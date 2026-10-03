Les meilleures ventes dans les librairies La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 25 septembre au 1er octobre dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces derniers mois.

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1 MAGNIFICA HUMANITAS : LETTRE ENCYCLIQUE

Résumé : Léon XIV, Cerf, mai 2026. Première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas – “Magnifique humanité” – marque l’entrée du nouveau pontificat dans le grand débat social contemporain. Consacrée à l’intelligence artificielle et à ses conséquences humaines, économiques et culturelles, elle offre une réflexion chrétienne sur la révolution technologique actuelle.

2 Pensées

Résumé : Laurent de la Résurrection, Le Cerf, septembre 2026. Un ensemble de textes centrés sur la pratique de la présence de Dieu, dans lesquels le frère carme montre que la vie ordinaire peut devenir le lieu de la rencontre avec Dieu et les gestes simples, une prière. Dans sa préface, le pape Léon XIV souligne l'importance de ses écrits dans sa vie spirituelle.

3 Ecrits et entretiens sur la pratique de la présence de Dieu

Résumé : Laurent de la Résurrection, Cerf, janvier 2026. Humble laïc carme, savetier et cuisinier, le frère Laurent de la Résurrection a été désigné par le pape Léon XIV comme un maître spirituel pour le XXIe siècle. Il a vécu la profondeur du mystère chrétien dans les petites choses les plus quotidiennes, avec un mélange de bon sens et de bonne humeur.

4 Pour que le monde ait la vie : voyage apostolique en France : homélies et discours

Résumé : Léon XIV, septembre 2026. Recueil des quatre homélies et neuf discours prononcés par le pape lors de son voyage en France, à Paris, Lourdes et Metz, du 25 au 28 septembre 2026. Léon XIV y développe les convictions au cœur de son pontificat, entre foi, espérance, paix, communion et attention aux plus fragiles, en lien avec le thème Pour que le monde ait la vie.

5 Vivre la présence de Dieu

Résumé : Laurent de la Résurrection, Artège, juilet 2026. Un ensemble de textes regroupant des lettres et des maximes spirituelles de Nicolas Herman (1614-1691), frère convers des carmes, dans lesquels il raconte ses expériences centrées sur la pratique de la présence de Dieu. L'ouvrage reprend les éditions originales des deux livres publiés par l'abbé de Beaufort en 1692 et en 1694.

6 On Aurait Pu Se Rencontrer

Résumé : François Cheng, Albin Michel, septembre 2026. François Cheng livre une méditation personnelle sur l'oeuvre de Victor Hugo et sur sa propre existence. Nourri par le deuil de son épouse Micheline et par sa lecture du recueil Les contemplations, il mêle réflexion poétique, autobiographie et quête spirituelle, explorant la mémoire, la perte, la transmission et le lien entre les vivants et les morts.

7 Les mystères de la musique classique

Résumé : Jean-Philippe Sarcos, Critèrion, septembre 2026. Présentation de 25 morceaux de musique classique, du Requiem de Mozart aux Biches de Poulenc en passant par le Boléro de Ravel. Des QR codes permettent d'écouter des airs sur Spotify, Deezer ou YouTube.

8 Un juif, un chrétien, un musulman : fraternels ou fratricides ?

Résumé : Eric-Emmanuel Schmitt , Pierre Assouline, Abdennour Bidar, Albin Michel, septembre 2026. Des échanges épistolaires entre les trois auteurs, qui s'interrogent sur ce qui reste de la fraternité entre juifs, chrétiens et musulmans à l'heure où tout semble les séparer.

9 C'était ça ou mourir

Résumé : Thélyson Orélien, Grasset, août 2026. Exilé d'Haïti après l'incendie de son quartier, Jonas, professeur d'histoire, fuit avec un diplôme, des poèmes et la photo de sa mère. Dans l'espoir de rejoindre le Canada, il traverse des territoires hostiles avec des compagnons d'infortune, de la République dominicaine au Mexique. Aux Etats-Unis, il se heurte à la brutalité de l’ICE, symbole d’un système opposé aux migrants. Premier roman.

10 Les enfants, portez la paix dans le monde avec le pape Léon XIV !