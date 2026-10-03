Joheirry Mola célèbre sa victoire à Miss Monde par une messe d’action de grâce

Alors que tous les projecteurs sont tournés vers elle depuis le 5 septembre, Joheirry Mola, la nouvelle Miss Monde, a choisi, elle, de tourner son regard vers Dieu. Le 29 septembre, elle a assisté à une messe à la Cathédrale Primatiale d’Amérique, à Saint-Domingue, pour rendre grâce pour sa victoire.

Copier le lien Archiver l'article Partager sur :

Elle est devenue Miss Monde sous les applaudissements du monde entier le 5 septembre dernier. Mais c’est à l’église qu’elle a choisi de célébrer sa victoire. De retour en République dominicaine, Joheirry Mola Dominguez a participé à une messe d’action de grâce le 29 septembre dans cette cathédrale historique, qui venait de commémorer le 485e anniversaire de sa consécration, le 31 août 1541.

Sous les regards de sa famille et des représentants de Miss Monde, le père David Soriano l’a bénie et lui a adressé quelques paroles d’encouragement. Visiblement émue, Joheirry Mola a ensuite pris la parole devant l’assemblée, remerciant Dieu et expliquant avoir confié son parcours à Miss Monde, comme tout ce qu’elle entreprend, entre Ses mains, choisissant de faire confiance à Sa volonté à chaque étape. Des paroles qui donnent un éclairage particulier à cette messe, tant la foi semble occuper une place importante dans la vie de la jeune femme.

Guidée par Jésus et la Vierge Marie

Avant même sa participation au concours, elle s'était rendue dans sa paroisse, Santa Mónica, à Santo Domingo Este, afin de confier son voyage au Vietnam à Dieu et de placer son aventure sous la protection de la Vierge. Après son couronnement, ses parents sont retournés dans cette même église, mais cette fois pour rendre grâce. Une manière de vivre cette victoire qui fait écho aux propres paroles de Joheirry au moment de son couronnement. Interrogée par le média vietnamien VNExpress, elle a raconté que ses premières paroles après l’annonce de son nom avaient été adressées à Dieu : "À ce moment-là, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit : “Merci, mon Dieu, de me permettre d'être ici et de me donner l'opportunité de représenter mon beau pays, la République dominicaine.” J'étais si heureuse, si reconnaissante et si comblée. Merci Jésus."