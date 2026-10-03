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Ils ont vu le Pape, certains lui ont parlé, d’autres ont simplement vécu la ferveur de la foule. Quelques jours après le passage de Léon XIV en France, l’émotion laisse place à une autre question : qu’est-ce qui reste de ce week-end dans leur quotidien ? Pour plusieurs d’entre eux, la rencontre a réveillé leur vie de prière, conforté leur foi ou fait naître le désir de s’engager davantage.

Le souvenir d’un week-end pas comme les autres

Bénévole pour Ecclesia Cantic pour la veillée de prière au stade de France, Iris n’a pas vraiment pu voir le Pape. Pourtant, c’est une autre image qu’elle garde en tête : celle de la foule : "Ce qui m’a marquée, c’est la liesse et la ferveur autour de moi". Elle raconte à Aleteia avoir pris conscience qu’elle était entourée d’"une vraie communauté". Faire corps pendant ce week-end lui a donné le sentiment que les catholiques "existaient dans une société sécularisée et fracturée". La jeune femme a aussi été frappée par le caractère intergénérationnel de la messe. Elle a vu ses propres parents "reboostés" et estime que "la jeunesse a porté la génération précédente". "C’était nécessaire pour renouer du lien", développe-t-elle.

Quelques jours après, l’enthousiasme est encore là. "Je suis repartie de ce week-end exaltée, j’ai eu du mal à atterrir", confie-t-elle. Dans son quotidien parisien, elle reconnaît avoir parfois du mal à donner une place prioritaire à la prière. Pourtant, depuis la venue du Pape, elle dit parvenir à "reprendre la prière du matin". Elle souhaite également relire ses paroles, notamment cette phrase entendue lors de la veillée : "Vous êtes les saints de France." Iris l’a reçue comme une invitation à agir : "La jeunesse doit se réveiller et se prendre en main pour marcher sur le chemin de la sainteté."

Adeline, bénévole à la messe.

Adeline, qui travaille dans le secteur de la tech, était elle aussi bénévole lors de la veillée et de la messe à Paris. Ce week-end, elle l’attendait "depuis des mois". Mais c’est surtout un moment vécu sur les Champs-Élysées qui reste gravé dans sa mémoire : lors de la déambulation du Pape, celui-ci l’a regardée dans les yeux avant de la bénir. "Après ce moment hors du temps, j’étais dans un état de grâce", se souvient-elle. Quelques jours plus tard, elle parle d’un "regain de foi". Mais elle sait aussi que l’émotion ne suffit pas. "On était tellement dans l’émotion que maintenant il faut prendre du temps pour rendre grâce", déclare-t-elle, évoquant une adoration ou une retraite de quelques jours. Pour elle, l’enjeu est désormais de ne pas retomber dans le quotidien : "Tout ce qu’on a reçu ce week-end, maintenant il faut le redonner à travers un engagement".

"Maintenant, il faut le vivre concrètement" : quand l’émotion devient engagement

La venue du Pape a fait naître chez certains le désir de traduire la foi en actes. François, 24 ans, a notamment été marqué par le spectacle présenté lors de la veillée au Stade de France. Les différentes vertus mises en avant, comme "le courage, la charité et la justice" l’ont interpellé. "Je me suis dit qu’il fallait que je vive davantage ma foi de manière concrète. Pas seulement prier, mais aussi m’engager dans une association, par exemple", explique-t-il. Même constat pour Clémence, étudiante en médecine. La veillée lui a donné, dit-elle, une nouvelle fierté d’être catholique. Elle envisage désormais de s’engager dans une association d’évangélisation : "depuis, j’ai envie de proclamer ma foi au monde !".

Pour Laurence, âgée de 53 ans, le changement se joue d’abord dans l’intimité. "La venue du Pape m’a redonné un élan dans ma vie de foi", témoigne-t-elle. Depuis son retour, elle a recommencé à lire l’Évangile le matin et à réciter son chapelet au cours de la journée. Axelle, venue à la messe parisienne avec son mari et leurs deux garçons, a quant à elle été particulièrement touchée par les paroles de Léon XIV sur la fin de vie. "Voir que ce pour quoi je croyais était aligné avec les paroles du Pape m’a confortée dans mes prises de position", assure-t-elle. "Cela va m’inciter à davantage célébrer la vie en accompagnant les personnes en fin de vie dans mon entourage", ajoute-t-elle.