cf. Ps 118, 22). Pour le Pape, cette parole révèle la manière dont Dieu agit dans l’histoire : dans son infinie justice, il est capable de transformer le mal en œuvre de rédemption. "Dieu ne rejette jamais notre vie", a insisté Léon XIV, invitant à reconnaître dans cette promesse un soutien dans les épreuves et les chutes.

François, un "ouvrier qui a oeuvré avec fruit"

La vigne évoquée dans la parabole devient alors l’image de l’Église, que chacun contribue à "construire ou détruire" par ses choix. C’est dans ce contexte que le Pape a évoqué saint François d’Assise, dont l’Église commémore cette année le huitième centenaire de la mort. François fut, selon Léon XIV, un "ouvrier" ayant œuvré avec fruit dans la vigne du Seigneur, en répondant à l’appel reçu du Christ : "Répare mon Église". Mais cette restauration, a expliqué le Pape, a commencé par une conversion personnelle. Inspiré par le Crucifié, François a d’abord bâti sa propre existence "sur le fondement du Christ", partageant sa pauvreté, sa joie et ses souffrances, jusqu’à recevoir les stigmates. Homme de prière et de charité, il a entraîné les premiers frères sur ce chemin d’ascèse et de réforme.

Léon XIV a surtout insisté sur la dimension fraternelle de cette œuvre. Saint François n’a pas seulement contribué à renouveler l’Église par sa vie spirituelle : il l’a "restaurée par sa foi dans le Seigneur Jésus", en contribuant à combler "les fissures de la discorde par le témoignage de l’amour fraternel". En cette année jubilaire, Léon XIV a appelé à demander avec persévérance "le don de la paix" et à s’engager sincèrement pour construire la concorde entre les peuples.