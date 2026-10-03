À Issy-les-Moulineaux, les séminaristes font leur première rentrée

Une quarantaine de séminaristes ont fait leur rentrée dans le Séminaire universitaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Entre vie communautaire et formation universitaire à l’Institut Catholique de Paris, découvrez en images à quoi ressemble ce nouveau séminaire.

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C’est une nouvelle étape qui commence pour le Séminaire universitaire Saint-Sulpice. Depuis la rentrée 2026, une quarantaine de séminaristes ont pris possession de leur nouveau lieu de vie à Issy-les-Moulineaux, commune limitrophe au sud-ouest de la capitale. Ils y vivent désormais la prière, la vie fraternelle et le discernement, tout en poursuivant leur formation universitaire à l’Institut Catholique de Paris.

"Le Séminaire universitaire Saint-Sulpice est avant tout une maison. Une maison où des hommes, appelés par le Christ, apprennent chaque jour à devenir prêtres en partageant une même vie de prière, d’étude et de fraternité", explique le père Emmanuel Goulard dans un communiqué. Le nouveau lieu entend ainsi réunir deux dimensions complémentaires de la formation sacerdotale.

Cette proximité quotidienne est une véritable école de charité.

À Issy-les-Moulineaux se déploient la vie communautaire, la prière, le discernement ainsi que la formation humaine et pastorale. Les séminaristes y vivent en maisonnées de huit à dix, avec leurs formateurs, au sein d’une véritable communauté éducative. "Cette proximité quotidienne est une véritable école de charité", poursuit le père Emmanuel Goulard. Elle invite chacun à vivre avec des frères venus d’horizons différents, à s’écouter, à se soutenir et à grandir dans le service.

Quelques kilomètres plus loin, l’Institut Catholique de Paris assure la formation intellectuelle et universitaire. Les futurs prêtres y côtoient d’autres étudiants, des enseignants et des chercheurs et sont confrontés à des disciplines variées. Une manière de les ancrer dans la réalité du monde contemporain tout en approfondissant leur formation.